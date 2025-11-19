R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l c o n c e t t o c h i a v e O n e H e a l t h è l ' i d e a c h e l a s a l u t e u m a n a n o n s i a s e p a r a t a , m a s t r e t t a m e n t e c o l l e g a t a a l l a s a l u t e d e l l ' a m b i e n t e e d e g l i a n i m a l i . " I l C a m p u s B i o - M e d i c o e l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a s p o s a n o a p p i e n o q u e s t o m o d e l l o , c h e r i c o n o s c e c h e i l n o s t r o b e n e s s e r e p a s s a n e c e s s a r i a m e n t e a t t r a v e r s o l a s a l u t e d e g l i e c o s i s t e m i i n c u i v i v i a m o . D a d o c e n t e d i C h i m i c a d e g l i a l i m e n t i m i o c c u p o d i a l i m e n t i , n u t r i z i o n e e m e t a b o l i s m o d a p i ù d i v e n t ' a n n i , p e r c u i i l c o n c e t t o O n e H e a l t h d a l m i o p u n t o d i v i s t a p a s s a a t t r a v e r s o l ' a l i m e n t a z i o n e " . L o h a d e t t o L a u r a D u g o , d o c e n t e d i C h i m i c a d e g l i a l i m e n t i d e l l ' u n i v e r s i t à C a m p u s B i o - M e d i c o , i n t e r v e n d o a R o m a - n e l l a s e d e d e l P a l a z z o d e l l ' I n f o r m a z i o n e - a l l ' i n c o n t r o ' S a l u t e e b e n e s s e r e c o m e p r i o r i t à s o c i a l e ' , e v e n t o d i a p e r t u r a d e l l a S o c i a l S u s t a i w a b i l i t y W e e k . P e r l ' e s p e r t a " i l c i b o è i l p u n t o d i c o n t a t t o f o n d a m e n t a l e , è l a ' c e r n i e r a ' t r a l ' a m b i e n t e ( d o v e v i e n e p r o d o t t o ) e l ' e s s e r e u m a n o ( c h e l o c o n s u m a ) " , c o s ì c o m e l a " q u a l i t à d e l c i b o " è c o l l e g a t a a l l a " s a l u t e d e l p i a n e t a " . " L a s a l u b r i t à e i l v a l o r e n u t r i z i o n a l e d i c i ò c h e m a n g i a m o - h a s o t t o l i n e a t o - r i f l e t t o n o l a s a l u t e g l o b a l e d e l n o s t r o s u o l o e d e l l ' a r i a . L a r i c e r c a d i m o s t r a c h e i c a m b i a m e n t i a m b i e n t a l i i m p o v e r i s c o n o i l n o s t r o c i b o . C o n l ' a u m e n t o d i C O 2 n e l l ' a r i a e l ' i m p o v e r i m e n t o d i m i n e r a l i n e l s u o l o s i m o d i f i c a n o l e p i a n t e . I l r i s u l t a t o è c h e i p r o d o t t i c h e m a n g i a m o p o s s o n o a v e r e p i ù z u c c h e r i ( c a r b o i d r a t i ) e m e n o v i t a m i n e e m i n e r a l i e s s e n z i a l i " . C a p i t o l o a p a r t e l e m i c r o p l a s t i c h e . " Q u e s t e p a r t i c e l l e , u n ' e m e r g e n z a c r e s c e n t e , n o n s i a c c u m u l a n o s o l o n e g l i a n i m a l i , m a v e n g o n o a s s o r b i t e a n c h e d a l l e p i a n t e a t t r a v e r s o i l s u o l o c o n t a m i n a t o , f i n e n d o c o s ì n e l l a n o s t r a c a t e n a a l i m e n t a r e " , a v v e r t e D u g o c h e s u l c i b o i n s i s t e : " N o n è s o l o u n a f o n t e d i e n e r g i a i m m e d i a t a , m a u n p o t e n t e s e g n a l e b i o l o g i c o c h e m o d e l l a l a n o s t r a s a l u t e n e l t e m p o " . " L a q u a l i t à d e l c i b o i n f l u e n z a l ' e c o s i s t e m a i n t e s t i n a l e ( i l m i c r o b i o t a ) , c r u c i a l e p e r l a s a l u t e f i s i c a , e d è c o l l e g a t o a l n o s t r o b e n e s s e r e m e n t a l e e p s i c o l o g i c o . G r a z i e a m e c c a n i s m i c o m e l ' e p i g e n e t i c a , c i ò c h e m a n g i a m o e l e a b i t u d i n i a l i m e n t a r i c h e a d o t t i a m o p o s s o n o a v e r e u n ' i n f l u e n z a ( b i o l o g i c a e c u l t u r a l e ) s u l l a s a l u t e d e l l e g e n e r a z i o n i f u t u r e " . I n f i n e , h a c o n c l u s o , ' l ' i m p e g n o n e l m o d e l l o O n e H e a l t h s i e s t e n d e o l t r e l e a u l e e i l a b o r a t o r i . S t u d e n t i e p e r s o n a l e d i p e n d e n t e d e l C a m p u s B i o - M e d i c o p a r t e c i p a n o a p r o g e t t i d i c o o p e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e i n P a e s i i n v i a d i s v i l u p p o ( c o m e A f r i c a o r i e n t a l e e S u d A m e r i c a ) . Q u e s t e i n i z i a t i v e m i r a n o a t r o v a r e s o l u z i o n i a p r o b l e m i c r i t i c i c o m e l a s c a r s i t à d i a c q u a , l a m a n c a n z a d i s u o l o c o l t i v a b i l e e l e d i f f i c o l t à p r o d u t t i v e , u n e n d o c o m p e t e n z e i n s a n i t à , n u t r i z i o n e , t e c n o l o g i a e i n g e g n e r i a p e r a f f r o n t a r e l a s a l u t e g l o b a l e d a u n p u n t o d i v i s t a p i ù s v a n t a g g i a t o " .