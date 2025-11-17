R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - È d i s p o n i b i l e i n I t a l i a q u i z a r t i n i b p e r i l t r a t t a m e n t o d i p a z i e n t i a d u l t i c o n l e u c e m i a m i e l o i d e a c u t a ( L m a ) F l t 3 - I t d p o s i t i v a ( m u t a z i o n e d e l g e n e F l t 3 c o n d u p l i c a z i o n e t a n d e m i n t e r n a ) d i n u o v a d i a g n o s i , i n a s s o c i a z i o n e a c h e m i o t e r a p i a d i i n d u z i o n e s t a n d a r d a b a s e d i c i t a r a b i n a e a n t r a c i c l i n a e c h e m i o t e r a p i a d i c o n s o l i d a m e n t o s t a n d a r d a b a s e d i c i t a r a b i n a , s e g u i t e d a q u i z a r t i n i b c o m e m o n o t e r a p i a d i m a n t e n i m e n t o . L o a n n u n c i a D a i i c h i S a n k y o I t a l i a , i n u n a n o t a , s o t t o l i n e a n d o c h e l a r i m b o r s a b i l i t à d i q u i z a r t i n i b , i l p r i m o f a r m a c o l a n c i a t o n e l n o s t r o P a e s e d a l l a f a r m a c e u t i c a i n e m a t o l o g i a , è s t a t a a p p r o v a t a i n b a s e a i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o Q u a n t u m - F i r s t , e p u b b l i c a t a s u l l a G a z z e t t a U f f i c i a l e d e l l a R e p u b b l i c a I t a l i a n a l o s c o r s o 2 4 o t t o b r e 2 0 2 5 . L a l e u c e m i a m i e l o i d e a c u t a - i n f o r m a l a f a r m a c e u t i c a - è u n a f o r m a a g g r e s s i v a d i t u m o r e d e l s a n g u e e d e l m i d o l l o o s s e o c a r a t t e r i z z a t a d a l l a r a p i d a p r o l i f e r a z i o n e d i c e l l u l e m i e l o i d i a n o m a l e . N e l 2 0 2 2 s o n o s t a t i s e g n a l a t i p i ù d i 4 8 0 m i l a n u o v i c a s i d i l e u c e m i a i n t u t t o i l m o n d o , c o n o l t r e 3 0 5 m i l a d e c e s s i . L a L m a r a p p r e s e n t a i l 2 3 , 1 % d e i c a s i t o t a l i d i l e u c e m i a a l i v e l l o g l o b a l e : è l a f o r m a d i l e u c e m i a p i ù c o m u n e n e g l i a d u l t i . L a L m a h a u n ’ i n c i d e n z a d i c i r c a 3 - 4 c a s i p e r 1 0 0 . 0 0 0 p e r s o n e a l l ’ a n n o : i n I t a l i a s i r e g i s t r a n o o g n i a n n o 2 m i l a n u o v i c a s i . T u t t a v i a , i l r i s c h i o d i s v i l u p p a r e l a m a l a t t i a v a r i a c o n l ’ e t à , e n e l l a m a g g i o r a n z a d e i c a s i s i p r e s e n t a i n e t à a v a n z a t a , c o n u n ’ e t à m e d i a a l l a d i a g n o s i d i 6 8 a n n i . N e i p a z i e n t i e l e g g i b i l i a l l a c h e m i o t e r a p i a a d a l t e d o s i , l e l i n e e g u i d a d e l l a S o c i e t à e u r o p e a d i o n c o l o g i a ( E s m o ) 2 0 2 0 p r e v e d o n o u n t r a t t a m e n t o d i v i s o i n 3 f a s i : i n d u z i o n e , c o n s o l i d a m e n t o , m a n t e n i m e n t o . L a f a s e d i i n d u z i o n e h a l ’ o b i e t t i v o d i r i d u r r e a l m i n i m o l e c e l l u l e l e u c e m i c h e e r a g g i u n g e r e l a r e m i s s i o n e c o m p l e t a . A q u e s t a f a s e s e g u e i l c o n s o l i d a m e n t o , i l c u i s c o p o è q u e l l o d i r