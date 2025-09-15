R o m a , 1 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - B f c M e d i a S . p . A . , e d i t o r e d i F o r b e s I t a l i a , R o b b R e p o r t , B l u e r a t i n g , S m a l l G i a n t s , P r i v a t e e A s s e t a m p l i a i l p r o p r i o p o r t a f o g l i o e d i t o r i a l e c o n l ’ a c q u i s i z i o n e d e l l e t e s t a t e N a u t i c a e S u p e r Y a c h t , b r a n d s t o r i c i c h e d a d e c e n n i r a c c o n t a n o i l m a r e , l ’ i n n o v a z i o n e e i l l i f e s t y l e l e g a t o a l l a n a u t i c a d i a l t a g a m m a . F o n d a t a d a l l a f a m i g l i a S o n n i n o S o r i s i o , N a u t i c a è i l p u n t o d i r i f e r i m e n t o e d i t o r i a l e p e r a p p a s s i o n a t i e p r o f e s s i o n i s t i d e l s e t t o r e , c o n a p p r o f o n d i m e n t i t e c n i c i , p r o v e i n m a r e e r e p o r t a g e s u l m o n d o d e l l a v e l a e d e l l a m o t o n a u t i c a . S u p e r Y a c h t , r i v i s t a p i ù r e c e n t e e f o r t e m e n t e o r i e n t a t a a l s e g m e n t o l u x u r y , e s p l o r a i n v e c e l e t e n d e n z e i n t e r n a z i o n a l i d e i g r a n d i y a c h t , d a n d o s p a z i o a l d e s i g n , a l l a t e c n o l o g i a e a l l o s t i l e d i v i t a e s c l u s i v o c h e a c c o m p a g n a q u e s t o u n i v e r s o . C o n q u e s t a a c q u i s i z i o n e , B f c M e d i a c o n f e r m a l a p r o p r i a s t r a t e g i a d i p r e s i d i a r e i s e t t o r i p i ù r a p p r e s e n t a t i v i d e l m a d e i n I t a l y e d i r a c c o n t a r n e l ’ e v o l u z i o n e a t t r a v e r s o p i a t t a f o r m e e d i t o r i a l i p r e m i u m e m u l t i c a n a l e . “ I l m o n d o d e l l a n a u t i c a r a p p r e s e n t a u n ’ e c c e l l e n z a i t a l i a n a c o n u n v a l o r e e c o n o m i c o e c u l t u r a l e s t r a o r d i n a r i o . L ’ I t a l i a è l e a d e r g l o b a l e n e l l a p r o d u z i o n e d i s u p e r y a c h t e i n o s t r i c a n t i e r i s o n o s i n o n i m o d i q u a l i t à e i n n o v a z i o n e i n t u t t o i l m o n d o . C o n N a u t i c a e S u p e r Y a c h t a r r i c c h i a m o i l n o s t r o e c o s i s t e m a e d i t o r i a l e c o n d u e t e s t a t e c h e h a n n o u n a s t o r i a p r e s t i g i o s a e u n f u t u r o d i g r a n d e c r e s c i t a . È n o s t r a i n t e n z i o n e r e a l i z z a r e u n i m p o r t a n t e l a v o r o d i r e s t y l i n g d e i m a g a z i n e , d e i s i t i e d e i c a n a l i s o c i a l , p e r o f f r i r e c o n t e n u t i s e m p r e p i ù i n n o v a t i v i e d i q u a l i t à . A l l o s t e s s o t e m p o v o g l i a m o p r e n d e r c i c u r a d e l g r a n d e n u m e r o d i a b b o n a t i e d i l e t t o r i c h e q u e s t e t e s t a t e h a n n o s a p u t o c o n q u i s t a r e n e g l i a n n i : s a r a n n o c o c c o l a t i e v a l o r i z z a t i , p e r c h é s o n o l o r o i l c u o r e p u l s a n t e d i q u e s t o s u c c e s s o e d i t o r i a l e ” , d i c h i a r a D a n i l o I e r v o l i n o , p r e s i d e n t e e e d i t o r e d i B F C M e d i a . D i r e t t o r e r e s p o n s a b i l e d i N a u t i c a e S u p e r Y a c h t è s t a t o n o m i n a t o A l e s s a n d r o M a u r o R o s s i c h e c o n t i n u e r à a d i r i g e r e a n c h e l e e d i z i o n i i t a l i a n e d i F o r b e s e R o b b R e p o r t e c h e i n s i e m e a l l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o N i c o l a F o r m i c h e l l a e a t u t t o l o s t a f f m a n a g e r i a l e d i B F C M e d i a s i o c c u p e r à d e l c o n s o l i d a m e n t o d e i p r o d o t t i a p p e n a e n t r a t i i n p o r t a f o g l i o , a l l o r o r i n n o v a m e n t o e a l l o r o r i l a n c i o c o n f e r m a n d o e r a f f o r z a n d o i l r u o l o d i N a u t i c a e S u p e r Y a c h t c o m e l e a d e r d e l m e r c a t o d e l l ’ e d i t o r i a d e l l a n a u t i c a d i a l t a g a m m a . S e c o n d o l ’ u l t i m o r a p p o r t o d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a , l ’ I t a l i a s i c o n f e r m a l e a d e r m o n d i a l e n e l l a c o s t r u z i o n e d i s u p e r y a c h t s o p r a i 2 4 m e t r i , c o n u n a q u o t a d i m e r c a t o s u p e r i o r e a l 5 0 % . U n c o m p a r t o c h e , n e l s u o c o m p l e s s o , v a l e o l t r e 7 m i l i a r d i d i e u r o e i m p i e g a p i ù d i 2 0 0 . 0 0 0 a d d e t t i t r a i n d o t t o d i r e t t o e i n d i r e t t o , c o n f e r m a n d o s i u n a d e l l e e c c e l l e n z e t r a i n a n t i d e l m a d e i n I t a l y n e l m o n d o . C o n N a u t i c a e S u p e r Y a c h t , B F C M e d i a r a f f o r z a i l p r o p r i o i m p e g n o n e l r a c c o n t a r e i s e t t o r i s t r a t e g i c i p e r i l f u t u r o d e l P a e s e , u n e n d o i n f o r m a z i o n e d i q u a l i t à , s t o r y t e l l i n g i n n o v a t i v o e c a p a c i t à d i c r e a r e c o m m u n i t y a t t o r n o a b r a n d d i v a l o r e .