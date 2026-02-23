R o m a , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ M e l o n i s i p r e c i p i t a a p a r l a r e d i S a n r e m o , o v v e r o d i s e s t e s s a e d e l l a s u a ( n o n ) p a r t e c i p a z i o n e a l F e s t i v a l , m a a n c o r a n o n h a p r o f e r i t o p a r o l a s u i D a z i d i T r u m p , d i c h i a r a t i i l l e g a l i d a l l a C o r t e S u p r e m a U S A m a s u b i t o r i n c a r a t i p e r r i p i c c a d a l p r e s i d e n t e a m e r i c a n o . S i a m o s u S c h e r z i a P a r t e ? È c o m p r e n s i b i l e i l d i s a g i o d i M e l o n i p e r i d a n n i p r o v o c a t i a l c o m m e r c i o i n t e r n a z i o n a l e , m a i l s i l e n z i o d e l l a p r e m i e r é o r m a i i m b a r a z z a n t e . C h e p a r l i d i S a n r e m o i n v e c e c h e d i D a z i , d i m o s t r a c o m e M e l o n i s i a t o t a l m e n t e n e l p a l l o n e . V e n g a i n a u l a i n v e c e d i s c a p p a r e ” . C o s ì i n u n a n o t a i l s e g r e t a r i o d i P i ù E u r o p a R i c c a r d o M a g i .