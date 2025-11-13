R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n p a z i e n t i c o n i p e r t e n s i o n e r e s i s t e n t e a l t r a t t a m e n t o ( r H t n ) b a x d r o s t a t , d o p o 1 2 s e t t i m a n e d i t r a t t a m e n t o , h a d i m o s t r a t o u n a r i d u z i o n e d e l l a p r e s s i o n e a r t e r i o s a s i s t o l i c a m e d i a ( S b p ) n e l l e 2 4 o r e , s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a e d i e l e v a t a r i l e v a n z a c l i n i c a d i 1 4 , 0 m m H g , n o r m a l i z z a t a p e r p l a c e b o . S o n o i r i s u l t a t i p o s i t i v i d e l l o s t u d i o B a x 2 4 , d i f a s e 3 - d i f f u s i d a A s t r a Z e n e c a i n u n a n o t a - i n c u i i p a z i e n t i h a n n o r i c e v u t o b a x d r o s t a t a l d o s a g g i o d i 2 m g o p l a c e b o i n a g g i u n t a a l l a t e r a p i a s t a n d a r d . L ’ e f f i c a c i a è s t a t a o s s e r v a t a d u r a n t e l ’ i n t e r o a r c o d e l l e 2 4 o r e , i n c l u s e l e p r i m e o r e d e l m a t t i n o , q u a n d o i s o g g e t t i c o n i p e r t e n s i o n e a r t e r i o s a p r e s e n t a n o u n r i s c h i o p i ù e l e v a t o d i i n s o r g e n z a d i e v e n t i c a r d i o v a s c o l a r i . B a x d r o s t a t è r i s u l t a t o g e n e r a l m e n t e b e n t o l l e r a t o , c o n u n p r o f i l o d i s i c u r e z z a c o e r e n t e c o n q u e l l o d e l l o s t u d i o B a x H t n . I r i s u l t a t i c o m p l e t i d e l l o S t u d i o B a x 2 4 s o n o s t a t i p r e s e n t a t i n e l l a l a t e b r e a k i n g s e s s i o n ‘ E m e r g i n g O p p o r t u n i t i e s f o r M a n a g i n g C a r d i o m e t a b o l i c S y n d r o m e ’ a l C o n g r e s s o d e l l ’ A m e r i c a n H e a r t A s s o c i a t i o n ( A h a ) 2 0 2 5 . I d a t i s a r a n n o c o n d i v i s i c o n l e a u t o r i t à r e g o l a t o r i e a l i v e l l o g l o b a l e . O l t r e a d a v e r r a g g i u n t o l ’ e n d p o i n t p r i n c i p a l e , b a x d r o s t a t h a d i m o s t r a t o u n a r i d u z i o n e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a e c l i n i c a m e n t e r i l e v a n t e d e l l a p r e s s i o n e a r t e r i o s a a n c h e n e g l i e n d p o i n t s e c o n d a r i c h i a v e , i n c l u s o i l m o n i t o r a g g i o d i n a m i c o d e l l a p r e s s i o n e a r t e r i o s a s i s t o l i c a m e d i a n e l l e o r e n o t t u r n e ( 1 3 , 9 m m H g n o r m a l i z z a t o p e r p l a c e b o ) e i n p o s i z i o n e s e d u t a ( 1 0 , 3 m m H g n o r m a l i z z a t a p e r p l a c e b o ) c o e r e n t e c o n i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o B a x H t n . U n n u m e r o s i g n i f i c a t i v a m e n t e m a g g i o r e d i p a z i e n t i t r a t t a t i c o n b a x d r o s t a t ( 7 1 % ) h a r a g g i u n t o u n a p r e s s i o n e a r t e r i o s a s i s t o l i c a m e d i a m o n i t o r a t a n e l l e 2 4 o r e i n f e r i o r e a 1 3 0 m m H g r i s p e t t o a i p a z i e n t i t r a t t a t i c o n p l a c e b o ( 1 7 % ) . " L ’ i p e r t e n s i o n e a r t e r i o s a r e s i s t e n t e a l t r a t t a m e n t o è u n a c o n d i z i o n