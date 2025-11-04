R i m i n i , 4 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - E ' s t a t a u n a g i o r n a t a d i c o n f r o n t i a t u t t o c a m p o , q u e l l a d i o g g i a E c o m o n d o . F r a q u e s t i u n e v e n t o - “ E u r o p e a n a n d M e d i t e r r a n e a n n a t u r e - b a s e d , d i g i t a l a n d c y b e r - p h y s i c a l i n i t i a t i v e s p r o j e c t s t o i n n o v a t e w a t e r m a n a g e m e n t ” - h a e s a m i n a t o i p r o b l e m i d i r i s o r s e i d r i c h e s o t t o c r e s c e n t e p r e s s i o n e a c a u s a d e l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o , d e l l ' u r b a n i z z a z i o n e e d e l l e r i c h i e s t e d i i n d u s t r i a e a g r i c o l t u r a . P e r a f f r o n t a r e q u e s t e s f i d e , E u r o p a e M e d i t e r r a n e o s t a n n o g u i d a n d o i n i z i a t i v e d i g i t a l i e c y b e r - f i s i c h e , u t i l i z z a n d o t e c n o l o g i e d ' a v a n g u a r d i a c o m e I o T , A I e d i g i t a l t w i n p e r a u m e n t a r e e f f i c i e n z a e r e s i l i e n z a n e l l a g e s t i o n e d e l l ’ a c q u a , i n t e g r a t e d a s o l u z i o n i n a t u r e - b a s e d . U n a l t r o e v e n t o - ' R a f f o r z a r e i p r o c e s s i d i g o v e r n a n c e a m b i e n t a l e l o c a l e : s f i d e e o p p o r t u n i t à p e r u n a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a g i u s t a ” , a c u r a d e l C o m u n e d i R i m i n i - s i è f o c a l i z z a t o s u l p r o g e t t o e u r o p e o L I F E H E L P , c h e m i r a a r a f f o r z a r e l a c a p a c i t à d e l l e a m m i n i s t r a z i o n i p u b b l i c h e d i i n t e g r a r e g l i o b i e t t i v i a m b i e n t a l i n e l l a p i a n i f i c a z i o n e e n e l l a g o v e r n a n c e u r b a n a . I l C o m u n e d i R i m i n i , i n q u a l i t à d i c a p o f i l a , s t a e l a b o r a n d o i l n u o v o P i a n o U r b a n i s t i c o G e n e r a l e ( P U G ) , u t i l i z z a n d o g l i s t r u m e n t i f o r n i t i d a l p r o g e t t o L I F E H E L P p e r i n d i r i z z a r e u n o s v i l u p p o u r b a n o s t r a t e g i c o . L ’ e v e n t o h a i n c l u s o u n l a b o r a t o r i o c o l l a b o r a t i v o e a d a l t a i n t e n s i t à , d e n o m i n a t o “ U r b a n S u s t a i n a b i l i t y S p e e d L a b ” , o r g a n i z z a t o d a F o n d a z i o n e P i a n o S t r a t e g i c o , c h e s i è a r t i c o l a t o i n t r e t a v o l i t e m a t i c i ( g o v e r n a n c e a m b i e n t a l e , r i g e n e r a z i o n e u r b a n a , c o m u n i c a z i o n e e p a r t e c i p a z i o n e ) c o n l ’ o b i e t t i v o d i e s p l o r a r e i d e e , s t r u m e n t i e a z i o n i p e r c i t t à i n t e g r a t e , r e s i l i e n t i e c o r r e s p o n s a b i l i . F o c u s a n c h e s u g l i e f f e t t i d e l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o s e m p r e p i ù i n t e n s i a l i v e l l o g l o b a l e , c o n u n f o r t i s s i m o i m p a t t o e c o n o m i c o e f i n a n z i a r i o . S e c o n d o l ' A g e n z i a E u r o p e a d e l l ' A m b i e n t e ( E E A ) , g l i e v e n t i e s t r e m i h a n n o c a u s a t o i n U E p e r d i t e p e r 7 3 8 m i l i a r d i d i e u r o d a l 1 9 8 0 a l 2 0 2 3 , c o n o l t r e i l 2 2 % c o n c e n t r a t o n e l b i e n n i o 2 0 2 1 - 2 0 2 3 . A E c o m o n d o l ’ e v e n t o “ G e s t i r e i l r i s c h i o c l i m a t i c o : s t r u m e n t i a s s i c u r a t i v i e o b b l i g h i p e r l e i m p r e s e ” s i è p o s t o l ’ o b i e t t i v o d i f a r e i l p u n t o s u i r i s c h i c o n n e s s i a l l a c r i s i c l i m a t i c a , s u l l e p o l i z z e d e d i c a t e a l l e c a t a s t r o f i n a t u r a l i ( C a t N a t ) e s u l l ’ e v o l u z i o n e n o r m a t i v a a l i v e l l o s i a i t a l i a n o e d e u r o p e o . A d e s e m p i o , l a L e g g e