R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l F e s t i v a l d e i 5 C o l o r i h a c o n q u i s t a t o N e w Y o r k . L a p r i m a e d i z i o n e s t a t u n i t e n s e d e l p r o g e t t o - n a t o c o n l ’ o b i e t t i v o d i e d u c a r e i p i ù p i c c o l i ( e l e l o r o f a m i g l i e ) a i p r i n c i p i d e l b e n e s s e r e , d e l l ’ a l i m e n t a z i o n e c o n s a p e v o l e e d e l l a d i e t a m e d i t e r r a n e a - s i è s v o l t a , d a v e n e r d ì 1 4 a d o m e n i c a 1 6 n o v e m b r e , t r a w o r k s h o p i n t e r a t t i v i , a t t i v i t à l u d i c o - s p o r t i v e , m o m e n t i d i d i v u l g a z i o n e s c i e n t i f i c a e l a b o r a t o r i c r e a t i v i a l C e n t r a l P a r k . S e c o n d o l e p i ù r e c e n t i r i c e r c h e i n t e r n a z i o n a l i - i n f o r m a n o g l i o r g a n i z z a t o r i i n u n a n o t a - s e g u i r e l a d i e t a m e d i t e r r a n e a d e t e r m i n a u n a r i d u z i o n e s i g n i f i c a t i v a d e l r i s c h i o d i m a l a t t i e c r o n i c h e e u n a d i m i n u z i o n e d e l 2 3 % d e l l a m o r t a l i t à p e r t u t t e l e c a u s e . D i f f o n d e r e q u e s t o s t i l e d i v i t a s i g n i f i c a n o n s o l o e d u c a r e a l l a c o r r e t t a a l i m e n t a z i o n e , m a p r o m u o v e r e u n m e s s a g g i o u n i v e r s a l e d i s a l u t e , s o s t e n i b i l i t à e c o n v i v i a l i t à , b a s a t o s u l l a q u a l i t à d e i p r o d o t t i e s u l p i a c e r e d e l l a c o n d i v i s i o n e . I l s u c c e s s o r e g i s t r a t o c o n f e r m a i l F e s t i v a l c o m e u n m o d e l l o i n n o v a t i v o d i e d u c a z i o n e , p r e v e n z i o n e e c o i n v o l g i m e n t o c u l t u r a l e i n u n m o m e n t o i n c u i o b e s i t à e d i s t u r b i l e g a t i a l l ’ a l i m e n t a z i o n e s o n o i n c o s t a n t e c r e s c i t a a l i v e l l o g l o b a l e . U n p o n t e t r a I t a l i a e S t a t i U n i t i c h e p a r l a a t u t t i a t t r a v e r s o i t e m i u n i v e r s a l i d e l c i b o , d e l l o s p o r t e d e l b e n e s s e r e . L ’ e v e n t o è s t a t o p r e s e n t a t o n e l l a s e d e d e l C o n s o l a t o G e n e r a l e d e l l ’ I t a l i a a N e w Y o r k d o v e v i è a n c h e s t a t a l a p r e m i a z i o n e d i L i d i a B a s t i a n i c h p e r i l s u o ‘ e c c e z i o n a l e c o n t r i b u t o a l l a d i f f u s i o n e d e l l a c u l t u r a i t a l i a n a e d e l l ’ e c c e l l e n z a g a s t r o n o m i c a n e l m o n d o ’ . I l p r i m o a s o s t e n e r e l ’ i n i z i a t i v a i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i c h e , i n u n m e s s a g g i o , h a s o t t o l i n e a t o c o m e " v a l o r i z z a r e i l M a d e i n I t a l y s i g n i f i c a p r o m u o v e r e n e l m o n d o n o n s o l o i n o s t r i p r o d o t t i , m a a n c h e l a n o s t r a i d e n t i t à c u l t u r a l e , f a t t a d i q u a l i t à , t r a d i z i o n e e i n n o v a z i o n e . I l p r o g e t t o ‘ C i n q u e c o l o r i ’ r a p p r e s e n t a p e r f e t t a m e n t e q u e s t o s p i r i t o e l a n o s t r a c a p a c i t à d i u n i r e e d u c a z i o n e , s o