R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " G l i s t u d i h a n n o d i m o s t r a t o u n a r i d u z i o n e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a d e l l e r i a c u t i z z a z i o n i s i a g r a v i c h e m o d e r a t e i n p a z i e n t i a f f e t t e d a a s m a g r a v e c o n e s e n z a c o m o r b i d i t à . A b b i a m o o s s e r v a t o a n c h e u n a r i d u z i o n e d e l l e o s p e d a l i z z a z i o n i e d e g l i a c c e s s i i n p r o n t o s o c c o r s o . P a r l i a m o d e l p r i m o f a r m a c o u l t r a l o n g - a c t i n g p e r l e i n f i a m m a z i o n i d i t i p o 2 c o n c a r a t t e r i s t i c h e e o s i n o f i l i c h e , u n a t e r a p i a p i o n i e r i s t i c a p r o g e t t a t a p e r a v e r e u n e f f e t t o ' d i s e a s e m o d i f y i n g ' , c i o è i n g r a d o d i m o d i f i c a r e s u l l u n g o p e r i o d o l a m a l a t t i a e c a p a c e d i t r a t t a r e c o n t e m p o r a n e a m e n t e p a t o l o g i e s t r e t t a m e n t e c o r r e l a t e . Q u e s t o r a p p r e s e n t a u n a s v o l t a i m p o r t a n t e n e l l a g e s t i o n e c l i n i c a d i p a z i e n t i c o m p l e s s i e a d a l t o b i s o g n o a s s i s t e n z i a l e " . C o s ì C r i s t i a n o C a r u s o , d i r e t t o r e U o s d A l l e r g o l o g i a e I m m u n o l o g i a c l i n i c a F o n d a z i o n e P o l i c l i n i c o A . G e m e l l i I r c c s R o m a - u n i v e r s i t à C a t t o l i c a d e l S a c r o C u o r e , a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e c o m m e n t a i r i s u l t a t i d e g l i s t u d i d i f a s e I I I S w i f t c h e h a n n o p o r t a t o a l l ' a p p r o v a z i o n e i n E u r o p a d i d e p e m o k i m a b , p r i m o e u n i c o b i o l o g i c o u l t r a l o n g - a c t i n g , d a s o m m i n i s t r a r e o g n i 6 m e s i , p e r 2 i n d i c a z i o n i : n e l l ' a s m a g r a v e c h e p r e s e n t a c o m o r b i d i t à s o s t e n u t e d a l l ' i n f i a m m a z i o n e d i t i p o 2 c o m e l a r i n o s i n u s i t e c r o n i c a c o n p o l i p o s i n a s a l e . " A v e r e u n f a r m a c o c h e n a s c e g i à c o n u n a d o p p i a i n d i c a z i o n e - s p i e g a C a r u s o - s i g n i f i c a p o t e r t r a t t a r e i n m o d o i n t e g r a t o u n a p o p o l a z i o n e m o l t o a m p i a d i p a z i e n t i , r i s p o n d e n d o a u n b i s o g n o c l i n i c o f i n o r a s o l o p a r z i a l m e n t e s o d d i s f a t t o , p u n t a n d o n o n s o l o a l c o n t r o l l o d e i s i n t o m i , m a a n c h e a m o d i f i c a r e i l d e c o r s o d e l l a p a t o l o g i a " . I l t r a t t a m e n t o r i s p o n d e a u n b i s o g n o c l i n i c o " e s t r e m a m e n t e r i l e v a n t e - s o t t o l i n e a l ' e s p e r t o - p e r c h é c i r c a 3 m i l i o n i d i p e r s o n e i n E u r o p a s o f f r o n o d i a s m a g r a v e e , s e c o n d o i d a t i d e l l a S e v e r e A s t h m a N e t w o r k I t a l y " , d i c u i C a r u s o f a p a r t e , " c i r c a i l 6 0 % d i q u e s t i p a z i e n t i p r e s e n t a u n a r i n o s i n u s i t e c r o n i c a c o n p o l i p o s i n a s a l e . Q u e s t a c o m o r b i d i t à c o n t r i b u i s c e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o a l l e r i a c u t i z z a z i o n i e a l l e r i - o s p e d a l i z z a z i o n i , a c c o m p a g n a n d o i l p a z i e n t e l u n g o t u t t o i l d e c o r s o d e l l a m a l a t t i a " . L a v e r a n o v i t à , e v i d e n z i a l o s p e c i a l i s t a , " è a v e r s v i l u p p a t o u n f a r m a c o p i ù p o t e n t e r i s p e t t o a i p r e c e d e n t i a n t i - i n t e r l e u c h i n a - 5 , c o n c a r a t t e r i s t i c h e b