S a n t i a g o d e l C i l e , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - C i l e a l l e u r n e o g g i d o m e n i c a 1 6 n o v e m b r e p e r e l e g g e r e i l n u o v o P a r l a m e n t o e i l n u o v o p r e s i d e n t e c h e s u c c e d e r à a G a b r i e l B o r i c , l ' e x l e a d e r d e l m o v i m e n t o s t u d e n t e s c o c h e s u s c i t ò g r a n d i s p e r a n z e a l l a s u a e l e z i o n e , a p p e n a 3 5 e n n e , m a c h e c h i u d e i l m a n d a t o c o n u n t a s s o d i a p p r o v a z i o n e a l 3 0 % . A n c h e p e r q u e s t o i n q u e s t i m e s i è s t a t o i n s a l i t a i l c a m m i n o d i J e a n n e t t e J a r a , 5 1 e n n e e s p o n e n t e d e l P a r t i t o c o m u n i s t a e d e x m i n i s t r a d e l L a v o r o d e l g o v e r n o B o r i c , c h e l o s c o r s o g i u g n o s i è i m p o s t a n e l l e p r i m a r i e d e l l a s i n i s t r a , c o n v o c a t e p e r c h é , s o n d a g g i a p a r t e , l a C o s t i t u z i o n e c i l e n a v i e t a d u e m a n d a t i p r e s i d e n z i a l i c o n s e c u t i v i . I p r o n o s t i c i p e r i l p r i m o t u r n o d i o g g i d a n n o c o m u n q u e J a r a i n t e s t a c o n i l 2 5 - 3 0 % d e i v o t i , u n v a n t a g g i o n o n s u f f i c i e n t e a e v i t a r e i l s e c o n d o t u r n o e c h e r i s c h i a d i e s s e r e u n ' i l l u s i o n e o t t i c a d o v u t a a l f a t t o c h e l a d e s t r a c i l e n a i n v e c e n o n h a f a t t o l e p r i m a r i e e q u i n d i c o r r e r a n n o d i v e r s i s u o i c a n d i d a t i , e i n p a r t i c o l a r e t r e s i c o n t e n d e r a n n o l a p o s s i b i l i t à d i a n d a r e a l b a l l o t t a g g i o d e l 1 4 d i c e m b r e , q u e s t a v o l t a c o n a m p i e p o s s i b i l i t à d i v i t t o r i a . S e c o n d o i s o n d a g g i s t i i n f a t t i i f a v o r i d e i c a n d i d a t i d e l l a d e s t r a a r r i v e r a n n o n e l l o r o i n s i e m e a l m e n o a s f i o r a r e i l 5 0 % , a p r e n d o q u i n d i l a s t r a d a a l r i t o r n o d e l l a d e s t r a a L a M o n e d a . A g u i d a r e i l d r a p p e l l o d e i c a n d i d a t i d e l l a d e s t r a , c ' è J o s è A n t o n i o K a s t , i l 5 9 n n e l e a d e r d e l l ' u l t r a d e s t r a d e l P a r t i t o r e p u b b l i c a n o s c o n f i t t o 4 a n n i f a d a B o r i c c h e p r o m e t t e l o t t a a l c r i m i n e e a l l ' i m m i g r a z i o n e i n s t i l e D o n a l d T r u m p e i s o n d a g g i d a n n o p r o i e t t a t o a f i n i r e d o m a n i s e c o n d o d o p o J a r a . N e l l e u l t i m e s e t t i m a n e d i c a m p a g n a e l e t t o r a l e , h a p e r ò a c c o r c i a t o l e d i s t a n z e J o h a n n e s K a i s e r , d e p u t a t o d e l P a r t i t o l i b e r t a r i o n a z i o n a l e , m a s o p r a t t u t t o p o p o l a r e y o u t u b e r c h e s i è g u a d a g n a t o i l s o p r a n n o m e d i ' M i l e i c i l e n o ' , v i s t o c h e l a c a m p