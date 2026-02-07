R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L a n a s c i t a d i I T a b l o i d è u n a b e l l a n o t i z i a p e r i l g i o r n a l i s m o i t a l i a n o e p e r l ’ i n f o r m a z i o n e . L a s c e l t a d i p u n t a r e s u a p p r o f o n d i m e n t o e c o n t e n u t i i n n o v a t i v i r a p p r e s e n t a u n v a l o r e a g g i u n t o i n u n a f a s e i n c u i p r e v a l e l ’ i m m e d i a t e z z a e l a s e m p l i f i c a z i o n e . U n p r o g e t t o , v o r r e i s o t t o l i n e a r e , p r o m o s s o d a l l ’ a s s o c i a z i o n e G i o r n a l i s t e i t a l i a n e p e r v a l o r i z z a r e c o m p e t e n z e , e s p e r i e n z a e p a s s i o n e p r o f e s s i o n a l e , o f f r e n d o u n o s p a z i o d i r a c c o n t o s e r i o e a u t o r e v o l e " . L o a f f e r m a C a r l o F i d a n z a , c a p o d e l e g a z i o n e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a - E c r a l P a r l a m e n t o e u r o p e o . " A l l e G i o r n a l i s t e i t a l i a n e - a g g i u n g e - r i v o l g o i m i e i m i g l i o r i a u g u r i d i b u o n l a v o r o e d i s u c c e s s o p e r q u e s t a n u o v a a v v e n t u r a e d i t o r i a l e . S o n o c e r t o c h e o f f r i r a n n o u n o t t i m o c o n t r i b u t o a l d i b a t t i t o p u b b l i c o i n I t a l i a e i n E u r o p a ” .