i d u r r e i l r i s c h i o d i r i c a d u t e . A d a l c u n i d i q u e s t i p a z i e n t i p u ò e s s e r e p r o p o s t o u n t r a p i a n t o a l l o g e n i c o d i c e l l u l e s t a m i n a l i e m a t o p o i e t i c h e . A l t r i p o s s o n o e s s e r e s o t t o p o s t i a u n a t e r a p i a d i m a n t e n i m e n t o . I l t r a t t a m e n t o i n i z i a l e d i i n d u z i o n e e l a s u c c e s s i v a t e r a p i a d i c o n s o l i d a m e n t o e m a n t e n i m e n t o v e n g o n o s c e l t i i n b a s e a l l ' e t à d e l p a z i e n t e , a l s u o s t a t o d i s a l u t e g e n e r a l e e a l r i s c h i o c i t o g e n e t i c o / m o l e c o l a r e . " N e l 4 0 - 5 0 % d e i c a s i , s e b b e n e i p a z i e n t i r i s p o n d a n o a l t r a t t a m e n t o d i p r i m a l i n e a , s i v e r i f i c a u n a r e c i d i v a - s p i e g a R o b e r t o C a i r o l i , d i r e t t o r e d e l l a S t r u t t u r a c o m p l e s s a d i E m a t o l o g i a , O s p e d a l e N i g u a r d a C a ' G r a n d a d i M i l a n o e p r o f e s s o r e a s s o c i a t o d i E m a t o l o g i a a l l ’ U n i v e r s i t à M i l a n o - B i c o c c a - N e g l i u l t i m i a n n i a b b i a m o f a t t o p a s s i a v a n t i i m p o r t a n t i n e l l a g e s t i o n e e n e l l a c o n o s c e n z a d i q u e s t a m a l a t t i a . I n p a r t i c o l a r e , l a p o s s i b i l i t à d i i n d i v i d u a r e l e s u e c a r a t t e r i s t i c h e g e n e t i c h e e m o l e c o l a r i h a c o n s e n t i t o d i s v i l u p p a r e t e r a p i e m i r a t e " . I n p a r t i c o l a r e - c h i a r i s c o n o g l i e s p e r t i - n e l l a L m a s o n o s t a t e i d e n t i f i c a t e l e m u t a z i o n i F l t 3 ( t i r o s i n a c h i n a s i 3 t i p o F m s ) , t r a l e p i ù c o m u n i . C i r c a l ' 8 0 % d e l l e m u t a z i o n i F l t 3 s o n o F l t 3 - I t d ( d u p l i c a z i o n e t a n d e m i n t e r n a ) c h e p r o m u o v o n o l a c r e s c i t a n e o p l a s t i c a e c o n t r i b u i s c o n o a u n a p r o g n o s i p a r t i c o l a r m e n t e s f a v o r e v o l e , t r a c u i u n a u m e n t o d e l r i s c h i o d i r e c i d i v a , u n a s c a r s a p e r c e n t u a l e d i r i s p o s t a a l l a t e r a p i a d i s a l v a t a g g i o e u n ’ a t t e s a d i s o p r a v v i v e n z a p i ù b r e v e r i s p e t t o a i p a z i e n t i s e n z a m u t a z i o n e . L e m u t a z i o n i F l t 3 - I t d s o n o p r e s e n t i i n c i r c a i l 2 5 - 3 0 % d i t u t t i i c a s i d i L m a . G r a z i e a l l ’ a p p r o v a z i o n e d i q u i z a r t i n i b è o r a d i s p o n i b i l e u n u l t e r i o r e t r a t t a m e n t o m i r a t o s u l b e r s a g l i o m o l e c o l a r e c h e h a d i m o s t r a t o d i m i g l i o r a r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e l a s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e n e l l a L m a . " Q u i z a r t i n i b - a f f e r m a A d r i a n o V e n d i t t i , d i r e t t o r e d i p a r t i m e n t o d i O n c o - E m a t o l o g i a e p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i E m a t o l o g i a a l l ’ U n i v e r s i t à T o r V e r g a t a d i R o m a - è u n