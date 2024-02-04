R o m a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S o n o 2 , 4 m i l i o n i - i l 9 , 1 % d e l t o t a l e - l e f a m i g l i e c h e n e l 2 0 2 4 s i s o n o t r o v a t e i n c o n d i z i o n e d i p o v e r t à e n e r g e t i c a s e c o n d o l ’ O i p e , O s s e r v a t o r i o I t a l i a n o s u l l a P o v e r t à E n e r g e t i c a . U n v a l o r e c h e , p u r r a p p r e s e n t a n d o i l m a s s i m o s t o r i c o d e l l a s e r i e , r i s u l t a s o l o i n l i e v e a u m e n t o r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e q u a n d o l a p o v e r t à e n e r g e t i c a t o c c a v a 2 , 3 6 m i l i o n i d i f a m i g l i e , i l 9 % . Q u e s t e l e e v i d e n z e p r e s e n t a t e o g g i a M i l a n o d u r a n t e i l s e m i n a r i o ' L a p o v e r t à e n e r g e t i c a i n I t a l i a ' , o s p i t a t o d a A r e r a e p r o m o s s o d a O i p e e F o n d a z i o n e B a n c o d e l l ’ e n e r g i a , e n t e f i l a n t r o p i c o c h e h a t r a i s u o i o b i e t t i v i q u e l l o d i s o s t e n e r e p e r s o n e e f a m i g l i e v u l n e r a b i l i a t t r a v e r s o p r o g e t t i s o l i d a l i . A l i v e l l o t e r r i t o r i a l e l a q u o t a d i f a m i g l i e a u m e n t a n e l l e I s o l e ( + 0 , 8 % ) e n e l N o r d O v e s t ( + 0 , 7 % ) m e n t r e s i r i d u c e d i q u a s i 1 p u n t o p e r c e n t u a l e n e l S u d e r i m a n e i n v a r i a t a n e l C e n t r o e n e l N o r d E s t . S i c o n f e r m a i n o l t r e u n a m a g g i o r c o n c e n t r a z i o n e d e l f e n o m e n o n e l l e p e r i f e r i e e n e i p i c c o l i c e n t r i . A l i v e l l o r e g i o n a l e , l a p e r c e n t u a l e d i f a m i g l i e i n p o v e r t à e n e r g e t i c a o s c i l l a t r a i l 5 % d e l L a z i o e i l 1 8 , 1 % d e l l a P u g l i a ( n e l 2 0 2 3 u l t i m a i n c l a s s i f i c a e r a l a C a l a b r i a ) . L a S a r d e g n a è l a r e g i o n e c h e r e g i s t r a l ’ i n c r e m e n t o m a g g i o r e ( + 2 , 8 p u n t i p e r c e n t u a l i ) s e g u i t a d a l P i e m o n t e ( + 2 , 3 p . p . ) e d a l l ’ U m b r i a ( + 1 , 6 p . p . ) . B e n e i n v e c e l a B a s i l i c a t a ( - 3 , 7 p . p . ) s e g u i t a d a l l a C a m p a n i a ( - 1 , 8 p . p . ) e d a l l a C a l a b r i a ( - 1 , 7 p . p . ) . “ L a p o v e r t à e n e r g e t i c a è u n f e n o m e n o c h e r i g u a r d a s t r u t t u r a l m e n t e o l t r e 2 m i l i o n i d i f a m i g l i e , i n p a r t i c o l a r e n e l l e a r e e p e r i f e r i c h e , p i c c o l i c e n t r i , e c h e a f f l i g g e l e f a m i g l i e c o n m i n o r i e s t r a n i e r i . O c c o r r e i n t e r v e n i r e s u l f r o n t e d e l l e p o l i t i c h e d i c o n t r a s t o p e r r e n d e r l e p i ù s e l e t t i v e e d e f f i c a c i ” , d i c e L u c i a n o L a v e c c h i a , e c o n o m i s t a , O s s e r v a t o r i o I t a l i a n o s u l l a P o v e r t à E n e r g e t i c a . L a q u o t a d i f a m i g l i e i n p o v e r t à e n e r g e t i c a c o n m i n o r i è i n a u m e n t o r i s p