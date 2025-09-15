R o m a , 1 5 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - M e r c o l e d ì 1 7 s e t t e m b r e , a p a r t i r e d a l l e o r e 1 9 . 3 0 , P i a z z a d i S p a g n a s i t r a s f o r m e r à i n u n a p a s s e r e l l a a c i e l o a p e r t o p e r l a s e t t i m a e d i z i o n e d i ' F a s h i o n & t a l e n t s ' , o r m a i u n a p p u n t a m e n t o f i s s o n e l l a C a p i t a l e . L ' e v e n t o è o r g a n i z z a t o d a U n i v e r s i t à e C a m p u s , u n o d e i p r i n c i p a l i a t e n e i o n l i n e i n I t a l i a , e A c c a d e m i a d e l L u s s o , i s t i t u t o d i a l t a f o r m a z i o n e p e r l a m o d a e i l d e s i g n , c o n i l p a t r o c i n i o d e l l ’ a s s e s s o r a t o a i G r a n d i e v e n t i , s p o r t , t u r i s m o e m o d a d i R o m a C a p i t a l e . I n p a s s e r e l l a s f i l e r a n n o l e c r e a z i o n i d e g l i s t u d e n t i d i F a s h i o n D e s i g n d i A c c a d e m i a d e l L u s s o e i l a v o r i c r e a t i v i d i g i o v a n i s t i l i s t i p r o v e n i e n t i d a l l ’ u n i v e r s i t à H a r p e r C o l l e g e ( I l l i n o i s , U S A ) , r i c o n o s c i u t a p e r l ’ a p p r o c c i o l a b o r a t o r i a l e e s p e r i m e n t a l e d e l l a p r o p r i a o f f e r t a f o r m a t i v a . A l l ’ e v e n t o p a r t e c i p e r à i n o l t r e l ’ A s s o c i a z i o n e d e i f a s h i o n d e s i g n e r d e l D i s t r e t t o d i L i n p i n g ( H a n g z h o u , C i n a ) , o r g a n i z z a z i o n e s o c i a l e f o n d a t a d a s t i l i s t i , i m p r e n d i t o r i d e l s e t t o r e m o d a e c o n s u l e n t i d i b r a n d . N e l c o r s o d e l l a s e r a t a , c o n d o t t a d a E l e o n o r a D a n i e l e , A c c a d e m i a d e l L u s s o a s s e g n e r à t r e b o r s e d i s t u d i o a g l i I s t i t u t i s u p e r i o r i d e l t e r r i t o r i o a i n d i r i z z o m o d a – I I S G i o r g i - V i r g i n i a W o o l f , I s t i t u t o P a r i t a r i o A n i e n e e l i c e o a r t i s t i c o s t a t a l e E n z o R o s s i – a s o s t e g n o d e l m e r i t o e d e l f u t u r o d e i g i o v a n i c r e a t i v i . S a r à a n c h e u n ' i m p o r t a n t e o c c a s i o n e p e r p r e s e n t a r e l ’ A s s o c i a z i o n e n o p r o f i t “ M o d e l l i s i N a s c e ” , n a t a d a l l ’ i n i z i a t i v a d i g e n i t o r i d i r a g a z z i a u t i s t i c i c o n l ’ o b i e t t i v o d i o f f r i r e l o r o o p p o r t u n i t à p r o f e s s i o n a l i c o n c r e t e n e l m o n d o d e l l a m o d a e d e l l a c o m u n i c a z i o n e . " S i a m o f e l i c i d i c o l l a b o r a r e p e r r e a l i z z a r e u n a s e r a t a c o s ì s p e c i a l e d e d i c a t a a g l i s t u d e n t i ” , s p i e g a l ' a s s e s s o r e A l e s s a n d r o O n o r a t o . “ I g i o v a n i s o n o i l p r e s e n t e e d e v o n o e s s e r e m e s s i n e l l e c o n d i z i o n i d i e s p r i m e r e i l p r o p r i o t a l e n t o , p e r q u e s t o l i c o i n v o l g i a m o n e l l a c i t t à m e t t e n d o a d i s p o s i z i o n e l e l o c a t i o n m i g l i o r i c o m e P i a z z a d i S p a g n a . L a c o l l a b o r a z i o n e c o n g l i s t u d e n t i s t r a n i e r i d e l l ’ u n i v e r s i t à H a r p e r C o l l e g e e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e d e i F a s h i o n D e s i g n e r d e l D i s t r e t t o d i L i n p i n g a H a n g z h o u è u n m o m e n t o p r e z i o s o p e r i l c o n f r o n t o t r a c u l t u r e , i d e e e s t i l i d i f f e r e n t i ” . L ’ e v e n t o a v r à c o m e p r o t a g o n i s t a i l P r o g e t t o B r a n d d i A c c a d e m i a d e l L u s s o : u n p e r c o r s o d i d a t t i c o d ' e c c e l l e n z a c h e h a v i s t o g l i s t u d e n t i r e i n t e r p r e t a r e l ' h e r i t a g e d i t r e i c o n i c i m a r c h i i t a l i a n i – G i u l i a n o F u j i w a r a , N o L i m i t s e R o m e o G i g l i . U n ’ i n i z i a t i v a c h e h a o f f e r t o a g l i s t u d e n t i u n ' o p p o r t u n i t à u n i c a d i e s p l o r a r e e r i v i s i t a r e i l c o n c e t t o d i M a d e i n I t a l y . A t t r a v e r s o i l c o n f r o n t o c o n m a t e r i a l i d ' a r c h i v i o , g l i s t u d e n t i h a n n o s v i l u p p a t o p r o g e t t i c r e a t i v i c h e f o n d o n o p a s s a t o e p r e s e n t e a t t r a v e r s o u n p e r c o r s o d i d a t t i c o c h e s i a r t i c o l a i n f a s i c o n c r e t e : d a l l a p r o g e t t a z i o n e e m o d e l l i s t i c a , a l l ' a n a l i s i d e l b r a n d i n g e a l l o s v i l u p p o d i s t r a t e g i e d i m a r k e t i n g e c o m u n i c a z i o n e , c o n u n f o c u s s u l l a s o s t e n i b i l i t à . " Q u e s t o p r o g e t t o è s t a t o u n ' o p p o r t u n i t à u n i c a p e r i n o s t r i s t u d e n t i d i c o n f r o n t a r s i c o n l a s t o r i a d i m a r c h i i c o n i c i e d i r e i n t e r p r e t a r n e l ' e r e d i t à i n c h i a v e c o n t e m p o r a n e a " , c o m m e n t a S t e f a n o S a c c h i , d o c e n t e , c o o r d i n a t o r e d e l D i p a r t i m e n t o d i F a s h i o n B r a n d M a n a g e m e n t e r e s p o n s a b i l e d e l P r o g e t t o B r a n d d i A c c a d e m i a d e l L u s s o . " I l l o r o l a v o r o , s v i l u p p a t o a t t r a v e r s o l ' i m m e r s i o n e n e g l i a r c h i v i d i G i u l i a n o F u j i w a r a , l a r e i n t e r p r e t a z i o n e d i n a m i c a d i n o l i m i t s e l ' a t t u a l i z z a z i o n e p o e t i c a d i R o m e o G i g l i , d i m o s t r a c o m e l a p a s s i o n e e l a c r e a t i v i t à d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i p o s s a n o d a r e n u o v a v i t a a u n p a t r i m o n i o c u l t u r a l e d i i n e s t i m a b i l e v a l o r e , p r o i e t t a n d o l o n e l f u t u r o d e l f a s h i o n " .