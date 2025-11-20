R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l m i n i s t r o U r s o n o n è p i ù n e l l e c o n d i z i o n i d i g e s t i r e i n p r i m a p e r s o n a u n a c r i s i c o m p l e s s a c o m e q u e l l a d e l l ’ e x I l v a . D o p o m e s i d i p r o c l a m i s e n z a a l c u n r i s c o n t r o , p a s s i i n d i e t r o e d e c i s i o n i c o n t r a d d i t t o r i e , è e v i d e n t e c h e s e r v e u n c a m b i o d i p a s s o . U r s o l a s c i i l c a m p o e s i a P a l a z z o C h i g i a d a s s u m e r s i f i n a l m e n t e l a p i e n a r e s p o n s a b i l i t à d i q u e s t a c r i s i , s e n z a u l t e r i o r i i n d u g i " . L o d i c e i l r e s p o n s a b i l e E c o n o m i a d e l P d , A n t o n i o M i s i a n i . " È i n d i s p e n s a b i l e c h e i l g o v e r n o p r e s e n t i s u b i t o u n p i a n o i n d u s t r i a l e s e r i o , m e t t e n d o d a p a r t e i l d o c u m e n t o i m p r o v v i s a t o p r e s e n t a t o a i s i n d a c a t i , c h e d i f a t t o p r e f i g u r a v a l a c h i u s u r a d e g l i i m p i a n t i e m i g l i a i a d i e s u b e r i . L a p r i o r i t à è a f f r o n t a r e a n c h e i l n o d o a m b i e n t a l e , p e r c h é l a s a l u t e d e i c i t t a d i n i e l a t u t e l a d e l t e r r i t o r i o n o n p o s s o n o e s s e r e s a c r i f i c a t i " . " L ’ e s e c u t i v o d e v e s m e t t e r l a d i r i n v i a r e e u s c i r e d a l l o s t a l l o . S e r v e u n a c o r d a t a i n d u s t r i a l e a l e a d e r s h i p p u b b l i c a , c o n i l c o i n v o l g i m e n t o d e l l e g r a n d i i m p r e s e a p a r t e c i p a z i o n e s t a t a l e , p e r a v v i a r e l a d e c a r b o n i z z a z i o n e d e l l a p r o d u z i o n e s i d e r u r g i c a , g a r a n t i r e l a c o n t i n u i t à o p e r a t i v a d e g l i i m p i a n t i e d i f e n d e r e l ’ o c c u p a z i o n e . O g n i u l t e r i o r e e s i t a z i o n e s a r e b b e i n s o s t e n i b i l e . I l P a r t i t o D e m o c r a t i c o c o n l a s e g r e t a r i a S c h l e i n h a m a n i f e s t a t o l a p i e n a d i s p o n i b i l i t à a c o n t r i b u i r e a u n a s o l u z i o n e c o n c r e t a e d u r a t u r a . I l f u t u r o d e l l a e x I l v a e d e l l a s i d e r u r g i a è u n t e m a s t r a t e g i c o , f a r e m o l a n o s t r a p a r t e " .