e t t o a l 2 0 2 3 ( + 0 , 8 p u n t i p e r c e n t u a l i ) e s i a t t e s t a a l l ’ 1 1 , 4 % d e l t o t a l e , u n d a t o s u p e r i o r e a l l a m e d i a c o m p l e s s i v a ( 9 , 1 % ) . I l f e n o m e n o i n t e r e s s a 1 , 1 m i l i o n i d i b a m b i n i , i n r i d u z i o n e d e l 5 % r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e . L ’ i n c i d e n z a d e l l a p o v e r t à e n e r g e t i c a r i m a n e p i ù c o n c e n t r a t a n e l l e f a m i g l i e l a c u i p e r s o n a d i r i f e r i m e n t o è s t r a n i e r a . I n p a r t i c o l a r e , r i s p e t t o a l 2 0 2 3 , c ’ è u n a s i g n i f i c a t i v a r i d u z i o n e d e l n u m e r o d i m i n o r i c o i n v o l t i a p p a r t e n e n t i a f a m i g l i e s t r a n i e r e ( - 1 2 , 5 % ) a f r o n t e d i u n a r i d u z i o n e p i ù c o n t e n u t a p e r q u e l l i d i f a m i g l i e i t a l i a n e ( - 1 , 2 % ) . A l i v e l l o t e r r i t o r i a l e , s i r i d u c e i l n u m e r o c o m p l e s s i v o d i m i n o r i c o i n v o l t i n e l M e z z o g i o r n o ( - 2 2 % ) e n e l C e n t r o ( - 4 % ) a f r o n t e d i u n a u m e n t o n e l N o r d ( + 9 % ) . I n g e n e r a l e , l ’ i n c i d e n z a d e l f e n o m e n o è m a g g i o r e n e l l e f a m i g l i e ' s t r a n i e r e ' , s i a c o n m i n o r i ( 2 , 5 v o l t e s u p e r i o r e ) s i a s e n z a ( 2 , 8 v o l t e ) . L e f a m i g l i e i t a l i a n e c o n m e n o d i s p o n i b i l i t à e c o n o m i c h e c o n t i n u a n o a d e s t i n a r e u n a q u o t a m o l t o e l e v a t a d e l l a p r o p r i a s p e s a c o m p l e s s i v a a i b e n i e n e r g e t i c i : l ’ 8 - 9 % , c o n t r o i l 3 - 4 % d e l l e f a m i g l i e p i ù b e n e s t a n t i . Q u e s t o d i v a r i o p e r s i s t e n o n o s t a n t e n e l 2 0 2 4 l a s p e s a d o m e s t i c a p e r l ’ e n e r g i a s i a d i m i n u i t a c o m p l e s s i v a m e n t e d i q u a s i i l 1 5 % r i s p e t t o a l 2 0 2 3 , g r a z i e a u n a s o s t a n z i a l e c o n t r a z i o n e d e i p r e z z i . N e l 2 0 2 4 i b o n u s s o c i a l i p e r e l e t t r i c i t à e g a s s o n o t o r n a t i a u n r e g i m e o r d i n a r i o , a s e g u i t o d e l l ’ e l i m i n a z i o n e d e l l a c o m p o n e n t e i n t e g r a t i v a e d e l l ’ a b b a s s a m e n t o d e l l a s o g l i a d i a c c e s s o a 9 . 5 3 0 e u r o d a i 1 5 m i l a d e l 2 0 2 3 . C o n t e s t u a l m e n t e è v e n u t a m e n o a n c h e l a g r a d u a l i t à c h e p r e v e d e v a u n s o s t e g n o r i d o t t o f i n o a 1 5 m i l a e u r o . Q u e s t i c a m b i a m e n t i h a n n o d e t e r m i n a t o u n a r i d u z i o n e s i g n i f i c a t i v a n e l 2 0 2 4 d e l n u m e r o d i b o n u s e r o g a t i , p a r i a 4 , 5 m i l i o n i ( - 4 0 , 5 % s u b a s e a n n u a ) , e d e g l i i m p o r t i c o m p l e s s i v i , s c e s i d e l 7 8 , 8 % d a 2 . 