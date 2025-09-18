R o m a , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - F u m a t a n e r a a l m i n i s t e r o d e l L a v o r o . D o p o q u a s i q u a t t r o o r e d i c o n f r o n t o n o n s i è r a g g i u n t o n e s s u n a c c o r d o s u l l a c a s s a i n t e g r a z i o n e s t r a o r d i n a r i a r i c h i e s t a d a A c c i a i e r i e d ’ I t a l i a i n a s p e r 4 . 4 5 0 d i p e n d e n t i ( 4 0 0 i n p i ù r i s p e t t o a i n u m e r i a t t u a l i ) . L a f o t o g r a f i a s c a t t a t a d a i r a p p r e s e n t a n t i d e l l ’ a z i e n d a è d r a m m a t i c a , A d I s i t r o v a d i f r o n t e a “ c r e s c e n t i s q u i l i b r i f i n a n z i a r i ” i m p o s s i b i l i d a f r o n t e g g i a r e a l l ’ a t t u a l e l i v e l l o d i p r o d u z i o n e e p i ù i l t e m p o p a s s a p i ù l a f o r b i c e t r a c o s t i a l t i e r i c a v i s e m p r e p i ù b a s s i s i a l l a r g a . “ I l t e m p o – a v r e b b e r o d e t t o – è i l n o s t r o p e g g i o r n e m i c o ” . V i a F l a v i a t i r a l e f i l a e s e t t a u n a d e a d l i n e a l 2 4 s e t t e m b r e , g i o r n o i n c u i t e r m i n e r à l ’ i t e r d i e s a m e c o n g i u n t o , s p i e g a n d o c h e , s e a n c h e u n ’ i n t e s a n o n s i a “ o b b l i g a t o r i a ” , v i s t o c h e l a c i g s è g i à p r e v i s t a d a l l a l e g g e , s e r v e u n a “ c o n d i v i s i o n e s o c i a l e i n u n m o m e n t o c o m p l i c a t o ” a c u i s i s o m m a l a p r o c e d u r a d i v e n d i t a i n c o r s o . N o n c ’ è “ n e s s u n a p i s t o l a ” p u n t a t a a l l a t e s t a d e l l e t u t e b l u , e t u t t a v i a a f r o n t e d i u n a c c o r d o , l a s c a d e n z a d e l 2 4 p o t r e b b e s l i t t a r e d i q u a l c h e g i o r n o f i n o a d u n a s e t t i m a n a , a v r e b b e r o c h i a r i t o i t e c n i c i . M a i s i n d a c a t i s o n o i r r e m o v i b i l i : p e r o r a n o n c i s o n o l e c o n d i z i o n i . P r i m a , a f f e r m a n o , i l g o v e r n o d e v e “ f a r e c h i a r e z z a ” s u l d e s t i n o d e l l ’ e x I l v a e d e v e d a r e r i s p o s t e “ p o l i t i c h e ” a P a l a z z o C h i g i . L ’ o r o l o g i o c o n t i n u a a t i c c h e t t a r e , q u i n d i , i n a t t e s a c h e l a r i c h i e s t a d i F i o m , F i m e U i l m s i c o n c r e t i z z i i n u n a e v e n t u a l e c o n v o c a z i o n e ; i n t a n t o i l p r o s s i m o i n c o n t r o a l m i n i s t e r o d e l L a v o r o è s t a t o f i s s a t o a l 2 4 s e t t e m b r e , i n m a t t i n a t a . I l n o d o d e l t e m p o , d u n q u e , r e s t a . “ I l m e r c a t o è i n c a l o e i r i c a v i d i m i n u i s c o n o s e m p r e d i p i ù ” , a v r e b b e s p i e g a t o , a q u a n t o a p p r e n d e l ’ A d n k r o n o s , i l r e s p o n s a b i l e d e l l e r i s o r s e u m a n e d i A d I C l a u d i o P i c u c c i , e v i d e n z i a n d o c h e l ’ u l t i m o a p p u n t a m e n t o a v i a F l a v i a r i s a l e a l 2 5 g i u g n o , s e g u i t o d a “ t a n t i r i n v i i ” c h e s t a n n o b r u c i a n d o l e r i s o r s e d e l l ’ a z i e n d a . M a q u e i r i n v i i , a v r e b b e r e p l i c a t o i l d i c a s t e r o , s e r v i v a n o a d “ a v e r e i n f o r m a z i o n i d a l l i v e l l o s u p e r i o r e ” , e s o n o s t a t i “ f a t t i i n b u o n a f e d e p e r a c c o m p a g n a r e s c e l t e c h e v e n i v a n o f a t t e i n a l t r i t a v o l i ” , c i o è q u e l l o p o l i t i c o g e s t i t o d a l l ’ e s e c u t i v o . I n o g n i c a s o p e r ò , l a p r o d u z i o n e a t t u a l e “ n o n è s u f f i c i e n t e p e r r e g g e r s i i n p i e d i : c i r i u s c i a m o g r a z i e a f i n a n z i a m e n t i p u b b l i c i ” , c h e p e r ò v a n n o s f r u t t a t i i n m a n i e r a o c u l a t a , a v r e b b e e v i d e n z i a t o M a u r i z i o S a i t t a , d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l a s o c i e t à . Q u i n d i , l ’ i s t a n z a c o n i n u o v i n u m e r i d i c a