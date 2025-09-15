R o m a , 1 5 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ C i s i a m o m e s s i a l l ' a s c o l t o d e l l e f a m i g l i e i t a l i a n e i n s i e m e a d E u m e t r a e l a f o t o g r a f i a c h e e m e r g e c i r a c c o n t a c h e e s s e r e g e n i t o r i i n I t a l i a è a n c h e u n ' e s p e r i e n z a d i f f i c i l e . U n a m a m m a s u d u e , u n p a p à s u t r e , c i p a r l a n o d i u n s e n s o d i s o l i t u d i n e e d i i n a d e g u a t e z z a . ‘ P e r c r e s c e r e u n a b a m b i n a o u n b a m b i n o c i v u o l e u n i n t e r o v i l l a g g i o ’ . Q u e s t o m o t t o h a i s p i r a t o l a c r e a z i o n e d i P a m p e r s V i l l a g e , u n l u o g o f i s i c o e d i g i t a l e d o v e l e f a m i g l i e c r e a n o r e l a z i o n i e d o v e , s o p r a t t u t t o , s i r i c o s t r u i s c e u n s e n s o d i c o m u n i t à ” . S o n o l e p a r o l e d i A n t o n i o F a z z a r i , g e n e r a l m a n a g e r d i F a t e r , a l d e b u t t o d e l p r o g e t t o p r e s e n t a t o a M i l a n o e r e a l i z z a t o d a l l ’ a z i e n d a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a o n l u s C e n t r o p e r l a s a l u t e d e l l e b a m b i n e e d e i b a m b i n i ( C s b ) . U n V i l l a g g i o d e d i c a t o a l s o s t e g n o d e i g e n i t o r i e d e i l o r o b a m b i n i . I d a t i e s p o s t i d a F a z z a r i s o n o i r i s u l t a t i d e l p r i m o O s s e r v a t o r i o s u l l a g e n i t o r i a l i t à p r o m o s s o d a P a m p e r s e r e a l i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ i s t i t u t o d i r i c e r c a E u m e t r a . P a r t i t o d a l l ’ a s c o l t o d i e s p e r t i c o n d i v e r s e c o m p e t e n z e , l ’ O s s e r v a t o r i o h a r a c c o l t o l e o p i n i o n i d i u n c a m p i o n e d i o l t r e 3 m i l a g e n i t o r i i n a t t e s a , p o t e n z i a l i e c o n f i g l i i n e t à c o m p r e s a d a g l i 0 a i 6 a n n i . D o p o a v e r a s c o l t a t o l e n e c e s s i t à d e l l e f a m i g l i e , P a m p e r s h a s c e l t o d i i m p e g n a r s i p e r d a r e v i t a a d u n a r e t e i n g r a d o d i o f f r i r e a i g e n i t o r i u n e c o s i s t e m a c o n c r e t o e a c c e s s i b i l e d i a s c o l t o , o r i e n t a m e n t o e s o s t e g n o n e i p r i m i 1 0 0 0 g i o r n i d i v i t a d e l b a m b i n o , u n p e r i o d o d e l i c a t o e t r a s f o r m a t i v o . “ C i s i a m o r e s i c o n t o c h e P a m p e r s e C s b a v e v a n o d e i v a l o r i i n c o m u n e - s p i e g a F a z z a r i - l ' i n t e r e s s e p e r l e r e l a z i o n i e p e r l a c r e a z i o n e d i u n s e n s o d i c o m u n i t à c o s ì i m p o r t a n t e i n q u e s t o P a e s e . L e f a m i g l i e i n P a m p e r s V i l l a g e t r o v a n o i n n a n z i t u t t o a l t r e f a m i g l i e , m a p o s s o n o a n c h e i n c o n t r a r e g l i e s p e r t i d i C s b . I l t u t t o i n u n t e m p o f i n a l m e n t e l e n t o , d o v e s i c r e a n o r e l a z i o n i e s i f a n n o e s p e r i e n z e p r o f o n d e d i c o m u n i c a z i o n e , g r a z i e p e r e s e m p i o a l s u p p o r t o d i ' N a t i p e r l e g g e r e ' - r a c c o n t a - o p p u r e s i f a n n o e s p e r i e n z e c o n i s u o n i e c o n l a m u s i c a , g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n ' N a t i p e r l a m u s i c a ' . U n o s p a z i o d o v e c i s i i n c o n t r a , c i s i d i v e r t e e s i i m p a r a c o m e g i o c a r e ” . “ P a m p e r s V i l l a g e è u n e c o s i s t e m a a p e r t o - i l l u s t r a i l g e n e r a l m a n a g e r - e s i c o m p o n e d i q u a t t r o e l e m e n t i . I l p r i m o è l ' a s c o l t o , a v v e n u t o t r a m i t e E u m e t r a . I n s e c o n d o l u o g o , u n o s p a z i o f i s i c o . C r e d i a m o n e l l a r e l a z i o n e f i s i c a e q u e l l o p r e s e n t a t o a M i l a n o è l a p a r t e n z a d i u n a s e r i e d i e v e n t i i t i n e r a n t i i n g i r o p e r i p a r c h i e p e r l e c i t t à d ' I t a l i a . S a r e m o a R o m a , P e s c a r a e P a l e r m o . V o g l i a m o a n d a r e i n t a n t i l u o g h i p e r i n v i t a r e l e f a m i g l i e a c o n o s c e r s i , a g i o c a r e , a l e g g e r e , a f a r e m u s i c a i n s i e m e - s p i e g a - I l t e r z o p i l a s t r o è a n c h e q u e l l o d e l l a c o m m u n i t y d i g i t a l e n e l l a n o s t r a a p p C o c c o l e , d o v e l e p e r s o n e p o s s o n o , i n m a n i e r a a n c h e s e m p l i c e , c o n d i v i d e r e d o m a n d e , m a a n c h e s o l u z i o n i . I n u l t i m o - c o n c l u d e - a n c h e u n a c a m p a g n a d i c o m u n i c a z i o n e s t r a o r d i n a r i a , g r a z i e a i n o s t r i a m i c i d i S a a t c h i & S a a t c h i , c h e r i c o r d a c h e è v e r o c h e f a c c i a m o s e m p r e m e n o b a m b i n i i n I t a l i a , m a c h e l e f a m i g l i e i t a l i a n e s o n o t a n t e e c h e s e c i s i m e t t e i n r e l a z i o n e , c o m e s t i a m o f a c e n d o o g g i , r i u s c i a m o a f a r e c o m u n i t à ” .