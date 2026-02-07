Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Fratelli d'Italia si conferma il primo partito con un consenso al 31,5%, seguito dal Pd al 21,5%. Lo rileva un sondaggio dell'Istituto Piepoli. Terzo partito il Movimento 5 stelle al 12%, quindi Forza Italia al 9%, la Lega al 7% (in calo dell'1 per cento), Avs al 6%. Italia viva e Azione appaiati al 3 per cento, Noi Moderati, Più Europa e Partito liberaldemocratico all'1,5. Prima di loro Futuro nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci, che si attesta al 2 per cento.
7 febbraio, 2026 • 11:10