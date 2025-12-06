R o m a , 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ Q u a n t o a c c a d u t o o g g i a l l a F i e r a ' P i ù L i b r i P i ù L i b e r i ' è s e m p l i c e m e n t e s u r r e a l e . M e t à d e g l i e s p o s i t o r i c h e a b b a n d o n a n o i l p r o p r i o l a v o r o p e r i n s c e n a r e u n o s c i o p e r o i d e o l o g i c o , i n t o n a r e B e l l a C i a o e g r i d a r e ‘ v i a i f a s c i s t i d a l l a f i e r a ’ c o n t r o c h i h a i l s o l o t o r t o d i n o n p e n s a r l a c o m e l o r o . È l a r a p p r e s e n t a z i o n e p l a s t i c a d i u n m o n d o c u l t u r a l e c h e , m e n t r e p r e d i c a i n c l u s i o n e , a c c o g l i e n z a e l i b e r t à , p r a t i c a q u o t i d i a n a m e n t e e s c l u s i o n e , i n t o l l e r a n z a e c e n s u r a p o l i t i c a . U n c o p i o n e s e m p r e u g u a l e : p i c c o l i g r u p p i c h e s i c r e d o n o g u a r d i a n i d e l l a d e m o c r a z i a m a c h e i n r e a l t à s i c o m p o r t a n o c o m e p r o p r i e t a r i p r i v a t i d e l l o s p a z i o p u b b l i c o , d e c i d e n d o c h i p u ò p a r l a r e , e s p o r r e , e s i s t e r e " . L o a f f e r m a R a f f a e l e S p e r a n z o n , v i c e c a p o g r u p p o v i c a r i o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l S e n a t o . " S i p e r m e t t o n o d i d i r e ‘ q u e s t o s ì , q u e s t o n o ’ , c o m e s e l a f i e r a f o s s e c a s a l o r o e n o n u n l u o g o p u b b l i c o . E q u a n d o s i r a d u n a n o i n b r a n c o - a g g i u n g e - s i c o s t i t u i s c o n o i n t r i b u n a l e i d e o l o g i c o c h e h a g i à p r o n t a l a c o n d a n n a p r e v e n t i v a c o n a n n e s s o l i n c i a g g i o m o r a l e . È l a v e c c h i a c o n v e n t i o a d e x c l u d e n d u m d e l l a s i n i s t r a c h e r e s i s t e a o g n i c a m b i a m e n t o d e l l a r e a l t à , c h e n o n a c c e t t a i l p l u r a l i s m o , c h e c o n s i d e r a ‘ p e r i c o l o s o ’ t u t t o c i ò c h e n o n s i c o n f o r m a a l p r o p r i o c a t e c h i s m o p o l i t i c o . C o l p i s c e l ’ i p o c r i s i a : n e s s u n o d i q u e s t i ‘ e d i t o r i p a r t i g i a n i ’ h a m a i c h i e s t o d i c e n s u r a r e t i t o l i c o m u n i s t i , a n a r c h i c i , e s t r e m i s t i d i s i n i s t r a o t e s t i c h e f a n n o a p o l o g i a d i o g n i p o s s i b i l e d e r i v a i d e o l o g i c a , p u r c h é s i a d a l l a l o r o p a r t e . C o l p i s c e m a n o n s t u p i s c e l ’ a r r o g a n z a : i m p e d i r e a d a l t r i d i p a r l a r e v i e n e v i s s u t o c o m e u n a t t o n o b i l e , u n g e s t o m o r a l m e n t e s u p e r i o r e . C o l p i s c e m a n o n s t u p i s c e l ’ i g n o r a n z a : c h i p r a t i c a l ’ o s t r a c i s m o c r e d e d i e s s e r e i l b a l u a r d o d e l l a d e m o c r a z i a , q u a n d o s t a i n v e c e i n c a r n a n d o i l s u o o p p o s t o . E c o l p i s c e a n c h e i l p a r a d o s s o : p r o p r i o m e n t r e l a d e s t r a a l g o v e r n o l a v o r a p e r a m p l i a r e l i b e r t à , p l u r a l i s m o e r e s p o n s a b i l i t à , u n a p a r t e d e l m o n d o c u l t u r a l e r e a g i s c e c o n r a b b i a e c h i u s u r a , i r r i g i d e n d o p o s i z i o n i e t r a s f o r m a n d o u n a f i e r a d e l l i b r o i n u n r i t u a l e d i e s c l u s i o n e p o l i t i c a " . " I l m e s s a g g i o è c h i a r o : l a v i o l e n z a e l o s p i r i t o t o t a l i t a r i o n o n a p p a r t e n g o n o a c h i p u b b l i c a l i b r i , m a a c h i v u o l e v i e t a r l i . L e i d e e s i c o m b a t t o n o c o n a l t r e i d e e , n o n c o n c o r i d a s t a d i o e t e l i a b b a s s a t i p e r c e n s u r a r e i l v i c i n o d i s t a n d . Q u e s t a s c e n a i n d e c o r o s a è l ’ e n n e s i m a p r o v a c h e , p e r c e r t a s i n i s t r a , l a p a r o l a ‘ d e m o c r a z i a ’ v a l e s o l o s e c o i n c i d e c o n i l l o r o p e n s i e r o . T u t t o i l r e s t o è e r e s i a d a p e r s e g u i t a r e . M a l ’ I t a l i a - c o n c l u d e S p e r a n z o n - n o n è p i ù d i s p o s t a a f a r s i i n t i m i d i r e d a m i n o r a n z e r u m o r o s e c h e p r e t e n d o n o d i d e t t a r e l e g g e s u c i ò c h e s i p u ò l e g g e r e , d i s c u t e r e o p e n s a r e " .