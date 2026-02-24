R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ A s s o c i a z i o n e s t a m p a p a r l a m e n t a r e e s p r i m e s o l i d a r i e t à a i c o l l e g h i d e L a S t a m p a c h e s c i o p e r e r a n n o d o m a n i e c h e r e s t a n o i m p e g n a t i a i n u n a c o m p l i c a t a t r a t t a t i v a s u l f u t u r o d e l l a p r o p r i a t e s t a t a c h e i n v e s t e n o n s o l o i l f u t u r o o c c u p a z i o n a l e d e i c o l l e g h i m a a n c h e l a q u a l i t à e l a p l u r a l i t à d e l l ’ i n f o r m a z i o n e i n I t a l i a . U n a r a p p r e s e n t a n z a d e l d i r e t t i v o d e l l ’ A s p s a r à p r e s e n t e d o m a n i m a t t i n a a l l ’ i n c o n t r o o r g a n i z z a t o d a i c o l l e g h i d e L a S t a m p a p r e s s o l a s a l a c o n f e r e n z e s t a m p a d e l l a C a m e r a e a l s u c c e s s i v o s i t i n d a v a n t i M o n t e c i t o r i o " . S i l e g g e i n u n a n o t a d e l l ' A s s o c i a z i o n e S t a m p a P a r l a m e n t a r e .