M i l a n o , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ O g g i s o l o i l 4 % d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e g e n e r a c i r c a i l 7 5 % d e l l ’ e x p o r t e d è c o m p o s t o p r e v a l e n t e m e n t e d a g r a n d i a z i e n d e , m e n t r e i l c u o r e d e l n o s t r o s i s t e m a p r o d u t t i v o è f a t t o d i p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e . P e r q u e s t e r e a l t à , l e f i e r e s o n o i l p r i m o p a s s a p o r t o p e r l ' e s t e r o , r a p p r e s e n t a n o i l p i ù i m m e d i a t o s t r u m e n t o d i a c c e s s o a i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i " . L o h a d e t t o o g g i i l p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e F i e r a M I l a n o , G i o v a n n i B o z z e t t i , d u r a n t e i l s u o i n t e r v e n t o a l l a C o n f e r e n z a N a z i o n a l e d e l l ’ e x p o r t e d e l l ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l e i m p r e s e , i n c o r s o a M i l a n o . L e f i e r e " n o n s o n o s e m p l i c e m e n t e e v e n t i o l u o g h i d i t r a n s a z i o n i e c o n o m i c h e , m a v e r e e p r o p r i e i n f r a s t r u t t u r e s t r a t e g i c h e a l s e r v i z i o d e l P a e s e : s t r u m e n t i d i r e l a z i o n e , f i d u c i a e v i s i o n e , e u n a f o r m a c o n c r e t a d i d i p l o m a z i a e c o n o m i c a i n c u i i l M a d e i n I t a l y d i a l o g a c o n i l m o n d o - h a s o t t o l i n e a t o B o z z e t t i - . U n r u o l o c o n f e r m a t o a n c h e d a i n u m e r i : l e a z i e n d e c h e p a r t e c i p a n o a l l e n o s t r e m a n i f e s t a z i o n i g e n e r a n o c o m p l e s s i v a m e n t e 4 7 m i l i a r d i d i e u r o d i f a t t u r a t o , d i c u i 1 7 m i l i a r d i s u i m e r c a t i e s t e r i " . L ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e r a p p r e s e n t a " u n a c o n d i z i o n e n e c e s s a r i a p e r l a c o m p e t i t i v i t à d e l l ’ I t a l i a " . I l p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o h a r i b a d i t o c o m e i l s i s t e m a f i e r i s t i c o i t a l i a n o " è o g g i i l q u a r t o a l m o n d o , c o n u n v a l o r e d i c i r c a 1 , 4 m i l i a r d i d i e u r o " , m a p e r e s p r i m e r e i l s u o p o t e n z i a l e " d e v e r a f f o r z a r e l a c a p a c i t à d i l a v o r a r e i n m o d o u n i t a r i o , s u p e r a n d o f r a m m e n t a z i o n i e c a m p a n i l i s m i " . P r o p r i o p e r q u e s t o " l a s f i d a c h e a f f r o n t a i l s i s t e m a f i e r i s t i c o è l a s t e s s a c h e r i g u a r d a i l n o s t r o t e s s u t o p r o d u t t i v o : f a r e s i s t e m a , p e r c h é e s s e r e p i c c o l i è s p e s s o u n v a l o r e , m a r e s t a r e i s o l a t i è u n l i m i t e . N e i m e r c a t i g l o b a l i s i c r e s c e m e t t e n d o a f a t t o r c o m u n e c o m p e t e n z e , r e l a z i o n i e i n f r a s t r u t t u r e . I n q u e s t a d i r e z i o n e , c o m e F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o a b b i a m o a v v i a t o l ’ A l l e a n z a p e r i l M a d e i n I t a l y , u n t a v o l o d i a s c o l t o e c o o r d i n a m e n t o c o n a s s o c i a z i o n i e o p e r a t o r i p e r m e t t e r e a s i s t e m a l e e s i g e n z e d e l s e t t o r e e f a v o r i r n e l a c r e s c i t a , c o n r i c a d u t e p o s i t i v e s u e c o n o m i a , o c c u p a z i o n e e t e r r i t o r i ” h a c o n c l u s o .