R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " R i n g r a z i o t u t t e l e o p p o s i z i o n i c h e h a n n o s c r i t t o i n s i e m e e h a n n o d i f e s o q u e s t a n o r m a , e p r e n d i a m o l ' i m p e g n o : q u a n d o v i b a t t e r e m o a l l e p o l i t i c h e , p o r t e r e m o q u e s t a n o r m a a l l e f a m i g l i e c h e n e h a n n o b i s o g n o i n t u t t o i l P a e s e " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n , i n t e r v e n e n d o i n a u l a a l l a C a m e r a s u l c o n g e d o p a r i t a r i o s o t t o s c r i t t a d a t u t t e l e o p p o s i z i o n i . " U n a p r o p o s t a d i g i u s t i z i a s o c i a l e m a a v o i n o n i n t e r e s s a a n d a r e a v a n t i , a f f o s s a t e a n c h e q u e s t a " . " G u a r d a t e , l a d o m a n d a è q u e s t a q u i : s e r i t e n e t e g i u s t o a v e r e 5 m e s i d i c o n g e d o p a r i t a r i o p e r e n t r a m b i i g e n i t o r i , a l l o r a v i f e r m a t e e d i s c u t e t e c o n n o i . S e n o n l o r i t e n e t e g i u s t o , d o v r e s t e a l m e n o s p i e g a r e a l P a e s e e a q u e l l e f a m i g l i e p e r c h é . V u o l d i r e s o s t e n e r e l a n a t a l i t à , l a c r e s c i t a d e i f i g l i , l ' o c c u p a z i o n e f e m m i n i l e , l a c o n d i v i s i o n e d e l c a r i c o d i c u r a e a i u t a r e a n c h e i p a d r i a v e d e r c r e s c e r e i p r o p r i f i g l i . P r o p r i o o g g i , f a t a l i t à , è u s c i t o i l d a t o d e l l ' I n p s c h e r i c o r d a c h e s o l o i l 1 5 % d e l l e g i o r n a t e d i c o n g e d o è s t a t a p r e s a d a i p a d r i e c h e s o n o 2 m i l i o n i c o n t r o 1 8 m i l i o n i l e g i o r n a t e c h i e s t e d a l l e d o n n e " . " I o m i c h i e d o c o m e l a p r e s i d e n t e M e l o n i , l a p r i m a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d o n n a d i q u e s t o p a e s e , p o s s a e s s e r e c o n t r a r i a a q u e s t a l e g g e . E m i c h i e d o a c h e c o s a s e r v a u n a p r e m i e r d o n n a s e n o n s i b a t t e p e r m i g l i o r a r e l e c o n d i z i o n i d i v i t a d i t u t t e l e a l t r e d o n n e d i q u e s t o p a e s e " . " A v e t e u s a t o i v o s t r i t r u c c h i p e r e v i t a r e l a d i s c u s s i o n e d i m e r i t o . A v e t e c h i e s t o u n a r e l a z i o n e t e c n i c a d a l l a c o m m i s s i o n e , l ' a v e t e t e n u t a f e r m a p e r u n p o ' n e i c a s s e t t i , p o i è a r r i v a t a , t a r d i , e n e l f r a t t e m p o v o i a v e t e m a n d a t o i n a u l a i l p r o v v e d i m e n t o s e n z a n e a n c h e a s s u m e r v i l a r e s p o n s a b i l i t à d i n o m i n a r e u n r e l a t o r e , q u i n d i d i d i r c i c o s a n e p e n s a v a t e . A r r i v a s o l o s t a m a t t i n a l a r e l a z i o n e t e c n i c a , g i u s t o i n t e m p o , g u a r d a t e c h e c a s o , p e r a f f o s s a r e q u e s t a n o r m a s e n z a n e m m e n o f a r c e l a d i s c u t e r e " , a g g i u n g e S c h l e i n . " I d a t i C n e l - I s t a t u s c i t i n e l m a r z o d e l 2 0 2 5 r a c c o n t a n o c h e n e l 2 0 2 3 l a d i f f e r e n z a d i t a s s o d ' o c c u p a z i o n e t r a d o n n e e u o m i n i e r a d i 1 8 p u n t i p e r c e n t u a l i . M a q u e l l a t r a p a d r i e m a d r i c o n f i g l i m i n o r i , e r a d i 3 0 p u n t i p e r c e n t u a l i . A l l o r a v o i c o n t i n u a t e a i g n o r a r e l a r e a l t à c h e t a n t e , t r o p p e d o n n e , q u a n d o m a n c a n o m i s u r e d i s o s t e g n o c o m e i l c o n g e d o p a r i t a r i o , s o n o q u e l l e c h e r i n u n c i a n o a l a v o r a r e . E c e l o d i c o n o l o r o c h e l a p r i n c i p a l e c a u s a d i r i n u n c i a a l l a v o r o è l a d i f f i c o l t à d i c o n c i l i a z i o n e " . " L ' I t a l i a c o n t i n u a a a v e r e u n r e c o r d n e g a t i v o s u l l e n a s c i t e , m a e v i d e n t e m e n t e n o n v i i n t e r e s s a . V i t r i n c e r a t e o g g i d i e t r o u n a s c u s a t e c n i c a q u e l l a c h e m a n c h e r e b b e r o l e c o p e r t u r e . P e r ò l o s a p e t e c h e è s o l o u n a q u e s t i o n e d i v o l o n t à p o l i t i c a , p e r c h é l e a v e t e t r o v a t e p e r f a r e i l p o n t e s u l l o s t r e t t o d i M e s s i n a , p e r f a r e d e l l e p r i g i o n i v u o t e i n A l b a n i a . A l l o r a s i e t e i p o c r i t i " .