s t e n i b i l i t à e i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e " . A n c h e l ’ a m b a s c i a t o r e d ’ I t a l i a n e g l i S t a t i U n i t i , M a r c o P e r o n a c i , h a r i b a d i t o i l v a l o r e d e l l ’ i n i z i a t i v a . " C o n i l p r o g e t t o ‘ C i n q u e c o l o r i ’ - h a s p i e g a t o - p r o m u o v e r e m o q u i n e g l i S t a t i U n i t i i p r i n c i p i d e l l a d i e t a m e d i t e r r a n e a : u n m o d o p e r a v v i c i n a r e i l p u b b l i c o a m e r i c a n o – a c o m i n c i a r e d a i p i ù g i o v a n i – a l n o s t r o s t i l e d i v i t a , o l t r e c h e a l l a n o s t r a c u l t u r a e a l l e e c c e l l e n z e d e l l a n o s t r a f i l i e r a a g r o a l i m e n t a r e " . N e l l ’ a p r i r e i l F e s t i v a l a N e w Y o r k , i l c o n s o l e g e n e r a l e F a b r i z i o D i M i c h e l e h a d e t t o : " I n i z i a t i v e c o m e q u e s t a r a p p r e s e n t a n o a l m e g l i o l ' I t a l i a e i s u o i v a l o r i . N e w Y o r k è c e r t o l a c i t t à a m e r i c a n a c h e c o n o s c e m e g l i o l a d i e t a m e d i t e r r a n e a e l e t r a d i z i o n i c u l i n a r i e i t a l i a n e , e t u t t a v i a l ' e s i g e n z a d i u n a m a g g i o r e e d u c a z i o n e a l i m e n t a r e , s o p r a t t u t t o t r a i g i o v a n i , è m o l t o a v v e r t i t a " . I l p r o g e t t o d i e d u c a r e a l b e n e s s e r e a t t r a v e r s o i ‘ C i n q u e c o l o r i ’ - r i f e r i s c e l a n o t a - è p r o m o s s o d a l l a F o n d a z i o n e P a n c r a z i o . I ‘ c i n q u e c o l o r i ’ ( v e r d e , r o s s o , a r a n c i o n e , v i o l a e b i a n c o ) r a p p r e s e n t a n o q u e l l i d e l l a f r u t t a e d e l l a v e r d u r a . " A b b i a m o v o l u t o t r a s f o r m a r e i l c i b o i n u n l i n g u a g g i o e d u c a t i v o u n i v e r s a l e - h a s p i e g a t o l ’ i d e a t r i c e d e l p r o g e t t o , M a r i a T e r e s a C a r p i n o - Q u e s t a è l a p r i m a e d i z i o n e n e g l i S t a t i U n i t i e s a r à s o l o l ’ i n i z i o d i u n p e r c o r s o c h e c o n t i n u e r à n e g l i a n n i s i a a R o m a c h e a N e w Y o r k , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l e i s t i t u z i o n i e c o n l e s c u o l e " . I n 4 a n n i i l p r o g e t t o , i n I t a l i a , h a r a g g i u n t o 1 0 r e g i o n i , 9 0 c o m u n i , 7 0 0 i s t i t u t i s c o l a s t i c i c o i n v o l g e n d o o l t r e 3 0 m i l a s t u d e n t i i n u n p e r c o r s o d i e d u c a z i o n e a l i m e n t a r e d i n a m i c o e p a r t e c i p a t o . L a c a m p a g n a u t i l i z z a s t r u m e n t i i n n o v a t i v i e i n c l u s i v i , c a p a c i d i p a r l a r e i l l i n g u a g g i o d e i p i ù p i c c o l i : l a s e r i e a n i m a t a ' D I 5 ' , l e g u i d e p e r i n s e g n a n t i , i l i b r i i l l u s t r a t i e l e a t t i v i t à e s p e r i e n z i a l i , t u t t e a f f i a n c a t e d a l l a v o r o d i n u t r i z i o n i s t i e o p e r a t o r i d i d a t t i c i . A t t r a v e r s o u n a p p r o c c i o i n d u t t i v o e m u l t i s e n s o r i a l e , c h e r i s p e t t a g l i s t i l i d i a p p r e n d i m e