i o c h i m i c h e c h e n e c o n s e n t o n o u n a d u r a t a m o l t o p i ù l u n g a . Q u e s t o p e r m e t t e u n a s o m m i n i s t r a z i o n e o g n i 6 m e s i , c o n u n i m p a t t o m o l t o r i l e v a n t e s i a s u l l ' a d e r e n z a t e r a p e u t i c a s i a s u l l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i " . L ' o b i e t t i v o d i q u e s t e c u r e , c h i a r i s c e , " è a r r i v a r e a l l a r e m i s s i o n e c l i n i c a e , q u a n d o p o s s i b i l e , a l l a r e m i s s i o n e o f f - t r e a t m e n t . I n q u e s t o s e n s o p a r l i a m o d i f a r m a c i p o t e n z i a l m e n t e d i s e a s e m o d i f y i n g , c i o è c a p a c i d i m o d u l a r e l ' i n f i a m m a z i o n e s u l l a b a s e d i c a r a t t e r i s t i c h e f e n o t i p i c h e s p e c i f i c h e " . T o r n a n d o a l l ' e f f i c a c i a d e l t r a t t a m e n t o , v a l u t a t a n e g l i s t u d i r e g i s t r a t i v i S w i f t 1 e S w i f t 2 , C a r u s o r i m a r c a " u n a s p e t t o p a r t i c o l a r m e n t e i n t e r e s s a n t e r a p p r e s e n t a t o d a l l o s t u d i o d i e s t e n s i o n e i n a p e r t o d e l l a d u r a t a d i u l t e r i o r i 1 2 m e s i , c h e h a c o n f e r m a t o n o n s o l o l ' e f f i c a c i a e l a s i c u r e z z a d e l t r a t t a m e n t o , m a a n c h e u n p o s s i b i l e e f f e t t o c u m u l a t i v o , c o n m i g l i o r a m e n t i p r o g r e s s i v i n e l t e m p o " . I l f a r m a c o è s t a t o s t u d i a t o a n c h e n e l l a r i n o s i n u s i t e c r o n i c a c o n p o l i p o s i n a s a l e a t t r a v e r s o i l t r i a l c l i n i c o A n c h o r . " I n q u e s t i s t u d i a b b i a m o v a l u t a t o p a r a m e t r i o g g i c o n s i d e r a t i t r a i p i ù s e n s i b i l i , c o m e i l N a s a l P o l y p S c o r e c h e m i s u r a e n d o s c o p i c a m e n t e l ' e s t e n s i o n e d e l l a p o l i p o s i . I r i s u l t a t i - r i p o r t a l o s p e c i a l i s t a - h a n n o m o s t r a t o u n a r i d u z i o n e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a d e l l o s c o r e r i s p e t t o a l p l a c e b o " . I p a z i e n t i a r r u o l a t i e r a n o s o g g e t t i c o n m a l a t t i a s e v e r a , s p e s s o g i à s o t t o p o s t i a i n t e r v e n t i c h i r u r g i c i o t r a t t a t i c o n c o r t i c o s t e r o i d i s i s t e m i c i . " I l t r a t t a m e n t o h a d i m o s t r a t o d i r i d u r r e l a n e c e s s i t à d i c o r t i c o s t e r o i d i o r a l i e d i l i m i t a r e i l r i c o r s o a u l t e r i o r i i n t e r v e n t i c h i r u r g i c i . Q u e s t o s u g g e r i s c e u n e f f e t t o m o d i f i c a n t e l a m a l a t t i a a n c h e n e l l a p o l i p o s i n a s a l e , s i a n e i p a z i e n t i c o n a s m a a s s o c i a t a s i a i n q u e l l i c o n p o l i p o s i i s o l a t a " , p r e c i s a l ' e s p e r t o . L a r i c e r c a c l i n i c a s t a v a l u t a n d o l ' i m p i e g o d e l l a t e r a p i a a n c h e i n a l t r e p a t o l o g i e c a r a t t e r i z z a t e d a i n f i a m m a z i o n e e o s i n o f i l i c a . " I l f a r m a c o è a t t u a l m e n t e i n f a s e I I I d i s t u d i o i n p a t o l o g i e c o m e l a g r a n u l o m a t o s i e o s i n o f i l a c o n p o l i a n g i o i t e e l e s i n d r o m i i p e r e o s i n o f i l e - a n t i c i p a C a r u s o - L ' o b i e t t i v o è c o s t r u i r e u n a s t r a t e g i a t e r a p e u t i c a c a p a c e d i c o p r i r e i n m o d o t r a s v e r s a l e t u t t e l e p a t o l o g i e s o s t e n u t e d a l l ' i n f i a m m a z i o n e d i t i p o 2 c o n a l t i l i v e l l i d i e o s i n o f i l i e i n t e r l e u c h i n a 5 " .