R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i n a s c e l a n u o v a t e s t a t a d ' i n f o r m a z i o n e g i o r n a l i s t a I t a b l o i d . B u o n l a v o r o a G i o r n a l i s t e i t a l i a n e p e r q u e s t o n u o v o e c o r a g g i o s o p r o g e t t o . L ’ i m p e g n o d e l p r e s i d e n t e P a o l a F e r a z z o l i , d e l d i r e t t o r e r e s p o n s a b i l e M i k a e l a Z a n z i e d e l d i r e t t o r e e d i t o r i a l e E l i s a b e t t a M a n c i n i n e l c r e a r e u n o s p a z i o l i b e r o , d i n a m i c o e i n n o v a t i v o c o n c o n t e n u t i g i o r n a l i s t i c i d i q u a l i t à m e r i t a r i c o n o s c i m e n t o . A I T a b l o i d e a t u t t e l e g i o r n a l i s t e c h e n e f a n n o p a r t e b u o n l a v o r o p e r q u e s t a b e l l i s s i m a a v v e n t u r a e d i t o r i a l e ” . C o s ì i n u n a n o t a l a s e n a t r i c e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a E s t e r M i e l i .