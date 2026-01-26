R o m a , 2 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I n d r a G r o u p , m u l t i n a z i o n a l e s p a g n o l a l e a d e r n e i s e t t o r i d e l l a t e c n o l o g i a e d e l l a d i f e s a , a n n u n c i a u n a c c o r d o d i c o l l a b o r a z i o n e c o n i l t e a m f r a n c e s e d i F o r m u l a 1 B w t A l p i n e p e r r a f f o r z a r e l ' i m p e g n o d i e n t r a m b e l e o r g a n i z z a z i o n i v e r s o l ' i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , l ' i n t e l l i g e n z a a v a n z a t a e l ' e c c e l l e n z a o p e r a t i v a n e l l ' a m b i t o d e l C a m p i o n a t o d e l M o n d o d i F o r m u l a 1 . L o s c r i v e l ' a z i e n d a . L ' a c c o r d o p r e v e d e l ' i n t e g r a z i o n e d i I n d r a M i n d , l a p i a t t a f o r m a s o v r a n a d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e d i I n d r a G r o u p , n e l l ' e c o s i s t e m a o p e r a t i v o d e l t e a m , c o n s e n t e n d o n e l ' i m p l e m e n t a z i o n e e l a v a l i d a z i o n e i n u n o d e g l i a m b i e n t i t e c n o l o g i c i p i ù c o m p l e s s i e d e s i g e n t i a l m o n d o : l a F o r m u l a 1 , s o p r a t t u t t o i n p r e v i s i o n e d e l n u o v o c i c l o r e g o l a m e n t a r e c h e i n i z i e r à n e l l a s t a g i o n e 2 0 2 6 . Q u e s t a i n t e g r a z i o n e c o n s e n t i r à d i a n a l i z z a r e e c o r r e l a r e i n t e m p o r e a l e g l i e n o r m i v o l u m i d i d a t i g e n e r a t i o g n i f i n e s e t t i m a n a d i g a r a , o t t i m i z z a r e i l p r o c e s s o d e c i s i o n a l e s t r a t e g i c o e a n t i c i p a r e s c e n a r i c r i t i c i i n u n o s p o r t i n c u i o g n i m i l l i s e c o n d o è c r u c i a l e . G r a z i e a l l a s u a a r c h i t e t t u r a m o d u l a r e , i n t e r o p e r a b i l e e p r o g e t t a t a p e r f u n z i o n a r e i n q u a l s i a s i c l o u d o a m b i e n t e e s t r e m o , I n d r a M i n d o f f r e c a p a c i t à p r e d i t t i v e a v a n z a t e , e f f i c i e n z a o p e r a t i v a e s u p e r i o r i t à c o g n i t i v a n e l l a c o m p e t i z i o n e . A n g e l E s c r i b a n o , p r e s i d e n t e e s e c u t i v o d i I n d r a G r o u p : " L a F o r m u l a 1 r a p p r e s e n t a l a m a s s i m a e s p r e s s i o n e d i c o m p e t i t i v i t à , i n n o v a z i o n e e p r e c i s i o n e t e c n o l o g i c a . L ' a l l e a n z a c o n i l B w t A l p i n e F o r m u l a O n e T e a m c i c o n s e n t e d i c o l l a b o r a r e c o n u n p r o g e t t o s p o r t i v o d ' é l i t e e d i d i m o s t r a r e i l v a l o r e d e l l e n o s t r e c a p a c i t à i n c o n t e s t i r e a l i e i m p e g n a t i v i " . J o s é V i c e n t e d e l o s M o z o s , c e o d i I n d r a G r o u p , h a d i c h i a r a t o : " I n I n d r a G r o u p v o g l i a m o c o n t r i b u i r e a t t i v a m e n t e a l l o s v i l u p p o d e l l e t e c n o l o g i e c h e p l a s m e r a n n o i l f u t u r o , r a f f o r z a n d o l a p o r t a t a g l o b a l e d e l l ' a z i e n d a e i l n o s t r o i m p e g n o p e r l ' i n n o v a z i o n e . Q u e s t a c o l l a b o r a z i o n e d i m o s t r a a n c h e c o m e l ' u n i o n e d e i s e t t o r i t e c n o l o g i c o , i n d u s t r i a l e e s p o r t i v o p o s s a m o l t i p l i c a r e l ' i m p a t t o d i i n i z i a t i v e s t r a t e g i c h e p e r i l n o s t r o P a e s e , c o m e i l G r a n P r e m i o , e p r o i e t t a r e i l b r a n d S p a g n a a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e " . F l a v i o B r i a t o r e , e x e c u t i v e a d v i s o r d e l t e a m d i F o r m u l a 1 B w t A l p i n e , h a d i c h i a r a t o : " S i a m o l i e t i d i d a r e i l b e n v e n u t o a I n d r a G r o u p c o m e p a r t n e r u f f i c i a l e d e l B w t A l p i n e F o r m u l a O n e T e a m . L ' i m p e g n o d i I n d r a G r o u p p e r l ' e c c e l l e n z a t e c n o l o g i c a , l ' i n n o v a z i o n e e l ' i n t e l l i g e n c e a v a n z a t a s i a l l i n e a p e r f e t t a m e n t e c o n l e n o s t r e a s p i r a z i o n i c o m e t e a m d i g a r a . L a n o s t r a c o l l a b o r a z i o n e c i c o n s e n t i r à d i i m p l e m e n t a r e I n d r a M i n d e d i i n t e g r a r e l a s u a p i a t t a f o r m a d i i n t e l l i g e n z a n e i n o s t r i e c o s i s t e m i i n g e g n e r i s t i c i . C i ò o t t i m i z z e r à u l t e r i o r m e n t e l e n o s t r e o p e r a z i o n i i n p i s t a e c i c o n s e n t i r à d i s v i l u p p a r e i n n o v a z i o n i t e c n o l o g i c h e r i v o l u z i o n a r i e i n u n m o m e n t o i n c u i l a F o r m u l a 1 s t a e n t r a n d o i n u n a n u o v a e r a t e c n o l o g i c a " . Q u e s t a c o l l a b o r a z i o n e p e r m e t t e r à a I n d r a G r o u p d i p r e s e n t a r e l a t e c n o l o g i a s v i l u p p a t a i n S p a g n a s u u n p a l c o s c e n i c o g l o b a l e , c o m e l a F o r m u l a 1 , d i m o s t r a n d o n e l ' a p p l i c a b i l i t à a o p e r a z i o n i a l t a m e n t e c o m p l e s s e e l a c a p a c i t à d i g e n e r a r e r e a l i v a n t a g g i c o m p e t i t i v i . I n q u e s t o m o d o , I n d r a G r o u p r a f f o r z a l a s u a p o s i z i o n e i n t e r n a z i o n a l e n e l l ' i n t e l l i g e n z a a v a n z a t a , n e l l a s i c u r e z z a c o m p l e t a e n e l l e t e c n o l o g i e s t r a t e g i c h e i n g r a d o d i o p e r a r e n e g l i a m b i e n t i p i ù s o f i s t i c a t i d e l m o n d o .