i n i b i t o r e o r a l e d e l l a t i r o s i n - c h i n a s i d e l r e c e t t o r e F l t 3 c h e a g i s c e s e l e t t i v a m e n t e s u l l e m u t a z i o n i F l t 3 - I t d e d è s t a t o s v i l u p p a t o s p e c i f i c a t a m e n t e p e r i p a z i e n t i c o n L m a F l t 3 - I t d p o s i t i v a . S i t r a t t a d i u n i n i b i t o r e d i t i p o I I d i F l t 3 a p p r o v a t o i n E u r o p a e n e g l i S t a t i U n i t i p e r q u e s t i p a z i e n t i d i n u o v a d i a g n o s i e l e g g i b i l i a c h e m i o t e r a p i a a d a l t e d o s i . È u n f a r m a c o p r e z i o s o p e r t r a t t a r e q u e s t a p a t o l o g i a a g g r e s s i v a f i n d a l l a p r i m a l i n e a c o s ì d a d i m i n u i r e i l r i s c h i o , c o n s i s t e n t e , d i r i c a d u t a d e l l a m a l a t t i a : q u i z a r t i n i b h a i n f a t t i d i m o s t r a t o d i r i d u r r e i l t a s s o d i m o r t a l i t à e d i r a d d o p p i a r e l a s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e m e d i a n a " . L a l e u c e m i a m i e l o i d e a c u t a è l e g a t a a l l a m o l t i p l i c a z i o n e i n c o n t r o l l a t a d i b l a s t i ( c e l l u l e c a n c e r o s e d i d e r i v a z i o n e m i e l o i d e ) c h e i n v a d o n o i l m i d o l l o o s s e o , c h e n o n è p i ù i n g r a d o d i f u n z i o n a r e c o r r e t t a m e n t e e , i n p a r t i c o l a r e , d i g a r a n t i r e l a p r o d u z i o n e d i c e l l u l e d e l s a n g u e n o r m a l i . Q u e s t a i n s u f f i c i e n z a m i d o l l a r e p o r t a a l l ' i n s o r g e n z a d i a n e m i a ( a f f a t i c a m e n t o , p a l l o r e , d i f f i c o l t à a r e s p i r a r e e t a c h i c a r d i a ) , a u n a p r e d i s p o s i z i o n e a l l e i n f e z i o n i , a n c h e g r a v i , d o v u t a a l l a d i m i n u z i o n e d e i g r a n u l o c i t i n e u t r o f i l i . I n f i n e , l a d i m i n u z i o n e d e l n u m e r o d i p i a s t r i n e ( t r o m b o c i t o p e n i a ) p u ò c a u s a r e e m o r r a g i e , i n p a r t i c o l a r e a l i v e l l o d e l l a c u t e e d e l l e m u c o s e . " I l p a z i e n t e c o n L m a - e v i d e n z i a D a v i d e P e t r u z z e l l i , p r e s i d e n t e d e l l ’ a s s o c i a z i o n e p a z i e n t i L a L a m p a d a d i A l a d i n o E t s - è s p e s s o a n z i a n o e q u i n d i f r a g i l e p e r d e f i n i z i o n e . L a m a l a t t i a l o d e b i l i t a u l t e r i o r m e n t e p r o v o c a n d o u n a d i m i n u z i o n e d e l l a s u a q u a l i t à d i v i t a , u n a c o n d i z i o n e c h e c o n d i v i d e c o n m o l t i a l t r i m a l a t i e m a t o l o g i c i . È f o n d a m e n t a l e - a g g i u n g e - g a r a n t i r e u n ’ a s s i s t e n z a g l o b a l e a q u e s t i p a z i e n t i , c h e i n c l u d a s u p p o r t o p s i c o l o g i c o , n u t r i z i o n a l e e u n a g e s t i o n e e f f i c a c e d e l f o l l o w - u p . È n e c e s s a r i o i n o l t r e r i d u r r e l e d i s u g u a g l i a n z e n e l l ' a c c e s s o a l l e c u r e e p r o m u o v e r e u n a s i n e r g i a t r a o s p e d a l e e t e r r i t o r i o , p a s s a n d o d a u n a l o g i c a