a g n a p o c o t r a d i z i o n a l e h a r i c o r d a t o q u e l l a d e l l ' i s t r i o n i c o p r e s i d e n t e a r g e n t i n o . I n q u e s t o p r i m o t u r n o , d i v e n t a t o c o s ì u n a s o r t a d i p r i m a r i e p e r l a d e s t r a , v a r e g i s t r a t a a n c h e l a p r e s e n z a d i u n a e s p o n e n t e d e l l a d e s t r a p i ù t r a d i z i o n a l e , E v e l y n M a t t h e i , s e t t a n t e n n e e c o n o m i s t a , e x s i n d a c a e m i n i s t r a d e l g o v e r n o d i S e b a s t i a n P i n e i r a , s c o n f i t t a a l l e p r e s i d e n z i a l i d a M i c h e l l e B a c h e l e t n e l 2 0 1 3 , c h e h a i n i z i a t o l a c a m p a g n a c o m e f a v o r i t a , m a h a p e r s o p r o g r e s s i v a m e n t e t e r r e n o . I n f i n e , d a n o t a r e a n c h e u n a c e r t a c r e s c i t a n e i s o n d a g g i d e l l ' i n g e g n e r e e d e c o n o m i s t a F r a n c o P a r i s i , i n d i p e n d e n t e a l l a g u i d a d e l P a r t i t o d e l a G e n t e , c h e n e l 2 0 2 1 a r r i v ò t e r z o d o p o B o r i c e K a s t . L e p r e v i s i o n i n o n p o s i t i v e i n v i s t a d e l b a l l o t t a g g i o n o n h a n n o i m p e d i t o a J a r a d i c o n d u r r e u n a c a m p a g n a e l e t t o r a l e t u t t a r i v o l t a a i l a v o r a t o r i m e n o p r o t e t t i , p r o m e t t e n d o l o r o u n a r i f o r m a d e l l a s a n i t à p u b b l i c a , l e s c u o l e m a t e r n e e i l d i r i t t o a d u n a v i t a d i g n i t o s a . T a n t o c h e n e l l e u l t i m e s e t t i m a n e s o n o s t a t i f a t t i d e i p a r a g o n i t r a c a n d i d a t a c i l e n a e i l n e o s i n d a c o n e w y o r k e s e Z o h r a n M a m d a n i , p e r i l l o r o c o m u n e i m p e g n o a l l a d i f e s a d e g l i i n t e r e s s i d e i l a v o r a t o r i c o n t r o q u e l l i d e i p i ù r i c c h i . " F a r e m o i n m o d o c h e o g n i f a m i g l i a c i l e n a p o s s a a r r i v a r e t r a n q u i l l a a l l a f i n e d e l m e s e , q u e s t o è i l m i o i m p e g n o : d i g n i t à , l a v o r o d e c e n t e e b u o n i s a l a r i " , h a d e t t o n e i s u o i c o m i z i l ' e s p o n e n t e c o m u n i s t a c h e d a m i n i s t r a d e l L a v o r o h a v a r a t o l a s t o r i c a r i f o r m a d e l s a l a r i o m i n i m o , o r a f i s s a t o a p o c o p i ù d i 5 0 0 d o l l a r i , e c h e d a p r e s i d e n t e p r o m e t t e d i p o r t a r e a q u a s i 8 0 0 . J a r a h a d a l l a s u a u n a s t o r i a p e r s o n a l e c h e l e p e r m e t t e d i p a r l a r e a l l a s u a g e n t e : n a t a d e l q u a r t i e r e p r o l e t a r i o d i S a n t i a g o d i C o n c h a l i , J a r a h a i n i z i a t o a l a v o r a r e a 1 3 a n n i r a c c o g l i e n d o l a f r u t t a d o p o c h e e n t r a m b i i g e n i t o r i e r a n o s t a t i c o s t r e t t i a m i g r a r e , i l p a d r e i n B r a s i l e l a m a d r e n e l n o r d , p e r p r o v v e d e r e a l