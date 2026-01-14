R o m a , 1 4 g e n ( A d n k r o n o s ) - " V a l e r i a F e d e l i e r a f o r t e e l u c i d a , e m p a t i c a , a f f e t t i v a . U n a f e m m i n i s t a , u n a d i r i g e n t e s i n d a c a l e e p o l i t i c a c o n g r a n d e c a p a c i t à d i r e l a z i o n e . L e r a g a z z e d i o g g i e q u e l l e c h e v e r r a n n o t e n g a n o c o n t o d i q u a n t o i l s u o i m p e g n o e i l s u o l a v o r o a b b i a n o c o n t r i b u i t o a s g o m b r a r e l o r o l a s t r a d a v e r s o l a l i b e r t à e l ' a u t o d e t e r m i n a z i o n e , v e r s o l a e f f e t t i v a p a r i t à n e i d i r i t t i " . C o s ì A n n a F i n o c c h i a r o , g i à p a r l a m e n t a r e e m i n i s t r a , r i c o r d a l a f i g u r a d i V a l e r i a F e d e l i .