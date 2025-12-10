R o m a , 1 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " N e l l ' a n n i v e r s a r i o d e l l a D i c h i a r a z i o n e u n i v e r s a l e d e i d i r i t t i u m a n i , i l s u o m e s s a g g i o r e s t a a t t u a l e e d e c i s i v o : l a d i g n i t à d i o g n i p e r s o n a v a t u t e l a t a s e m p r e . L e g u e r r e e l e v i o l e n z e c h e s e g n a n o l ’ a t t u a l i t à m o s t r a n o q u a n t o s i a u r g e n t e t r a d u r r e q u e i p r i n c i p i i n f a t t i e i n i m p e g n i c o n c r e t i " . L o a f f e r m a i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , L o r e n z o F o n t a n a . " L o s p i r i t o d e l 1 9 4 8 - a g g i u n g e - s i r i v e l a q u i n d i g u i d a a n c h e p e r l e s c e l t e d e l p r e s e n t e . È d o v e r e d i t u t t i l a v o r a r e o g g i p e r l a c o s t r u z i o n e d i u n f u t u r o f o n d a t o s u l i b e r t à , g i u s t i z i a e s o l i d a r i e t à , f a c e n d o t e s o r o d e g l i i n s e g n a m e n t i c h e c i a r r i v a n o d a l l a s t o r i a " .