s s a d e t e r m i n e r e b b e c o n d i z i o n i c h e , s a l v o i m p r e v i s t i , p o t r e b b e r o t r a g h e t t a r e l ’ I l v a f i n o a l l a f i n e l ’ i t e r d i v e n d i t a ; u n a p r o c e d u r a c h e “ è n e c e s s a r i o c o n c l u d e r e s u b i t o ” p e r c h é “ o g n i g i o r n o c h e p a s s a è u n g r a n e l l o d i d i f f i c o l t à e d i d i s v a l o r e ” . E p e r q u e s t o l a p o s i z i o n e è d i t o t a l e a p e r t u r a : “ S i a m o p r o n t i a c e r c a r e u n a c c o r d o p e r g e s t i r e q u e s t a f a s e . V o r r e m m o f a r e a l t r o , m a a b b i a m o d e i d o v e r i i s t i t u z i o n a l i ” , a v r e b b e c h i o s a t o d i P i c u c c i . A n c h e p e r c h é i l p i a n o d i m a r c i a è c o n f e r m a t o : f i n o a l l a f i n e d i m a r z o 2 0 2 6 s i a n d r à c o n u n s o l o a l t o f o r n o , d o p o d i c h é a l l ’ A f o 2 s i a f f i a n c h e r à a n c h e A f o 4 . S i a t t e n d e i l d i s s e q u e s t o d i A f o 1 , c h e – s e c o n d o l ’ a z i e n d a – p o t r e b b e a r r i v a r e e n t r o u n a d e c i n a d i g i o r n i ; i n c a s o d i e s i t o p o s i t i v o s e r v i r a n n o p o i c i r c a s e i m e s i e m e z z o p e r r i m e t t e r l o i n m o t o . I l f r o n t e d e i m e t a l m e c c a n i c i r e s t a c o m p a t t o e c h i e d e u n a c o n v o c a z i o n e d a p a r t e d e l g o v e r n o , u n a p o s i z i o n e p o l i t i c a c h e i n d i c h i i l s e n s o d i m a r c i a d e g l i s t a b i l i m e n t i d e l l ’ I l v a . " È s t a t o u n i n c o n t r o d u r o , d a i t o n i d r a m m a t i c i . N o n a b b i a m o a c c e t t a t o l ' i m p o s t a z i o n e d e l l ' a u m e n t o d e i n u m e r i d e l l a c a s s a i n t e g r a z i o n e p e r c h é è o r a d i f a r e c h i a r e z z a s u c o s a i l g o v e r n o v u o l e f a r e d i q u e s t a a z i e n d a ” , h a d e t t o L o r i s S c a r p a , c o o r d i n a t o r e n a z i o n a l e s i d e r u r g i a p e r l a F i o m . “ N o n o s t a n t e r i c o n o s c i a m o l ’ i m p o r t a n z a d i d o v e r d a r e c o p e r t u r a a i l a v o r a t o r i c o n l a c a s s a i n t e g r a z i o n e , n o n c i s o n o l e c o n d i z i o n i : q u e s t o i n c o n t r o è s t a t o a n t i c i p a t o d a r i n v i i c o n d a t e c h e s i r i m b a l z a v a n o , c h e è i l s i n t o m o d i u n a m a n c a t a c h i a r e z z a d a p a r t e d e l g o v e r n o d i q u a l è l a d i r e z i o n e c h e b i s o g n a p r e n d e r e " , h a a g g i u n t o V a l e r i o D ’ A l ò , s e g r e t a r i o n a z i o n a l e F i m . Q u e s t a s i t u a z i o n e “ è i l r i s u l t a t o d e l l ’ i n d e c i s i o n i s m o e d e l l e m a n c a t e s c e l t e d e l g o v e r n o e d e l l e i s t i t u z i o n i l o c a l i s u l l ’ i n d i v i d u a r e u n a s o l u z i o n e a l l a c r i s i d e l p i ù g r a n d e g r u p p o s i d e r u r g i c o i t a l i a n o e d e l s u o i n d o t t o ” , h a d e n u n c i a t o G u g l i e l m o G a m b a r d e l l a , s e g r e t a r i o n a z i o n a l e U i l m . P e r t u t t e e t r e l e s i g l e n o n p o s s o n o e s s e r e i l a v o r a t o r i a “ p a g a r e i l p r e z z o d e i r i t a r d i ” e d e l l e n e c e s s i t à f i n a n z i a r i e d e l l ’ a z i e n d a , n é d e l l e v i c i s s i t u d i n i d e l l a g a r a p e r l ’ a c q u i s i z i o n e d e g l i i m p i a n t i , d o v e p a r e – s e c o n d o a l c u n e i n d i s c r e z i o n e d i s t a m p a – c h e g l i a z e r i d i B a k u a b b i a n o f a t t o u n p a s s o i n d i e t r o l a s c i a n d o l a p a r t i t a n e l l e m a n i d i J i n d a l e d e g l i a m e r i c a n i d i B e d r o c k . “ S e r v e c h i a r e z z a s u d o v e s i v u o l e a n d a r e a p a r a r e . C i a t t e n d i a m o q u a n t o p r i m a c h e q u e s t a c h i a r e z z a v e n g a f a t t a n e l l ’ a t t e s o , g i à r i c h i e s t o , p r o s s i m o i n c o n t r o a P a l a z z o C h i g i ” , è s t a t a q u i n d i l a r i c h i e s t a u n a n i m e d e i s i n d a c a t i . ( d i M a r t i n a R e g i s )