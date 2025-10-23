R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L e c o n s e g u e n z e d e l l e b o m b e a t o m i c h e d i H i r o s h i m a e N a g a s a k i s a r e b b e r o u n o s c h e r z o a l c o n f r o n t o d i q u e l l e d e l l e a r m i n u c l e a r i d i s p o n i b i l i o g g i . S e v e n i s s e r o u s a t e , s e g n e r e b b e r o l a d i s t r u z i o n e d e l l ' u m a n i t à p e r c o m e l a c o n o s c i a m o . E ' q u e s t o l ' a c c o r a t o a p p e l l o c h e l ' a s s o c i a z i o n e N i h o n H i d a n k y o , p r e m i o N o b e l p e r l a p a c e n e l 2 0 2 4 , r a p p r e s e n t a t a d a M a s a s h i I e s h i m a , e I c a n , c a m p a g n a i n t e r n a z i o n a l e p r o m o t r i c e d e l T r a t t a t o p e r l a p r o i b i z i o n e d e l l e a r m i n u c l e a r i ( T p n w ) , p r e m i o N o b e l n e l 2 0 1 7 , r a p p r e s e n t a t a d a F l o r i a n E b l e n k a m p , h a n n o r i v o l t o a l C o m i t a t o d i r i t t i u m a n i d e l l a C a m e r a , c h e p r e s i e d o , d u r a n t e l ' a u d i z i o n e d i q u e s t a m a t t i n a . I e s h i m a e E b l e n k a m p e r a n o a c c o m p a g n a t i d a A l e s s j a T r a m a , r e s p o n s a b i l e d e l l e r e l a z i o n i e s t e r n e d e l p r o g e t t o ' S e n z a t o m i c a ' , e d a F r a n c e s c o V i g n a r c a , c o o r d i n a t o r e c a m p a g n e d e l l a R e t e I t a l i a n a P a c e D i s a r m o " . C o s ì L a u r a B o l d r i n i , d e p u t a t a P d e P r e s i d e n t e d e l c o m i t a t o p e r m a n e n t e d e l l a C a m e r a s u i d i r i t t i u m a n i n e l m o n d o . " L e a r m i n u c l e a r i o g g i d i s p o n i b i l i - p r o s e g u e - s o n o e s p o n e n z i a l m e n t e p i ù p o t e n t i d i q u e l l e u s a t e d a g l i U s a s u l G i a p p o n e 8 0 a n n i f a . E , i n q u e s t o m o m e n t o , a p o s s e d e r l e n o n è p i ù u n s o l o P a e s e c o m e a l l o r a , m a b e n n o v e . L ' a l l a r m e l a n c i a t o d a I e s h i m a e d E b l e n k a m p h a b a s i s o l i d e : p i ù v o l t e , i n p a s s a t o , i l m o n d o s i è a v v i c i n a t o m o l t o a l l a p o s s i b i l i t à c h e q u e s t e a r m i d i d i s t r u z i o n e d i m a s s a v e n i s s e r o u s a t e . U n p e r i c o l o s c a m p a t o s o l o i n e x t r e m i s , m a c h e n o n p o s s i a m o p e r m e t t e r e s i r i p e t a p e r c h é , c o m e h a d e t t o I e s h i m a : l ’ u s o d i q u e s t e a r m i è u n p e r i c o l o e s i s t e n t e e l ' u n i c a c o s a d a f a r e p e r m e t t e r e i n s i c u r e z z a l ’ u m a n i t à è a b o l i r l e " . " L a c o m m i s s i o n e e s t e r i h a g i à a p p r o v a t o n e l 2 0 2 3 a l l ' u n a n i m i t à u n a r i s o l u z i o n e a m i a f i r m a c h e i m p e g n a v a i l g o v e r n o a p a r t e c i p a r e c o m e o s s e r v a t o r e a l l a s c o r s a C o n f e r e n z a d e l T p n w . M a a q u e l l ' i m p e g n o n o n c ' è s t a t o a l c u n s e g u i t o . C o n t i n u e r e m o c o n v i n t a m e n t e a l a v o r a r e p e r c h é l ' I t a l i a s i a v v i c i n i a l T r a t t a t o e s i i m p e g n i c o n c r e t a m e n t e p e r l ' a b o l i z i o n e d e l l e a r m i n u c l e a r i " , c o n c l u d e .