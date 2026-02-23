R o m a , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " S u l c o n g e d o p a r i t a r i o , p r o p o s t o e s o t t o s c r i t t o d a t u t t e l e o p p o s i z i o n i , l a m a g g i o r a n z a s t a d a n d o l ’ e n n e s i m a p r o v a d i i p o c r i s i a : a p a r o l e d i f e n d e l a f a m i g l i a , n e i f a t t i f r e n a u n a m i s u r a c o n c r e t a c h e d a r e b b e p i ù d i r i t t i , p i ù l i b e r t à e p i ù d i g n i t à a c h i l a v o r a . L e c o p e r t u r e n o n p o s s o n o d i v e n t a r e u n a l i b i p e r m a n e n t e p e r a f f o s s a r e u n a r i f o r m a n e c e s s a r i a . Q u e s t a m i s u r a è n e c e s s a r i a p e r c h é o g g i , t r o p p o s p e s s o , i l c o s t o d e l l a g e n i t o r i a l i t à c o n t i n u a a s c a r i c a r s i q u a s i i n t e r a m e n t e s u l l e d o n n e : s u l l a c a r r i e r a , s u l s a l a r i o , s u l l a p o s s i b i l i t à s t e s s a d i s c e g l i e r e s e a v e r e f i g l i s e n z a e s s e r e p e n a l i z z a t e ” . L o a f f e r m a i l s e g r e t a r i o d i P i ù E u r o p a R i c c a r d o M a g i . “ I l c o n g e d o p a r i t a r i o s e r v e e s a t t a m e n t e a q u e s t o : c o n d i v i d e r e d a v v e r o l e r e s p o n s a b i l i t à d i c u r a , s o s t e n e r e l ’ o c c u p a z i o n e f e m m i n i l e e r e n d e r e u n p o ’ m e n o i n g i u s t o u n s i s t e m a c h e a n c o r a o b b l i g a t r o p p e m a d r i a p a g a r e d a s o l e i l p r e z z o d e l l a m a t e r n i t à . N o i s i a m o p r o n t i a l c o n f r o n t o c o n l a m a g g i o r a n z a , m a n o n s i a m o d i s p o n i b i l i a d a c c e t t a r e r i n v i i , t a t t i c i s m i o f u g h e s u u n a r i f o r m a d i c i v i l t à . C h i g o v e r n a s i a s s u m a l a r e s p o n s a b i l i t à d i d i r e s e i n t e n d e s o s t e n e r e l e f a m i g l i e e l e d o n n e o p p u r e n o ” , c o n c l u d e M a g i .