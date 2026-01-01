R o m a , 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l D i p a r t i m e n t o d e l C o m m e r c i o d e g l i S t a t i U n i t i h a r e s o n o t e a l c u n e v a l u t a z i o n i - i n a n t i c i p o r i s p e t t o a l l a c o n c l u s i o n e d e l l ’ i n d a g i n e a t t e s a p e r l ’ 1 1 m a r z o - i n r e l a z i o n e a i d a z i a n t i d u m p i n g s u a l c u n i m a r c h i d i p a s t a i t a l i a n i . L ’ a n a l i s i p o s t - p r e l i m i n a r e i n f a t t i r i d e t e r m i n a i n m i s u r a s i g n i f i c a t i v a m e n t e p i ù b a s s a l e a l i q u o t e f i s s a t e i n v i a p r o v v i s o r i a l o s c o r s o 4 s e t t e m b r e : d a l 9 1 , 7 4 % , i d a z i p a s s a n o a l 2 , 2 6 % p e r L a M o l i s a n a , a l 1 3 , 9 8 % p e r G a r o f a l o e a l 9 , 0 9 % p e r g l i a l t r i 1 1 p r o d u t t o r i n o n c a m p i o n a t i . L o r i f e r i s c e i l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i i n u n a n o t a . L a r i d e t e r m i n a z i o n e d e i d a z i è s e g n o d e l r i c o n o s c i m e n t o d e l l a f a t t i v a v o l o n t à d i c o l l a b o r a r e d e l l e n o s t r e a z i e n d e d a p a r t e d e l l e a u t o r i t à s t a t u n i t e n s i - a g g i u n g e i l m i n i s t e r o - E ’ a n c h e u n s e g n o d e l l ' e f f i c a c i a d e l s o s t e g n o a s s i c u r a t o d a l l a F a r n e s i n a e d a l G o v e r n o s i n d a l p r i n c i p i o e c h e i n t e n d i a m o c o n t i n u a r e a d a s s i c u r a r e i n v i s t a d e l l e d e c i s i o n i d e f i n i t i v e .