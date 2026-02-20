R o m a , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - Q u a n d o p a r l i a m o d i p i c c o l i c o m u n i n o n s t i a m o a f f r o n t a n d o s o l o u n t e m a a m m i n i s t r a t i v o o d e m o g r a f i c o . S t i a m o p a r l a n d o d i u n ' i d e a d i P a e s e , p e r e s e m p i o d i c o m e i m m a g i n i a m o i l r a p p o r t o f r a c e n t r o e p e r i f e r i a , t r a c i t t à e c a m p a g n a , t r a e c o n o m i a e c o m u n i t à , t r a m o b i l i t à e r a d i c a m e n t o . I p i c c o l i c o m u n i r a p p r e s e n t a n o u n a c o m p o n e n t e s t r a t e g i c a d e l n o s t r o P a e s e e d è l a c o m p o n e n t e c h e d o b b i a m o p r e s e r v a r e e t u t e l a r e d a f e n o m e n i d i s p o p o l a m e n t o e d i a b b a n d o n o ” . L o h a d e t t o S u s a n n a C e n n i , s i n d a c o d i P o g g i b o n s i , p r e s i d e n t e A n c i T o s c a n a e c o o r d i n a t r i c e d e l l e A n c i r e g i o n a l i , a l l a s e c o n d a g i o r n a t a d i l a v o r i d e g l i S t a t i g e n e r a l i d e i p i c c o l i c o m u n i , i n c o r s o p r e s s o i l C e n t r o C o n g r e s s i L a N u v o l a d i R o m a . D u e g i o r n a t e d i c o n f r o n t o d e d i c a t e a l l a c a p a c i t à a m m i n i s t r a t i v a e a l l e s f i d e q u o t i d i a n e d e g l i e n t i d i m i n o r e d i m e n s i o n e d e m o g r a f i c a . “ C r e d o c h e A n c i e m i n i s t e r o a b b i a n o f a t t o m o l t o b e n e a c o s t r u i r e e m e t t e r e a t e r r a i l P r o g e t t o ‘ P i c c o l i ’ . È u n p r o g e t t o c h e h a d a t o d a v v e r o u n a i u t o c o n c r e t o , n o n t e o r i c o a t a n t i d e i n o s t r i c o m u n i e c r e d o c h e a l t r e t t a n t i C o m u n i v o r r e b b e r o c h e q u e s t o p r o g e t t o p o t e s s e c o n t i n u a r e - s p i e g a - Q u e s t o è i l p r i m o t e m a c h e p o n g o : l a c a p a c i t à d i f a r d i v e n t a r e s t r u t t u r a l e q u e s t o m o d e l l o m e s s o a p u n t o e c h e c i h a g i à c o n s e g n a t o i m p o r t a n t i r i s u l t a t i ” . “ P e r d e c e n n i , i n E u r o p a e i n I t a l i a , l ' i d e a d i m o d e r n i z z a z i o n e è s t a t a r a c c o n t a t a c o m e u n a t r a i e t t o r i a q u a s i i n e v i t a b i l e , c o n c e n t r a n d o p o p o l a z i o n i , s e r v i z i , f u n z i o n i e o p p o r t u n i t à i n p o c h i n o d i , f o r t i e c e n t r a l i : n u m e r i - s o t t o l i n e a C e n n i - Q u e s t o h a p r o d o t t o i n d u b b i a m e n t e c r e s c i t a e i n n o v a z i o n e , p e r ò , h a a n c h e g e n e r a t o e f f e t t i c o l l a t e r a l i p e s a n t i , c o m e t e r r i t o r i p e r c e p i t i c o m e m i n o r i , s e r v i z i c h e a r r e t r a n o , g i o v a n i c h e p a r t o n o e a m m i n i s t r a z i o n i c h e s i a s s o t t i g l i a n o g i o r n o d o p o g i o r n o p e r c h é i c r i t e r i n o n s o n o d i s t i n t i . Q u i n d i , i p i c c o l i c o m u n i s i m i s u r a n o c o n l e n o r m e c h e v a l g o n o p e r i g r a n d i c o m u n i ” . “ Q u i n d i , i l d e c l i n o d e l l e a r e e i n t e r n e n o n è s o l o s p o p o l a m e n t o , m a è u n p r o c e s s o c u m u l a t i v o , d o v e l a r a r e f a z i o n e d e i s e r v i z i e d e l l e o p p o r t u n i t à a l i m e n t a e i n c o r a g g i a n u o v e p a r t e n z e e a b b a n d o n i , i n n e s c a n d o u n c i r c o l o v i z i o s o p e r i c o l o s o . E c c o p e r c h é c r e d o c h e s e v o g l i a m o e s s e r e c o e r e n t i c o n l a v o l o n t à d i s o s t e n e r e i p i c c o l i c o m u n i , d o b b i a m o , i n t a n t o , s m o n t a r e u n e q u i v o c o - c o n t i n u a - c o n t r a s t a r e l o s p o p o l a m e n t o n o n s i g n i f i c