n t o v e r b a l e , v i s i v o e c i n e s t e s i c o , i b a m b i n i v e n g o n o i n c o r a g g i a t i a s c o p r i r e n u o v i c i b i i n m o d o n a t u r a l e e n o n c o e r c i t i v o , i m p a r a n d o c h e m a n g i a r e b e n e p u ò e s s e r e u n ’ e s p e r i e n z a p i a c e v o l e , c r e a t i v a e c o n d i v i s a . I r i s u l t a t i r a g g i u n t i d i m o s t r a n o l ’ e f f i c a c i a d e l m e t o d o : u n m o d e l l o e d u c a t i v o c h e i n t e g r a s a l u t e , c u l t u r a e p a r t e c i p a z i o n e e c h e o g g i è p r o n t o a v a r c a r e i c o n f i n i n a z i o n a l i p e r p o r t a r e i l m e s s a g g i o d e l l a d i e t a m e d i t e r r a n e a a n c h e o l t r e O c e a n o . " L a d i e t a m e d i t e r r a n e a è u n a c u l t u r a c h e u n i s c e p o p o l i d i v e r s i d e l M e d i t e r r a n e o i n t o r n o a i v a l o r i c o m u n i d e l b e n e s s e r e , d e l l ’ e q u i l i b r i o e d e l l a s o s t e n i b i l i t à . P r o m u o v e r l a i n s i e m e - h a e v i d e n z i a t o i n u n m e s s a g g i o i n v i a t o i e r i d a l l ’ A m b a s c i a t o r e a l l e N a z i o n i U n i t e M a u r i z i o M a s s a r i , - s i g n i f i c a r a f f o r z a r e u n m e s s a g g i o u n i v e r s a l e : m a n g i a r e b e n e , v i v e r e b e n e e p r o t e g g e r e i l n o s t r o p i a n e t a . L ’ I t a l i a , c o n g l i a l t r i P a e s i m e d i t e r r a n e i , è p a r t i c o l a r m e n t e i m p e g n a t a a d i f f o n d e r e q u e s t o p a t r i m o n i o i n m o d o c o o r d i n a t o e i n c l u s i v o . P e r q u e s t o , a b b i a m o d i r e c e n t e p r o p o s t o u n a R i s o l u z i o n e p e r i s t i t u i r e , i l 1 6 n o v e m b r e , l a G i o r n a t a i n t e r n a z i o n a l e d e l l a d i e t a m e d i t e r r a n e a , c h e s a r à a p p r o v a t a d a l l ’ A s s e m b l e a G e n e r a l e d e l l ’ O n u e n t r o m e t à d i c e m b r e " . M a d e i n I t a l y e s o s t e n i b i l i t à s o n o s t a t i a l c e n t r o d e l l ’ i n t e r v e n t o d e l l a d i r e t t r i c e I c e E r i c a D i G i o v a n c a r l o : " N o n p o t e v a m o n o n a c c o g l i e r e c o n e n t u s i a s m o u n p r o g e t t o c h e u n i s c e s p o r t e a l i m e n t a z i o n e . I l n o s t r o l a v o r o n e l l ’ a g r o a l i m e n t a r e è p r o m u o v e r e u n M a d e i n I t a l y f a t t o d i q u a l i t à , e c c e l l e n z a e s o s t e n i b i l i t à " . S p o r t e d i e t a m e d i t e r r a n e a s o n o u n b i n o m i o v i n c e n t e a n c h e p e r i l r a p p r e s e n t a n t e d e l C o n i U s a , M i c o L i c a s t r o : " I v a l o r i p r o m o s s i d a l l a F o n d a z i o n e P a n c r a z i o s u c i b o s a n o d e l l a d i e t a m e d i t e r r a n e a e d e l l ' a t t i v i t à l u d i c o - s p o r t i v a c o n i l p r o g e t t o F e s t i v a l d e i 5 c o l o r i s i s p o s a n o b e n e c o n q u e l l i p r o m o s s i d a l C o m i t a t o o l i m p i c o n a z i o n a l e i t a l i a n o p r e s s o l e n o s t r e c o m u n i t à d e g l i U s a - h a c o n c l u s o - e n e g l i a l t r i P a e s i n e l m o n d o d o v e s i a m o p r e s e n t i " .