Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "LAssociazione stampa parlamentare esprime solidarietà ai colleghi de La Stampa che sciopereranno domani e che restano impegnati a in una complicata trattativa sul futuro della propria testata che investe non solo il futuro occupazionale dei colleghi ma anche la qualità e la pluralità dellinformazione in Italia. Una rappresentanza del direttivo dellAsp sarà presente domani mattina allincontro organizzato dai colleghi de La Stampa presso la sala conferenze stampa della Camera e al successivo sit in davanti Montecitorio". Si legge in una nota dell'Associazione Stampa Parlamentare.