a s o l o r i p o r t a r e p e r s o n e , m a r i c o s t r u i r e c o n d i z i o n i d i c i t t a d i n a n z a p i e n a . I n a l t r e p a r o l e , g a r a n t i r e a c c e s s o e q u o a d i r i t t i e s e r v i z i e s s e n z i a l i p e r t u t t i i c i t t a d i n i i t a l i a n i , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a d o v e v i v o n o , q u i n d i , s o s t e n e r e e c o n o m i e t e r r i t o r i a l i c o e r e n t i c o n l e v o c a z i o n i l o c a l i ” . “ Q u a l c h e a n n o f a q u a l c h e s t u d i o s o c o n i ò u n t e r m i n e , c h e f o r s e n o n è p r e s e n t e n e i n o s t r i v o c a b o l a r i , c h e è ‘ r e s t a n z a ’ , o v v e r o l a s c e l t a d i t a n t i g i o v a n i f o r m a t i , d e c i s i a i n v e s t i r e i l l o r o t a l e n t o n e i t e r r i t o r i . N o i d o b b i a m o f a r e i n m o d o c h e q u e s t e e s p e r i e n z e e s c e l t e d i v e n t i n o t a n t e e c i a i u t i n o a f a r c r e s c e r e l a q u a l i t à d e i p i c c o l i c o m u n i e d e l l e e c o n o m i e a t t o r n o a i p i c c o l i c o m u n i ” , p r o s e g u e C e n n i . “ C r e d o c h e s i d e b b a a r r i v a r e a l l a m e s s a a t e r r a d e l l e p o l i t i c h e e d e i f i n a n z i a m e n t i i n m o d o s t r u t t u r a t o . I n q u e s t ' o t t i c a c ’ è u n ' a z i o n e c h e , a m i o a v v i s o , p u ò d i v e n t a r e d e c i s i v a p e r t u t t o i l s i s t e m a d e i p i c c o l i c o m u n i : c o s t r u i r e c a p a c i t à e c o m p e t e n z e . P a r t e n d o d a l l ' e s p e r i e n z a d i F o n d a z i o n e C o m P A e d i A n c i F r i u l i V e n e z i a G i u l i a , c o m e A n c i r e g i o n a l i , s t i a m o s t u d i a n d o l a p o s s i b i l i t à d i c r e a r e , a l i v e l l o r e g i o n a l e , a l c u n e a t t i v i t à d i s u p p o r t o p e r g l i e n t i p i ù p i c c o l i : r i l e v a z i o n e d e l f a b b i s o g n o e f o r m a z i o n e ; s u p p o r t o e a f f i a n c a m e n t o t e m p o r a n e o a i p r o c e s s i a m m i n i s t r a t i v i e t e c n i c i ; r a f f o r z a m e n t o d e l l a c a p a c i t à d i s p e s a s u i f o n d i e u r o p e i , s t a t a l i e r e g i o n a l i - s p i e g a - S a p p i a m o c h e i p i c c o l i , d a s o l i , d i f f i c i l m e n t e r i e s c o n o a d a c c e d e r e a q u e s t e o p p o r t u n i t à e a n c o r a u n m i g l i o r a m e n t o o r g a n i z z a t i v o ” . “ N o i v o r r e m m o c h e i c o m u n i n o n f o s s e r o l a s c i a t i s o l i n e l l e m a n i d e i p r i v a t i , m a v o r r e m m o , c o m e s i s t e m a A n c i , i n s i e m e a l m i n i s t e r o e a l l e R e g i o n i , d a r e q u e s t o s u p p o r t o - s o t t o l i n e a - e s a p p i a m o c h e l a g r a n d e f a m i g l i a A n c i f a m o l t o i n q u e s t a d i r e z i o n e e c r e d i a m o c h e s i p o s s a l a v o r a r e a n c o r a p i ù f o r t e m e n t e ” . “ D o b b i a m o a p r i r e u n a n u o v a f a s e i n c u i l ' a s s o c i a z i o n i s m o i n t e r c o m u n a l e s i a r i l a n c i a t o n o n c o m e a d e m p i m e n t o o c o m e s c e l t a d i o p p o r t u n i t à , p e r c h é m a g a r i c ' è u n f i n a n z i a m e n t o u n a t a n t u m , m a c o m e l e v a s t r a t e g i c a p e r g a r a n t i r e c h e o g n i c o m u n e p o s s a a d e g u a t a m e n t e r a p p r e s e n t a r e a l m e g l i o l a s u a c o m u n i t à d i c i t t a d i n i , e r o g a r e s e r v i z i d i q u a l i t à e p e r s e g u i r e l a p r o m o z i o n e e l o s v i l u p p o d e l s u o t e r r i t o r i o . L ' a s s o c i a z i o n i s m o c o m u n a l e è u n a q u e s t i o n e s t r a t e g i c a p e r i l f u t u r o d e l l a g o v e r n a n c e l o c a l e , s o p r a t t u t t o n e i t e r r i t o r i p i ù f r a g i l i , n e l l e a r e e i n t e r n e e n e i p i c c o l i c o m u n i ” , c o n c l u d e C e n n i .