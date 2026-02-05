R o m a , 4 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - " L a d o n a z i o n e d i o p e r e d i C y T w o m b l y r e a l i z z a t e a R o m a t r a i l 1 9 5 7 e i l 1 9 6 3 è p e r n o i e s t r e m a m e n t e s i g n i f i c a t i v a , p e r c h é r i f l e t t e i l l e g a m e p r o f o n d o d e l l ’ a r t i s t a c o n l a c i t t à , d o v e h a v i s s u t o n e g l i a n n i ’ 5 0 e ’ 6 0 " . L o h a d i c h i a r a t o E l e o n o r a D i E r a s m o , m a n a g i n g d i r e c t o r d e l l a C y T w o m b l y F o u n d a t i o n , i n t e r v e n e n d o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a r a c c o l t a C y T w o m b l y a l l a G a l l e r i a N a z i o n a l e d ’ A r t e M o d e r n a e C o n t e m p o r a n e a . D i E r a s m o h a r i c o r d a t o c h e l a d o n a z i o n e , p e r s e g u i t a p e r m o l t i a n n i e r e a l i z z a t a l o s c o r s o a n n o , c o m p r e n d e o p e r e , i l f i n a n z i a m e n t o d e l l a b o r a t o r i o d i r e s t a u r o d e l m u s e o e u n a b o r s a d i s t u d i o d e l l a d u r a t a d i 1 5 a n n i d e s t i n a t a a u n c o n s e r v a t o r e d i o p e r e s u c a r t a c o n t e m p o r a n e a . " P e r n o i è u n r e g a l o p e r l a c i t t à d i R o m a e p e r t u t t a l a c o m u n i t à – h a s o t t o l i n e a t o – . T w o m b l y h a t r o v a t o q u i i s p i r a z i o n e a r t i s t i c a , l a s u a f a m i g l i a , l a c o m u n i t à d i a r t i s t i e l a s u a p r i m a m o s t r a n e l 1 9 5 8 a l l a G a l l e r i a L a T a r t a r u g a " . L a m a n a g i n g d i r e c t o r h a r i p e r c o r s o l e e s p e r i e n z e f o r m a t i v e d e l l ’ a r t i s t a : " I l s e m e s t r e e s t i v o a l B l a c k M o u n t a i n C o l l e g e , a c c a d e m i a i n t e r d i s c i p l i n a r e a l l ’ a v a n g u a r d i a , h a r a p p r e s e n t a t o u n a t a p p a f o n d a m e n t a l e . T w o m b l y h a c o n o s c i u t o a r t i s t i c o m e J o h n C a g e e M e r c e C u n n i n g h a m e , s o p r a t t u t t o , i l p o e t a C h a r l e s O l s o n , i l c u i a p p r o c c i o a l l a p o e s i a c o m e c o m p o s i z i o n e s p o n t a n e a , b a s a t a s u l r e s p i r o , h a i n f l u e n z a t o p r o f o n d a m e n t e i l s u o m e t o d o c r e a t i v o . N e l l e o p e r e e n e i l i b r i d e l l ’ a r t i s t a , p a r o l a e s c r i t t u r a c o e s i s t o n o c o n l ’ i m m a g i n e , d i v e n t a n d o s e g n o e i s c r i z i o n e p o e t i c a . A r r i v a t o a R o m a n e l 1 9 5 2 g r a z i e a u n a b o r s a d i s t u d i o d e l V i r g i n i a M u s e u m o f F i n e A r t s , e s u c c e s s i v a m e n t e i n M a r o c c o , T w o m b l y h a c o m p r e s o i l v a l o r e d e l l a c u l t u r a m e d i t e r r a n e a c o m e f u s i o n e d i t r a d i z i o n i e r a d i c i , c o s t r u e n d o u n ’ a r t e c o n t e m p o r a n e a i n c o n t i n u i t à c o n i l p a s s a t o " . S e c o n d o D i E r a s m o , l a p u b b l i c a z i o n e d e l l a r a c c o l t a C y T w o m b l y " c o n s e n t e o g g i d i r a c c o n t a r e n o n s o l o l e o p e r e , m a a n c h e i l c o n t e s t o s t o r i c o e c u l t u r a l e c h e h a f o r m a t o l ’ a r t i s t a , r e n d e n d o a c c e s s i b i l e a l p u b b l i c o l a m e m o r i a d i u n p r o t a g o n i s t a d e l l a s c e n a a r t i s t i c a i n t e r n a z i o n a l e " .