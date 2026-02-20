( A d n k r o n o s ) - C i s o n o l i b r i c h e s p i e g a n o u n m e s t i e r e e l i b r i c h e r a c c o n t a n o u n a v i t a . " I l n e g o z i a t o r e " ( P a e s i e d i z i o n i ) a p p a r t i e n e a u n a c a t e g o r i a p i ù r a r a : è l a s t o r i a d i u n u o m o c h e , r a c c o n t a n d o s é s t e s s o , f i n i s c e p e r c a m b i a r e i l m o d o i n c u i g u a r d i a m o i l c o n f l i t t o , i l d i a l o g o e p e r s i n o l e n o s t r e r e l a z i o n i q u o t i d i a n e . F r e d i a n o F i n u c c i , g i o r n a l i s t a , c a p o d e g l i E s t e r i a L a 7 e c o n d u t t o r e d i " O m n i b u s " , s p i e g a a l l ' A d n k r o n o s c o m e è n a t o q u e s t o v o l u m e s c r i t t o i n s i e m e a M i c h a e l T s u r , i l p r o f i l o u m a n o d e l p r o t a g o n i s t a e l e i m p l i c a z i o n i d i u n m e t o d o c h e s i m u o v e t r a p s i c o l o g i a , c o m u n i c a z i o n e e d e m e r g e n z e d a f a r g e l a r e i l s a n g u e . C o m e n a s c e i l r a p p o r t o c o n M i c h a e l T s u r ? " C o m e s p e s s o a c c a d e , p e r c a s o . N e l 2 0 0 9 u n ’ u n i v e r s i t à a m e r i c a n a a R o m a m i p r o p o s e d i s e g u i r e u n c o r s o d i m e d i a z i o n e . N o n e r a e s a t t a m e n t e n e i m i e i p i a n i : i o f a c c i o i l g i o r n a l i s t a . M a c h i m i t e l e f o n ò a g g i u n s e u n d e t t a g l i o c h e c a m b i ò t u t t o : t r a i d o c e n t i c ’ e r a u n n e g o z i a t o r e d i o s t a g g i i s r a e l i a n o " . C o s a l a c o l p ì d i q u e l l ’ i n c o n t r o ? " L a s c e n a f u q u a s i c i n e m a t o g r a f i c a . Q u a n d o e n t r ò i n a u l a , c a l ò i l s i l e n z i o . S o l o d o p o c a p i i c h e l a s u a f a m a l o p r e c e d e v a . E r a c a r i s m a t i c o , m a s e n z a o s t e n t a z i o n e . F i n i t e l e l e z i o n i , g l i c h i e s i u n ’ i n t e r v i s t a . D a l ì , n e g l i a n n i , a l t r i i n c o n t r i , a l t r e c o n v e r s a z i o n i , a l t r e i n t e r v i s t e n e i m i e i p r o g r a m m i i n t v " . L ' i d e a d i r a c c o n t a r l o p e r ò n a s c e m o l t i a n n i d o p o . " A v e v o i n i z i a t o a c o l l a b o r a r e c o n u n a c a s a e d i t r i c e e p r o p o s i a l l ’ e d i t o r e d i s c r i v e r e l a b i o g r a f i a d i T s u r . A b b i a m o i n i z i a t o i l l a v o r o a l l ’ i n i z i o d e l 2 0 2 5 , n e l p i e n o d e l l a c r i s i d i G a z a . I l n e g o z i a t o , i l t e m a d e g l i o s t a g g i , i l r u o l o d e l d i a l o g o e r a n o i m p r o v v i s a m e n t e d i v e n t a t i c e n t r a l i . A b b i a m o r e a l i z z a t o 2 5 i n t e r v i s t e v i d e o , t r e o r e e m e z z a c i a s c u n a . U n ’ i m m e r s i o n e t o t a l e " . C h e l i b