1 4 3 a 4 5 3 m i l i o n i d i e u r o ( f o n t e : A r e r a ) . N e g l i a n n i p r e c e d e n t i , i n p a r t i c o l a r e n e l 2 0 2 2 e p e r t u t t o i l 2 0 2 3 , i l c a r o e n e r g i a a v e v a p o r t a t o a l l ’ i n t r o d u z i o n e d i m i s u r e s t r a o r d i n a r i e : l ’ a u t o m a t i s m o e l ’ i n n a l z a m e n t o t e m p o r a n e o d e l l e s o g l i e I s e e a v e v a n o a m p l i a t o l a p l a t e a d e i p o t e n z i a l i b e n e f i c i a r i , f a c e n d o c r e s c e r e i l n u m e r o d e i b o n u s e r o g a t i d a 1 , 3 5 m i l i o n i n e l 2 0 2 0 a l p i c c o d i 7 , 5 8 m i l i o n i n e l 2 0 2 3 . " L a g i o r n a t a d i o g g i o f f r e u n ’ o p p o r t u n i t à d i c o n f r o n t o n e c e s s a r i o p e r a p p r o f o n d i r e , p a r t e n d o d a i d a t i , u n f e n o m e n o c h e i n t e r e s s a 2 , 4 m i l i o n i d i f a m i g l i e i n I t a l i a c o n u n i m p a t t o d i f f e r e n t e s u i t e r r i t o r i . P e r l a F o n d a z i o n e B a n c o d e l l ’ e n e r g i a q u e s t i n u m e r i i n d i c a n o c h e d o b b i a m o c o n t i n u a r e a c o s t r u i r e i n t e r v e n t i c a p a c i d i s o s t e n e r e i n u c l e i f a m i l i a r i p i ù f r a g i l i , a f f i a n c a n d o l i a n c h e c o n a t t i v i t à d i s e n s i b i l i z z a z i o n e s u i c o n s u m i . S a p p i a m o c h e p e r r a g g i u n g e r e u n r i s u l t a t o d u r a t u r o o c c o r r e u n i m p e g n o c o n d i v i s o : p e r q u e s t o v o g l i a m o p r o s e g u i r e n e l l o s v i l u p p o d i a l l e a n z e t e r r i t o r i a l i e d i i n i z i a t i v e c a p a c i d i g e n e r a r e e f f e t t i p o s i t i v i n e l m e d i o - l u n g o p e r i o d o . I n q u e s t a p r o s p e t t i v a , i l c o n t r i b u t o d e l l ’ O s s e r v a t o r i o e l ’ a n a l i s i d i o g g i s o n o e s s e n z i a l i p e r o r i e n t a r e s c e l t e s t r a t e g i c h e e d e f f i c a c i , a b e n e f i c i o d e l l e c o m u n i t à " , o s s e r v a R o b e r t o T a s c a , p r e s i d e n t e F o n d a z i o n e B a n c o d e l l ’ e n e r g i a e p r e s i d e n t e d i A 2 A . “ D i f r o n t e a l l e 2 , 4 m i l i o n i d i f a m i g l i e t o c c a t e d a l f e n o m e n o d e l l a p o v e r t à e n e r g e t i c a i n I t a l i a , s e c o n d o i n u o v i d a t i O i p e , c o n t i n u i a m o a s e n t i r e l a r e s p o n s a b i l i t à d i t r a s f o r m a r e i n u m e r i i n a z i o n i c o n c r e t e . L ' o b i e t t i v o d i E d i s o n r e s t a f a r e s i s t e m a c o n i m p r e s e , i s t i t u z i o n i e d e n t i d e l t e r z o s e t t o r e , e s i a m o c o n v i n t i c h e i l c o n f r o n t o s u e s p e r i e n z e e d a t i , c o m e a v v e n u t o o g g i p r e s s o l a s e d e d i A r e r a , a i u t i a t r o v a r e s o l u z i o n i p e r s u p p o r t a r e l e f a m i g l i e i n d i f f i c o l t à e g e n e r a r e u n i m p a t t o p o s i t i v o . C r e d i a m o n e l l a f o r z a d e l l e a l l e a n z e : l a F o n d a z i o n e è i l l u o g o i n c u i l a r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e d i v e n t a p r o g e t t o c o n d i v i s o , m i s u r a b i l e e d u r a t u r o ” , d i c h i a r a N i c o l a M o n t i , v i c e p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e B a n c o d e l l ' e n e r g i a e a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i E d i s o n .