l a f a m i g l i a . L ' a n n o d o p o , a p p e n a 1 4 e n n e , s i i s c r i v e a l l a s e z i o n e g i o v a n i l e d e l P a r t i t o C o m u n i s t a , a l l o r a i l l e g a l e , p e r o p p o r s i a l r e g i m e d i A u g u s t o P i n o c h e t . U n c u r r i c u l u m c h e l a p o n e s u l f r o n t e d i a m e t r a l m e n t e o p p o s t o a l s u o p r i n c i p a l e a v v e r s a r i o K a s t , f i g l i o d i u n t e n e n t e n a z i s t a f u g g i t o i n A m e r i c a L a t i n a d o p o l a S e c o n d a g u e r r a m o n d i a l e e f r a t e l l o d i u n m i n i s t r o d e i t e m p i d i P i n o c h e t , d i t t a t o r e d i c u i i l c a n d i d a t o a l l a p r e s i d e n z a s i d i c e a m m i r a t o r e . N e l l a p r e c e d e n t e c o r s a p e r L a M o n e d a q u e s t o p a s s a t o h a c r e a t o d e i p r o b l e m i a K a s t , m a o g g i i l s u o p r o g r a m m a d a i t o n i t r u m p i a n i , c o n t a n t o d i s l o g a n " P r i m a i c i l e n i ' , s e m b r a d a r e r i s p o s t e a d u e p r o b l e m i c o n s i d e r a t i p i ù u r g e n t i , c r i m i n a l i t à e i m m i g r a z i o n e , n o n s o l o d a l t r a d i z i o n a l e e l e t t o r a t o d e l l ' u l t r a d e s t r a . I s o n d a g g i m o s t r a n o c h e p e r o l t r e l ' 8 7 % d e i c i l e n i l a c r i m i n a l i t à è c r e s c i u t a n e l l ' u l t i m o a n n o e c h e o l t r e i l 7 6 % d i l o r o a f f e r m a d i a v e r c a m b i a t o p r o p r i e a b i t u d i n i q u o t i d i a n e p e r a u m e n t a r e l a p r o p r i a s i c u r e z z a . D i f r o n t e a q u e s t i n u m e r i a n c h e J a r a p r o m e t t e u n a p o l i t i c a d i s i c u r e z z a p i ù s e v e r a d e l l ' a t t u a l e , m a n i e n t e h a a c h e v e d e r e c o n l ' o f f e n s i v a s u l m o d e l l o d i q u e l l a a t t u a t a i n S a l v a d o r d a J a v i e r B u k e l e , u n a l t r o a l l e a t o d i f e r r o d i T r u m p , c o n t r o g a n g , p r o m e t t e n d o c a r c e r i d i m a s s i m a s i c u r e z z a p e r r i n c h i u d e r e i n a r c o s i n i s o l a m e n t o e c o n c o n d a n n e r a f f o r z a t e . " I l C i l e è s t a t o i n v a s o , m a o r a è f i n i t a " , r e c i t a u n o s p o t d i K a s t c h e , s e m p r e s u l m o d e l l o d i T r u m p , s p o s a l a q u e s t i o n e d e l l a c r i m i n a l i t à c o n q u e l l o d e l l ' i m m i g r a z i o n e , p u n t a n d o i l d i t o i n p a r t i c o l a r e c o n t r o i l m e z z o m i l i o n e d i v e n e z u e l a n i a r r i v a t i n e l P a e s e d a q u a n d o i l c o l l a s s o e c o n o m i c o d i C a r a c a s h a m e s s o i n f u g a , d a l 2 0 1 7 , 8 m i l i o n i d i p e r s o n e . E i l c a n d i d a t o n a z i o n a l i s t a c i l e n o p r o m e t t e l a r e a l i z z a z i o n e d i u n o E s c u d o F r o n t e r i z o , l u n g o l e c e n t i n a i a d i c h i l o m e t r i d i d e s o l a t o c o n f i n e s e t t e n t r i o n a l e d