d i p r e s t a z i o n e a u n a d i p r e s a i n c a r i c o " . N e l l o s t u d i o Q u a n t u m - F i r s t - d i f a s e 3 i n d o p p i o c i e c o , c o n t r o l l a t o c o n p l a c e b o , c o n d o t t o s u 5 3 9 p a z i e n t i e p u b b l i c a t o s u l l a r i v i s t a T h e L a n c e t a m a g g i o 2 0 2 3 - q u i z a r t i n i b è s t a t o v a l u t a t o i n c o m b i n a z i o n e c o n c h e m i o t e r a p i a s t a n d a r d d i i n d u z i o n e e c o n s o l i d a m e n t o , i n c l u s o i l t r a p i a n t o d i c e l l u l e s t a m i n a l i e m o p o i e t i c h e ( H s c t ) , e c o m e m o n o t e r a p i a d i m a n t e n i m e n t o p e r u n m a s s i m o d i 3 6 c i c l i , i n p a z i e n t i a d u l t i d i e t à c o m p r e s a t r a 1 8 e 7 5 a n n i c o n L m a d i n u o v a d i a g n o s i p o s i t i v a p e r l a m u t a z i o n e F l t 3 - I t d . " S i a m o o r g o g l i o s i d i p o r t a r e q u i z a r t i n i b a i p a z i e n t i i t a l i a n i , i l p r i m o t r a t t a m e n t o i n a m b i t o e m a t o l o g i c o s v i l u p p a t o d a D a i i c h i S a n k y o - d i c h i a r a G i l d a A s c i o n e , M e d i c a l D i r e c t o r , H e a d o f O n c o l o g y M e d i c a l A f f a i r s d i D a i i c h i S a n k y o I t a l i a - C o n q u e s t a a p p r o v a z i o n e , l ’ a z i e n d a c o n t a o r a 2 f a r m a c i a p p r o v a t i e r i m b o r s a t i i n I t a l i a i n o n c o l o g i a : u n a n t i c o r p o f a r m a c o - c o n i u g a t o ( A d c ) e q u i z a r t i n i b , s e g n a n d o u n i m p o r t a n t e t r a g u a r d o n e l l a n o s t r a m i s s i o n e d i i n n o v a z i o n e " . C o n q u e s t a a p p r o v a z i o n e " i p a z i e n t i a f f e t t i d a l e u c e m i a m i e l o i d e a c u t a c o n m u t a z i o n e F l t 3 - I t d p o s s o n o a c c e d e r e a u n a t e r a p i a m i r a t a s v i l u p p a t a e a p p r o v a t a s p e c i f i c a m e n t e p e r q u e s t a s o t t o p o p o l a z i o n e d i m a l a t t i a " . " D a i i c h i S a n k y o è d a s e m p r e p r o f o n d a m e n t e i m p e g n a t a n e l l ’ a s c o l t o e n e l l a c o m p r e n s i o n e d e i b i s o g n i c l i n i c i n o n s o d d i s f a t t i - r i m a r c a M a u r o V i t a l i , H e a d o f O n c o l o g y B u s i n e s s D i v i s i o n d i D a i i c h i S a n k y o I t a l i a - c o n l ’ o b i e t t i v o d i s v i l u p p a r e s o l u z i o n i t e r a p e u t i c h e i n n o v a t i v e c h e p o s s a n o f a r e l a d i f f e r e n z a n e l l a v i t a d e i p a z i e n t i . M a l a n o s t r a r e s p o n s a b i l i t à v a o l t r e i l f a r m a c o : v o g l i a m o c o n t r i b u i r e c o n c r e t a m e n t e a m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a d e l l e p e r s o n e , a c c o m p a g n a n d o l e l u n g o t u t t o i l p e r c o r s o d i c u r a . P e r q u e s t o , l a v o r i a m o i n s i n e r g i a c o n i s t i t u z i o n i , c l i n i c i e a s s o c i a z i o n i , p r o m u o v e n d o a n c h e u n a c u l t u r a d e l l a p r e v e n z i o n e e d e l l a s a l u t e . I n t r e p a r o l e : i n n o v a z i o n e , c u r a d e l p a z i e n t e e p a r t n e r s h i p " .