R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " O g n i v o l t a c h e n a s c e u n g i o r n a l e c ’ è s e m p r e u n a s t o r i a n u o v a c h e c o m i n c i a . Q u a n d o n a s c e d a l l a v o r o e d a l l a v i s i o n e d e l l e d o n n e , è u n a s t o r i a c h e m e r i t a u n ’ a t t e n z i o n e s p e c i a l e . D a r e s p a z i o a l t a l e n t o f e m m i n i l e n e l l ’ i n f o r m a z i o n e s i g n i f i c a r a f f o r z a r e l a d e m o c r a z i a e r e n d e r l a p i ù f o r t e . A l l a R e d a z i o n e e a l l ’ A s s o c i a z i o n e G i o r n a l i s t e i t a l i a n e v a i l m i o p i ù s i n c e r o a u g u r i o d i b u o n l a v o r o , c o n l a c e r t e z z a c h e s a p r a n n o f a r s i a s c o l t a r e ” . L o h a d e t t o l a v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o , P i n a P i c i e r n o , s u I t a b l o i d .