e l P a e s e p e r t e n e r e l o n t a n i i m i g r a n t i . E v i d e n t e i l r i f e r i m e n t o a l M u r o t r u m p i a n o , a n c h e s e d a l l ' e n t o u r a g e d i K a s t s i a f f e r m a c h e i l c a n d i d a t o è s t a t o i s p i r a t o d a i v i a g g i i n I s r a e l e e U n g h e r i a , d o v e h a v i s i t a t o l a c o n t r o v e r s a b a r r i e r a c o n l a S e r b i a , A n c h e K a i s e r p r o m e t t e d i c h i u d e r e i l c o n f i n e c o n l a B o l i v i a e d i d e p o r t a r e i m i g r a n t i s e n z a d o c u m e n t i c o n p r e c e d e n t i p e n a l i i n S a l v a d o r . I l 4 9 e n n e d e p u t a t o l i b e r t a r i o - c h e h a o r i g i n i t e d e s c h e , t a n t o c h e q u a l c u n o d e f i n i s c e i l d r a p p e l l o d e i c a n d i d a t i d e l l a d e s t r a ' B a t a l l o n G e r m a n i a ' , m a c o n u n n o n n o p a t e r n o c h e e r a u n s o c i a l d e m o c r a t i c o f u g g i t o d a l l a G e r m a n i a d o p o l ' a s c e s a d i A d o l f H i t l e r - v u o l e p o i t a g l i a r e d r a s t i c a m e n t e s p e s a p u b b l i c a e a p p a r a t o s t a t a l e , d a q u i i l p a r a g o n e c o n l a m o t o s e g a d i M i l e i , u s c i r e d a l l a c o r t e r e g i o n a l e p e r i d i r i t t i u m a n i e d a g l i a c c o r d i d i P a r i g i s u l c l i m a . N e l l e e l e z i o n i d i o g g i s i v o t a a n c h e p e r r i n n o v a r e t u t t i i 1 5 5 s e g g i d e l l a C a m e r a B a s s a d e l P a r l a m e n t o e 2 3 d e i 5 0 s e g g i d e l P a r l a m e n t o , i n c u i a l m o m e n t o l a c o a l i z i o n e d i s i n i s t r a c h e s o s t i e n e i l p r e s i d e n t e B o r i c è i n m i n o r a n z a . S e l a d e s t r a d o v e s s e q u i n d i v i n c e r e d i n u o v o i l c o n t r o l l o d e l P a r l a m e n t o e p o i a d i c e m b r e l a p r e s i d e n z a , s a r e b b e l a p r i m a v o l t a d a l l a f i n e d e l l a d i t t a t u r a d i P i n o c h e t n e g l i a n n i N o v a n t a . I n o l t r e s e d o v e s s e o t t e n e r e u n a m a g g i o r a n z a q u a l i f i c a t a , a l m e n o 8 9 s e g g i a l C a m e r a e 2 9 a l S e n a t o , p o t r e b b e f a r p a s s a r e r i f o r m e c o s t i t u z i o n a l i . I n f i n e , n o n b i s o g n a d i m e n t i c a r e c h e n e l l a t o r n a t a e l e t t o r a l e d i d o m a n i p o t r e b b e e s s e r c i u n e l e m e n t o d i s o r p r e s a , p r o v o c a t o d a l f a t t o c h e s a r à i n v i g o r e l a l e g g e c h e r e n d e o b b l i g a t o r i o i l v o t o , a n c h e c o n s a n z i o n i p e c u n i a r i e p e r s i a s t e r r à s e n z a u n a m o t i v a t a g i u s t i f i c a z i o n e . S i p r e v e d e q u i n d i c h e v i s a r à u n ' a f f l u e n z a a l l e u r n e n e t t a m e n t e s u p e r i o r e a q u e l l a d e l p r i m o t u r n o d e l l e p r e s i d e n z i a l i d e l 2 0 2 1 , i n c u i s i r e g i s t r ò u n ' a s t e n s i o n e d e l 5 3 % .