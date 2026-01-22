R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - D o p o l ’ i n a u g u r a z i o n e d e l l a n u o v a s e d e d i v i a d e l l e R u p i c o l e a v v e n u t a l o s c o r s o d i c e m b r e , f r u t t o d i u n i n t e r v e n t o d i r i f u n z i o n a l i z z a z i o n e d i u n i m m o b i l e p u b b l i c o e f f e t t u a t o i n s o l i 1 4 m e s i d a p a r t e d i S p o r t e S a l u t e , i l L a b o r a t o r i o A n t i d o p i n g F m s i h a r i c e v u t o o g g i u n u l t e r i o r e r i c o n o s c i m e n t o a c o n f e r m a r e l ’ e c c e l l e n z a d i q u e s t o c e n t r o a l l ’ a v a n g u a r d i a r i c o n o s c i u t o a l i v e l l o m o n d i a l e . A l l a p r e s e n z a d e l V i c e P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i e M i n i s t r o d e g l i A f f a r i E s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e , A n t o n i o T a j a n i , d e l M i n i s t r o p e r l o S p o r t e i G i o v a n i , A n d r e a A b o d i e d e l P r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 , G i o v a n n i M a l a g ò , i l S e n i o r D i r e c t o r , S c i e n c e a n d M e d i c i n e , W o r l d A n t i - D o p i n g A g e n c y , O l i v i e r R a b i n , d o p o a v e r e f f e t t u a t o u n ’ u l t i m a v e r i f i c a , h a u f f i c i a l i z z a t o i l s i t o q u a l e L a b o r a t o r i o A n t i d o p i n g d i r i f e r i m e n t o d e i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 . L o s c r i v e i l m i n i s t e r o d e l l o S p o r t e i g i o v a n i . I l L a b o r a t o r i o A n t i d o p i n g F m s i d i R o m a è l ’ u n i c o i n I t a l i a , t r a i 3 0 d e l m o n d o , a c c r e d i t a t o d a l l a W o r l d A n t i - D o p i n g A g e n c y e a i s e n s i d e l l a n o r m a I S O 1 7 0 2 5 e d e c c e l l e n z a r i c o n o s c i u t a a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e s i a p e r e f f i c i e n z a o p e r a t i v a n e l l ’ e v a s i o n e d e l c a r i c o a n a l i t i c o , s i a p e r l a t o t a l e c o p e r t u r a d e i m e t o d i a n a l i t i c i a p p r o v a t i d a l l a W a d a , n o n c h é c e n t r o d i r i f e r i m e n t o n e l c a m p o d e l l a r i c e r c a a n t i d o p i n g , n e l l ’ i d e n t i f i c a z i o n e d i n u o v i b i o m a r c a t o r i e n e l l o s v i l u p p o d i m e t o d o l o g i e a n a l i t i c h e i n n o v a t i v e . I n o c c a s i o n e d e i g r a n d i e v e n t i s p o r t i v i i n t e r n a z i o n a l i e s o p r a t t u t t o d e i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i , a i L a b o r a t o r i a c c r e d i t a t i è r i c h i e s t o i l s o d d i s f a c i m e n t o d i u l t e r i o r i r e q u i s i t i i n t e r m i n i d i r i s o r s e u m a n e e s t r u m e n t a l i p e r g a r a n t i r e l a c o m p l e t a e p u n t u a l e e v a s i o n e d e l c a r i c o a n a l i t i c o s u p p l e m e n t a r e c o n t e m p i d i r i s p o s t a i n v i a d ’ u r g e n z a ( r i s p o s t a i n 2 4 / 4 8 o r e ) . L ’ a p p r o v a z i o n e d a p a r t e d e l l a W a d a o t t e n u t a d a l L a b o r a t o r i o A n t i d o p i n g d i R o m a a s e g u i t o d i u n c o m p l e s s o p r o c e s s o d i a u d i t i n g c o n d o t t o n e g l i u l t i m i n o v e m e s i , a s s e v e r a c h e i l L a b o r a t o r i o h a r a g g i u n t o u n l i v e l l o q u a l i t a t i v o e q u a n t i t a t i v o d i p e r f o r m a n c e c h e a s s i c u r a l a t o t a l e a t t e n d i b i l i t à d e i r i s u l t a t i d e i t e s t . L a n u o v a s e d e p e r m e t t e r à d i a n a l i z z a r e s i n o a 2 5 m i l a c a m p i o n i a l l ’ a n n o c o n u n p i c c o d i 2 0 0 c a m p i o n i a l g i o r n o i n c a s o d i g r a n d i e v e n t i , m a n t e n e n d o l ’ a c c r e d i t a m e n t o W a d a . I l L a b o r a t o r i o p o t r à a n c h e s v i l u p p a r e u l t e r i o r m e n t e l a s u a a t t i v i t à p r o d u t t i v a e s c i e n t i f i c a , g r a z i e a n u o v e p o l i t i c h e d i e f f i c i e n t a m e n t o e a l l a p o s s i b i l i t à d i e s e g u i r e t u t t i g l i s c r e e n i n g a p p r o f o n d i t i a n c h e s u g l i i n t e g r a t o r i a l i m e n t a r i , e a v r à u n r u o l o a l l ’ a v a n g u a r d i a n e l l a r i c e r c a d e l l e d r o g h e s i n t e t i c h e , s v o l g e n d o q u i n d i u n a i m p o r t a n t e f u n z i o n e p e r i l P a e s e . A l a v o r a r e n e i n u o v i l o c a l i s a r à u n o s t a f f d i 3 5 p e r s o n e , g u i d a t e d a l D i r e t t o r e S c i e n t i f i c o , F r a n c e s c o B o t r è , e d a l V i c e D i r e t t o r e t e c n i c o , X a v i e r d e l a T o r r e , c u i s i a g g i u n g o n o n e l p e r i o d o o l i m p i c o d i r e t t o r i e d e s p e r t i i n t e r n a z i o n a l i d i a l t r i l a b o r a t o r i i n t e r n a z i o n a l i a c c r e d i t a t i d a l l a W a d a .