e c h e h a f o r t e i m p a t t o s u l l a v i t a q u o t i d i a n a d e i p a z i e n t i c h e , n o n o s t a n t e l ’ a s s u n z i o n e d i 3 o p i ù f a r m a c i a n t i p e r t e n s i v i , s p e s s o n o n r i e s c o n o a r a g g i u n g e r e u n a d e g u a t o c o n t r o l l o p r e s s o r i o , a u m e n t a n d o s i g n i f i c a t i v a m e n t e i l r i s c h i o d i i n s o r g e n z a d i e v e n t i c a r d i o v a s c o l a r i e r e n a l i " , h a c o m m e n t a t o G i a n f r a n c o P a r a t i , p r o f e s s o r e o n o r a r i o d i M e d i c i n a c a r d i o v a s c o l a r e , U n i v e r s i t à d e g l i s t u d i M i l a n o - B i c o c c a , d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o d e l l ' I s t i t u t o A u x o l o g i c o I t a l i a n o I r c c s M i l a n o e p r e s i d e n t e d e l l a W o r l d H y p e r t e n s i o n L e a g u e . " I n q u e s t o c o n t e s t o - h a a g g i u n t o - i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o d i f a s e I I I B a x 2 4 s o n o e s t r e m a m e n t e i m p o r t a n t i , d i m o s t r a n d o c o m e b a x d r o s t a t 2 m g r i d u c a i n m a n i e r a s i g n i f i c a t i v a l a p r e s s i o n e a r t e r i o s a s i s t o l i c a m o n i t o r a t a n e l l e 2 4 o r e d i 1 4 , 0 m m H g , r i s p e t t o a l p l a c e b o , n e i p a z i e n t i c o n i p e r t e n s i o n e a r t e r i o s a r e s i s t e n t e , c o n u n ’ e f f i c a c i a m a n t e n u t a s i a n e l l e o r e d i u r n e c h e n e l l e o r e n o t t u r n e , d a t o d i s i g n i f i c a t i v o i m p a t t o c l i n i c o . Q u e s t i r i s u l t a t i m o s t r a n o i l p o t e n z i a l e c l i n i c o d i b a x d r o s t a t d i c o l m a r e u n i m p o r t a n t e b i s o g n o t e r a p e u t i c o n o n s o d d i s f a t t o , c o n s e n t e n d o p o t e n z i a l m e n t e a u n n u m e r o s e m p r e m a g g i o r e d i p a z i e n t i d i o t t e n e r e u n c o n t r o l l o p r e s s o r i o s o s t e n u t o n e l t e m p o , c o n u n i m p a t t o p o s i t i v o s u l l a r i d u z i o n e d e l r i s c h i o c a r d i o v a s c o l a r e e r e n a l e " . S e c o n d o B r y a n W i l l i a m s , C h a i r o f M e d i c i n e p r e s s o U n i v e r s i t y C o l l e g e L o n d o n , P r i n c i p a l I n v e s t i g a t o r d e l l o s t u d i o , s i t r a t t a d i " u n r i s u l t a t o d i g r a n d e i m p a t t o c l i n i c o e c h e p o t r e b b e p o t e n z i a l m e n t e t r a s f o r m a r e l a p r a t i c a c l i n i c a . U n a r i d u z i o n e d i t a l e p o r t a t a , c o r r e l a t a a l f a t t o c h e p o c o p i ù d e l 7 0 % d e i p a z i e n t i t r a t t a t i c o n b a x d r o s t a t h a r a g g i u n t o i t a r g e t p r e s s o r i r a c c o m a n d a t i d a l l e l i n e e g u i d a i n m o d o d u r a t u r o l u n g o l ’ i n t e r o a r c o d e l l e 2 4 o r e , r a p p r e s e n t a u n r i s u l t a t o v e r a m e n t e s i g n i f i c a t i v o " . P e r S h a r o n B a r r , E x e c u t i v e V i c e P r e s i d e n t , B i o P h a r m a c e u t i c a l s R & D , " i d a t i d e l l o S t u d i o B a x 2 4 d i m o s t r a n o l ’ i m p a t t o s i g n i f i c a t i v o c h e l a l u n g a e m i v i t a d i b a x d r o s t a t e