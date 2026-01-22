R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L ' a c c r e d i t a m e n t o o l i m p i c o d e l n u o v o l a b o r a t o r i o a n t i d o p i n g F m s i , l ' u n i c o i n I t a l i a e u n o d e i t r e n t a a l m o n d o r i c o n o s c i u t i d a l l a W o r l d A n t i - D o p i n g A g e n c y ( W a d a ) è " l a d i m o s t r a z i o n e c h e i l g i o c o d i s q u a d r a p r o d u c e d e g l i e f f e t t i s t r a o r d i n a r i . A b b i a m o m o l t i p l i c a t o g l i s p a z i , m o l t i p l i c h e r e m o l e o p p o r t u n i t à , c o m e h a d e t t o g i u s t a m e n t e i l c o l l e g a a m i c o A n t o n i o T a j a n i . I l n o s t r o i m p e g n o q u o t i d i a n o n o n è s o l t a n t o q u e l l o d i c o n t r a s t a r e i l d o p i n g i n q u a n t o t a l e , m a p r e s e r v a r e l a s a l u t e d e l l e p e r s o n e , p e r c h é q u e l l o è l ' o b i e t t i v o p i ù g r a n d e . Q u e s t o l a b o r a t o r i o è u n c o n t r i b u t o s t r a o r d i n a r i o , s o n o p i ù d i 2 0 0 i p a e s i c h e h a n n o b i s o g n o d i u n l a b o r a t o r i o a n t i d o p i n g ; c e r c h e r e m o d i r e n d e r l o s o s t e n i b i l e a n c h e e c o n o m i c a m e n t e o l t r e c h e g r a t i f i c a n t e s c i e n t i f i c a m e n t e , c o n q u i s t a n d o l a f i d u c i a e c e r c a n d o d i e n t r a r e i n c o m p e t i z i o n e d i r e t t a " . L o h a d e t t o i l m i n i s t r o p e r l o S p o r t e i G i o v a n i A n d r e a A b o d i , i n t e r v e n u t o a l l a c o n f e r e n z a d i p r e s e n t a z i o n e . " M i a u g u r o c h e l a c o m p e t i z i o n e c o m m e r c i a l e s i s p o s i c o n l a c o o p e r a z i o n e s c i e n t i f i c a , a c u i c r e d o m o l t o . S o n o c o n v i n t o - h a a g g i u n t o - c h e a b b i a m o u n g r a n d e l a v o r o d a f a r e a n c h e a m p l i a n d o l o s p e t t r o d e l l e a t t i v i t à d e l l e d e l l a b o r a t o r i o . Q u e s t o r i s u l t a t o o g g i n o n a g g i u n g e n u l l a a l l a q u a l i t à d e l l e p e r s o n e c h e l a v o r a n o , m a a g g i u n g e c e r t a m e n t e q u a l c o s a n e l l a p e r c e z i o n e i n I t a l i a e n e l m o n d o d i q u e l l o c h e p o s s i a m o f a r e e s a p p i a m o f a r e " .