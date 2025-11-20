R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L a s i t u a z i o n e d e l l ’ e x I l v a è a d u n p u n t o c r i t i c o e i l p r i m o p e n s i e r o d e v e a n d a r e a l l e m i g l i a i a d i l a v o r a t r i c i e l a v o r a t o r i c h e r i s c h i a n o d i p a g a r e i l p r e z z o p i ù a l t o . S i a m o d a v a n t i a u n p o s s i b i l e d i s a s t r o s o c i a l e : i n t e r e f a m i g l i e e t e r r i t o r i g i à f r a g i l i p o t r e b b e r o e s s e r e t r a v o l t i d a l l e c o n s e g u e n z e d i u n a c r i s i c h e i l g o v e r n o h a l a s c i a t o i n c a n c r e n i r e " . L o d i c h i a r a l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n , d o p o a v e r s e n t i t o i s e g r e t a r i n a z i o n a l i d i F i o m , F i m e U i l m M i c h e l e D e P a l m a , F e r d i n a n d o U l i a n o e R o c c o P a l o m b e l l a . " A q u e s t o p u n t o i l m i n i s t r o U r s o d e v e f a r s i d a p a r t e . D o p o m e s i d i a n n u n c i , s m e n t i t e e c o n t r a d d i z i o n i , è e v i d e n t e c h e n o n è p i ù i n g r a d o d i g e s t i r e u n a v e r t e n z a c o s ì c o m p l e s s a . G i o r g i a M e l o n i d e v e a s s u m e r s i d i r e t t a m e n t e l a r e s p o n s a b i l i t à p o l i t i c a e i s t i t u z i o n a l e d i q u e s t a p a r t i t a , s e n z a u l t e r i o r i s c a r i c a b a r i l e , r i a p r e n d o i m m e d i a t a m e n t e i l t a v o l o n a z i o n a l e d i c o n f r o n t o c o n l e o r g a n i z z a z i o n i s i n d a c a l i " . " S e r v e s u b i t o u n v e r o p i a n o i n d u s t r i a l e , s e r i o e c r e d i b i l e , r i t i r a n d o i l d o c u m e n t o p r e s e n t a t o n e i g i o r n i s c o r s i c h e n o n o f f r e a l c u n a g a r a n z i a p e r i l f u t u r o d e g l i s t a b i l i m e n t i e d e i l a v o r a t o r i . U n p i a n o i n d u s t r i a l e c h e a f f r o n t i e r i s o l v a a n c h e i l t e m a d e l l ’ i n q u i n a m e n t o p e r t u t e l a r e l a s a l u t e d e i c i t t a d i n i e l ’ a m b i e n t e . I l g o v e r n o d e v e f i n a l m e n t e a g i r e : è u r g e n t e d a r e v i t a a d u n a c o r d a t a i n d u s t r i a l e g u i d a t a d a l l o S t a t o c h e i n v e s t a l e r i s o r s e c h e s e r v o n o , e c o n l ’ i n t e r v e n t o d e l l e g r a n d i a z i e n d e a p a r t e c i p a z i o n e p u b b l i c a , p e r a v v i a r e d a v v e r o i l p e r c o r s o d i d e c a r b o n i z z a z i o n e , g a r a n t i r e l a c o n t i n u i t à p r o d u t t i v a e t u t e l a r e l ’ o c c u p a z i o n e . O g n i a l t r o r i n v i o s a r e b b e i n a c c e t t a b i l e . S i a m o d i s p o n i b i l i c o m e s e m p r e a l c o n f r o n t o p e r d a r e i l n o s t r o c o n t r i b u t o a t r o v a r e s o l u z i o n i ” .