l a s u a i n i b i z i o n e a l t a m e n t e s e l e t t i v a d e l l ’ a l d o s t e r o n e s i n t a s i p o s s o n o a v e r e n e l m i g l i o r a r e l a p r e s s i o n e a r t e r i o s a s i s t o l i c a n e l l e 2 4 o r e e n e l l e o r e n o t t u r n e p e r i p a z i e n t i c o n i p e r t e n s i o n e r e s i s t e n t e , p a r t i c o l a r m e n t e e s p o s t i a l l ’ o c c o r r e n z a d i e v e n t i c a r d i o v a s c o l a r i , i n c l u s i i n f a r t o e i c t u s . Q u e s t i d a t i e i r i s u l t a t i d e l l o S t u d i o B a x H t n , e v i d e n z i a n o i l p o t e n z i a l e d i b a x d r o s t a t n e l r i d e f i n i r e l e p o s s i b i l i t à t e r a p e u t i c h e p e r i m i l i o n i d i p a z i e n t i l a c u i i p e r t e n s i o n e r i m a n e n o n c o n t r o l l a t a n o n o s t a n t e l e t e r a p i e a t t u a l m e n t e d i s p o n i b i l i " . N e l m o n d o , 1 , 4 m i l i a r d i d i p e r s o n e c o n v i v o n o c o n l ’ i p e r t e n s i o n e - r i c o r d a n o g l i e s p e r t i - L a p a t o l o g i a c o l p i s c e c i r c a i l 3 0 % d e l l a p o p o l a z i o n e i t a l i a n a . I l c o n t r o l l o c o s t a n t e d e l l a p r e s s i o n e a r t e r i o s a n e l l e 2 4 o r e r a p p r e s e n t a u n i m p o r t a n t e o u t c o m e c l i n i c o n e i p a z i e n t i c o n i p e r t e n s i o n e d i d i f f i c i l e c o n t r o l l o . N u m e r o s i s t u d i h a n n o d i m o s t r a t o c h e l a p r e s s i o n e a r t e r i o s a m i s u r a t a n e l l e 2 4 o r e r a p p r e s e n t a u n i n d i c a t o r e p r e d i t t i v o p i ù a f f i d a b i l e d i e v e n t i c a r d i o v a s c o l a r i r i s p e t t o a l l a m i s u r a z i o n e e f f e t t u a t a i n a m b u l a t o r i o . U n a u m e n t o d i 9 , 5 m m H g d e l l a p r e s s i o n e a r t e r i o s a s i s t o l i c a m e d i a n e l l e 2 4 o r e è a s s o c i a t o a u n i n c r e m e n t o d e l 3 0 % d e l r i s c h i o d i m o r t a l i t à p e r t u t t e l e c a u s e . B a x d r o s t a t - r i f e r i s c e l a f a r m a c e u t i c a - è p r o g e t t a t o p e r r i d u r r e l a p r e s s i o n e a r t e r i o s a i n i b e n d o l a p r o d u z i o n e d e l l ’ a l d o s t e r o n e , u n o d e g l i o r m o n i r e s p o n s a b i l i d e l l ’ e l e v a t a p r e s s i o n e a r t e r i o s a e d e l l ’ a u m e n t o d e l r i s c h i o c a r d i o v a s c o l a r e e r e n a l e . G l i s t u d i d i F a s e I h a n n o m o s t r a t o c o m e r a g g i u n g a c o n c e n t r a z i o n i m a s s i m e n e l s a n g u e e n t r o 2 – 4 o r e d a l l a s o m m i n i s t r a z i o n e , c o n u n ’ e m i v i t a c o m p r e s a t r a 2 6 e 3 0 o r e . A t t u a l m e n t e l a m o l e c o l a è o g g e t t o d i s t u d i o , i n m o n o t e r a p i a i n a g g i u n t a a l l a s t a n d a r d o f c a r e , p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l ’ i p e r t e n s i o n e a r t e r i o s a e d e l l ’ a l d o s t e r o n i s m o p r i m a r i o , n o n c h é i n c o m b i n a z i o n e c o n d a p a g l i f l o z i n p e r l a m a l a t t i a r e n a l e c r o n i c a e p e r l a p r e v e n z i o n e d e l l o s c o m p e n s o c a r d i a c o i n p a z i e n t i a d a l t o r i s c h i o .