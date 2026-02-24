R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ L a m a g g i o r a n z a d i d e s t r a e i l g o v e r n o , g u i d a t o d a l l a P r e m i e r M e l o n i , t r a d i s c o n o a n c o r a u n a v o l t a l e d o n n e d i q u e s t o P a e s e . I l p r o g e t t o d i l e g g e d e l P d s u l c o n g e d o p a r i t a r i o d i 5 m e s i p e r l a m a d r e e i l p a d r e a l l a n a s c i t a d i u n f i g l i o è s t a t o d i f a t t o b o c c i a t o a l l a C a m e r a , c o n l a s c u s a d e l l e r i s o r s e . E p p u r e è e v i d e n t e a t u t t i c h e s e p r o m u o v e r e l a c o n d i v i s i o n e d e l l a v o r o d i c u r a - e q u i n d i l ’ o c c u p a z i o n e f e m m i n i l e d a u n l a t o e l a r e s p o n s a b i l i z z a z i o n e d e i p a d r i d a l l ’ a l t r o – f o s s e u n a p r i o r i t à p e r l ’ E s e c u t i v o , i s o l d i s i t r o v e r e b b e r o . E ’ u n a t t e g g i a m e n t o m o l t o g r a v e , a n c h e p e r c h é s o n o q u a t t r o a n n i c h e p a r l a n o d i m a t e r n i t à e d i l o t t a a l l a d e n a t a l i t à , m a s o l o p e r f a r e p r o p a g a n d a ” . L o d i c o n o l e s e n a t r i c i d e l P d .