r o è " I l n e g o z i a t o r e " ? " U n l i b r o c o n t r e a n i m e . L a p r i m a è l a b i o g r a f i a d i M i c h a e l T s u r e d e l l a s u a f a m i g l i a , u n a s t o r i a i n c r e d i b i l e c h e a t t r a v e r s a Y e m e n , G e r m a n i a , I s r a e l e . L a s e c o n d a r i g u a r d a l e t e c n i c h e d i n e g o z i a z i o n e c h e h a s v i l u p p a t o . N o n è u n m a n u a l e , m a e r a i m p o s s i b i l e n o n r a c c o n t a r l e . L a t e r z a a n i m a s o n o l e o p e r a z i o n i r e a l i a c u i h a p a r t e c i p a t o " . U n o c h e è p a s s a t o d a m e c c a n i c o d i a u t o a d a v v o c a t o e p o i a l a v o r a r e c o n l ’ I d f . C h i a m a t o p e r i l d i r o t t a m e n t o d e l T u p o l e v r u s s o a t t e r r a t o n e l d e s e r t o i s r a e l i a n o , e p e r l a l u n g a c r i s i d e l l a B a s i l i c a d e l l a N a t i v i t à a B e t l e m m e , u n a d e l l e p r e s e d i o s t a g g i p i ù c o m p l e s s e e a t i p i c h e d e l l a s t o r i a r e c e n t e . " Q u e s t o è u n p u n t o f o n d a m e n t a l e . T s u r n o n è u n s o l d a t o . D o p o u n a s e r i e d i l a v o r i m a n u a l i , l a l a u r e a i n l e g g e e l a p r a t i c a f o r e n s e , n e l 1 9 9 9 è s t a t o i n v i t a t o a e n t r a r e n e l t e a m d i n e g o z i a z i o n e o s t a g g i d e l l ’ e s e r c i t o i s r a e l i a n o . Q u e s t a d i s t i n z i o n e c a m b i a c o m p l e t a m e n t e l a p r o s p e t t i v a " . Q u a n t o p e s a l a s u a s t o r i a p e r s o n a l e n e l l a c o s t r u z i o n e d e l m e t o d o ? " M o l t i s s i m o . T s u r è f o r t e m e n t e d i s l e s s i c o . L u i s t e s s o s o s t i e n e c h e q u e s t a c o n d i z i o n e l o a b b i a p o r t a t o a s v i l u p p a r e u n a s e n s i b i l i t à p a r t i c o l a r e . D i c e c h e D i o g l i h a t o l t o a l c u n e c a p a c i t à – l e t t u r a , s c r i t t u r a f l u e n t e – c o m p e n s a n d o l o c o n a l t r e : m e m o r i a , c o m u n i c a z i o n e v e r b a l e , c a p a c i t à d i o s s e r v a z i o n e . U n m o d o d i p o r s i c h e a n o i p u ò s u o n a r e b i z z a r r o , m a c h e i n l u i n o n h a n u l l a d i r e t o r i c o . L a c o s a c h e m i h a c o l p i t o è l a s u a u m i l t à . S e i o a v e s s i m e t à d e l l e s u e c a p a c i t à , p r o b a b i l m e n t e m e l a t i r e r e i m o l t o d i p i ù " . F a r e t a n t e d o m a n d e è l ’ e l e m e n t o d i s t i n t i v o d e l s u o a p p r o c c i o . I n s i e m e a l l a c o m u n i c a z i o n e n o n v e r b a l e . " T s u r s o s t i e n e c h e l a n e g o z i a z i o n e n o n s i a c o n v i n c e r e q u a l c u n o , m a c r e a r e u n p r o c e s s o m e n t a l e n e l l ’ i n t e r l o c u t o r e . N e l l ’ e r a d e i s o c i a l , q u a n d o q u a l c u n o c e r c a d i c o n v i n c e r t i , l a r e a z i o n e