R o m a , 1 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ L e l i n g u e r e g i o n a l i e i d i a l e t t i s o n o l a m e m o r i a v i v a , l ’ i d e n t i t à e l e r a d i c i p r o f o n d e d e i n o s t r i t e r r i t o r i . S e n z a l a c o n s a p e v o l e z z a d e l l a n o s t r a s t o r i a , n o n p u ò e s s e r c i f u t u r o ” . L o a f f e r m a F a b r i z i o C e c c h e t t i , d e p u t a t o l o m b a r d o d e l l a L e g a e s e g r e t a r i o d e l l ’ U f f i c i o d i p r e s i d e n z a d e l l a C a m e r a , p r i m o f i r m a t a r i o d e l l a p r o p o s t a d i l e g g e c h e i s t i t u i s c e l a G i o r n a t a n a z i o n a l e d e l l e l i n g u e r e g i o n a l i , l o c a l i e d e i d i a l e t t i i t a l i a n i , d a c e l e b r a r e o g n i 1 7 g e n n a i o . “ L a s c e l t a d e l l a d a t a - a g g i u n g e - i n t e n d e v a l o r i z z a r e i l l a v o r o s v o l t o n e g l i a n n i d a l l a r e t e d e l l e P r o L o c o i t a l i a n e , c h e d a t e m p o d e d i c a i l 1 7 g e n n a i o a l l a s a l v a g u a r d i a d e i p a t r i m o n i l i n g u i s t i c i l o c a l i . N e l l e l i n g u e e n e i d i a l e t t i v i v o n o l a s t o r i a , i v a l o r i e l a c u l t u r a p o p o l a r e d e i n o s t r i t e r r i t o r i . D i f e n d e r l i s i g n i f i c a p r e s e r v a r e c i ò c h e s i a m o e r a f f o r z a r e i l s e n s o d i a p p a r t e n e n z a d e l l e c o m u n i t à ” . L a p r o p o s t a d i l e g g e p r e v e d e c h e , i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a n a z i o n a l e , l o S t a t o , g l i E n t i l o c a l i e l e i s t i t u z i o n i s c o l a s t i c h e p r o m u o v a n o i n i z i a t i v e c u l t u r a l i e d e d u c a t i v e d e d i c a t e a l l a c o n o s c e n z a e a l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e l i n g u e r e g i o n a l i e d e i d i a l e t t i . U n r u o l o c e n t r a l e è a f f i d a t o a i C o m u n i e a l l a r e t e d e l l e P r o L o c o , g r a z i e a n c h e a u n o s t a n z i a m e n t o c o m p l e s s i v o d i 3 m i l i o n i d i e u r o d e s t i n a t o a l l a p r o m o z i o n e d e l l a c u l t u r a , d e l l e t r a d i z i o n i e d e l l e i d e n t i t à t e r r i t o r i a l i . “ Q u e s t a l e g g e m e t t e a l c e n t r o l ’ I t a l i a d e i C o m u n i e d e l l e i d e n t i t à – c o n c l u d e C e c c h e t t i – : u n p a t r i m o n i o d i d i v e r s i t à c h e c i d i s t i n g u e n e l m o n d o e c h e , f i n a l m e n t e , r i c e v e i l r i c o n o s c i m e n t o e i l s u p p o r t o c h e m e r i t a ” .