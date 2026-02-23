R o m a , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " R i n g r a z i o i l G o v e r n o i t a l i a n o , i M i n i s t r i T a j a n i e L o l l o b r i g i d a , p e r l a p r o p o s t a s u l f u t u r o d e l l a F a o c h e h a n n o a v a n z a t o o g g i a B r u x e l l e s . I n q u e s t i a n n i h o c e r c a t o d i f a r e i l m e g l i o p e r s e r v i r e i l m a n d a t o s p e c i a l e d i q u e s t a g r a n d e o r g a n i z z a z i o n e t e c n i c a m u l t i l a t e r a l e e t u t t i i s u o i p a e s i m e m b r i " . L o a f f e r m a i l v i c e d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l a F a o M a u r i z i o M a r t i n a n e l c o m m e n t a r e l a p r o p o s t a d i c a n d i d a t u r a a l l a d i r e z i o n e g e n e r a l e d e l l a F a o . " I n i z i a o r a u n l u n g o e a p p a s s i o n a n t e p e r c o r s o d i c o n f r o n t o e l ’ u n i t à e u r o p e a - a g g i u n g e - s a r à u n a c o n d i z i o n e d e c i s i v a p e r o f f r i r e a t u t t i , g l o b a l m e n t e , u n a f o r t e p r o s p e t t i v a a l p a s s o c o n l e e n o r m i s f i d e c h e s i a m o c h i a m a t i a d a f f r o n t a r e s u i t e m i d e l l a s i c u r e z z a a l i m e n t a r e e d e l l a l o t t a a l l a f a m e c h e p u r t r o p p o a n c o r a c o l p i s c o n o o g n i g i o r n o m i l i o n i d i p e r s o n e o v u n q u e n e l m o n d o " .