i s t i n t i v a è r e s p i n g e r e . B i s o g n a c a p i r e l a l o g i c a d e l l ’ a l t r o . N o n i m p o r r e l a p r o p r i a . L a n e g o z i a z i o n e a v v i e n e n e l l a t e s t a d i c h i h a i d i f r o n t e " . A r r i v i a m o a l l ’ a t t u a l i t à . C o s a h a o s s e r v a t o T s u r n e l l e n e g o z i a z i o n i p o s t 7 o t t o b r e ? " L u i h a p a r t e c i p a t o a i p r i m i d u e m e s i . P o i , n e l d i c e m b r e 2 0 2 3 , h a c h i e s t o d i e s s e r e e s o n e r a t o . N o n e r a d ’ a c c o r d o c o n a l c u n i m e t o d i . U n a i n p a r t i c o l a r e : n o n s i p u ò d e m o n i z z a r e l ’ a v v e r s a r i o m e n t r e s i t e n t a d i n e g o z i a r e . P u o i p e n s a r e t u t t o i l m a l e d i H a m a s , m a n o n p u o i d i r l o p u b b l i c a m e n t e s e v u o i c o s t r u i r e f i d u c i a " . U n c o n f l i t t o t r a l i n g u a g g i o p o l i t i c o e l o g i c a n e g o z i a l e . " S e l ’ o b i e t t i v o è s c o n f i g g e r e H a m a s e c o n t e m p o r a n e a m e n t e l i b e r a r e o s t a g g i , l e d u e c o s e p o s s o n o e n t r a r e i n c o n f l i t t o . L u i f a u n a d i s t i n z i o n e c r u c i a l e : H a m a s c o m e s t r u t t u r a p u ò e s s e r e c o m b a t t u t a , H a m a s c o m e i d e o l o g i a n o . L e i d e o l o g i e n o n s i e r a d i c a n o " . E s u l l a c o n v i v e n z a i s r a e l o - p a l e s t i n e s e ? " Q u i s i è m o s t r a t o s o r p r e n d e n t e m e n t e o t t i m i s t a . D i c e : n o n a b b i a m o a l t r a s c e l t a , s i a m o d u e p o p o l i d i s o p r a v v i s s u t i . Q u a n d o c ’ è d a s o p r a v v i v e r e , l e p e r s o n e f a n n o s c e l t e c h e i n c o n d i z i o n i n o r m a l i n o n f a r e b b e r o " . C o s a r e s t a , a l l e t t o r e , o l t r e a l l a s t o r i a s t r a o r d i n a r i a ? " U n a r i v o l u z i o n e s i l e n z i o s a : l a n e g o z i a z i o n e n o n d e v e e s s e r e m o n o p o l i o d e g l i a v v o c a t i . C h i u n q u e , c o n e s p e r i e n z a d i v i t a e f o r m a z i o n e a d e g u a t a , p u ò d i v e n t a r e n e g o z i a t o r e . P u ò a n c h e d i v e n t a r e u n a p r o f e s s i o n e d e l f u t u r o . I n u n ’ e p o c a d i l o n g e v i t à c r e s c e n t e , p e r s o n e c h e h a n n o a n c o r a l a v o g l i a d i l a v o r a r e p o s s o n o m e t t e r e a f r u t t o d e c e n n i d i e s p e r i e n z a r e l a z i o n a l e n e i s e t t o r i p i ù d i s p a r a t i " . L e i s t e s s o h a s p e r i m e n t a t o q u e s t e t e c n i c h e ? " S ì . I n d u e s i t u a z i o n i p e r s o n a l i c h e e r a n o p e r d e n t i i n p a r t e n z a . H o s e m p l i c e m e n t e f a t t o d o m a n d e . I n e n t r a m b i i c a s i , s o r p r e n d e n t e m e n t e , l a s i t u a z i o n e s i è r i b a l t a t a " . ( d i G i o r g i o R u t e l l i )