d i B i l a n c i o 2 0 2 4 h a i n t r o d o t t o , c o n e f f i c a c i a d a a p r i l e 2 0 2 5 , n u o v i o b b l i g h i a s s i c u r a t i v i s p e c i f i c i p e r l e a z i e n d e i t a l i a n e , a c o n f e r m a d e l r u o l o s t r a t e g i c o d e l s e t t o r e a s s i c u r a t i v o p e r r i s p o n d e r e a f e n o m e n i a t m o s f e r i c i f r e q u e n t i e d e s t r e m i . A l l ’ i n t e r n o d e l l ’ e v e n t o “ A b i t a r e i l f u t u r o . N u o v i m o d e l l i p e r s t u d e n t a t i , s e n i o r h o u s i n g , R S A e o s p i t a l i t à ” , a c u r a d i S G R E f f i c i e n z a E n e r g e t i c a , s i è i n o l t r e d i s c u s s o d i c o m e e d i q u a n t o s a r e b b e n e c e s s a r i o i m m a g i n a r e e r i p e n s a r e n u o v e m o d a l i t à d i v i v e r e , s t u d i a r e e v i a g g i a r e . G r a n d e a t t e n z i o n e è s t a t a p o s t a s u s t r u t t u r e c r u c i a l i c o m e s t u d e n t a t i , r e s i d e n z e p e r a n z i a n i , R S A e s t r u t t u r e d i a c c o g l i e n z a , a m b i e n t i c h e p o s s o n o e d e v o n o e s s e r e r i p e n s a t i c o m e n u o v i s p a z i s o c i a l i a l l ’ i n t e r n o d e i q u a l i s i i n t r e c c i a n o s o s t e n i b i l i t à , i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a e r e l a z i o n i u m a n e . L ’ i n i z i a t i v a h a o f f e r t o s p u n t i p e r d i s e g n a r e s p a z i c h e s i a n o i n g r a d o d i a c c o g l i e r e i b i s o g n i d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i e d i c h i i n v e c c h i a , c o n a t t e n z i o n e a l l e i n n o v a z i o n i t e c n o l o g i c h e , a l c o m f o r t e a l l a s o c i a l i t à . T r a i p a r t e c i p a n t i , J a m i l S a d e g h o l v a a d , s i n d a c o d i R i m i n i e M i c h e l e D e P a s c a l e , p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e E m i l i a - R o m a g n a . D i c o m e a u m e n t a r e l a q u a n t i t à d i m a t e r i a l i r e c u p e r a t i , p r o m u o v e n d o u n i n c r e m e n t o n e l l a r a c c o l t a d e i r i f i u t i , s i a d a p a r t e d e i c o n s u m a t o r i s i a d e g l i a m b i e n t i p r o f e s s i o n a l i s i è p a r l a t o o g g i n e l l ' e v e n t o “ B u o n e p r a t i c h e d i e c o n o m i a c i r c o l a r e d e i R A E E , d e i R i f i u t i d i B a t t e r i e e d e i R i f i u t i d i I m b a l l a g g i : d a g l i s v i l u p p i n o r m a t i v i f i n o a l l a p r e s e n t a z i o n e d i c a s i i n d u s t r i a l i ” , a c u r a d e l C o m i t a t o T e c n i c o S c i e n t i f i c o d i E c o m o n d o & E R I O N . U n ' o c c a s i o n e p e r e s a m i n a r e l e p r a t i c h e e s e m p l a r i p e r m i g l i o r a r e l a g e s t i o n e d e i r i f i u t i , d i s c u t e r e d i s o l u z i o n i i n n o v a t i v e l u n g o l a c a t e n a d i v a l o r e d e i p r o d o t t i t e c n o l o g i c i e f a r e i l p u n t o s u l l e p o t e n z i a l i t à o f f e r t e d a i n u o v i m o d e l l i d i e c o n o m i a c i r c o l a r e e d a l l e n o r m a t i v e e u r o p e e , c o m e i l r e g o l a m e n t o d e g l i i m b a l l a g g i , q u e l l o d e l l e b a t t e r i e , i l C R M A c t e l a p r o s s i m a r e v i s i o n e d e l l a d i r e t t i v a R A E E . A g l i a p p r o f o n d i m e n t i d e d i c a t i a l s e t t o r e d e g l i e l e t t r o d o m e s t i c i , a l l a g e s t i o n e d e i r i f i u t i d i p a n n e l l i f o t o v o l t a i c i e a l l e f i l i e r e d e i R A E E , d e i r i f i u t i d i b a t t e r i e e d e i r i f i u t i d i I m b a l l a g g i , h a f a t t o s e g u i t o l a p r e s e n t a z i o n e d i c a s i s t u d i o c o n c r e t i e s o l u z i o n i p r a t i c h e p e r m i g l i o r a r n e l a r a c c o l t a , i l r i u t i l i z z o e i l r i c i c l o . L a g i o r n a t a i n a u g u r a l e d i E c o m o n d o h a p o i c o i n c i s o c o n l a p r i m a s e s s i o n e d e l l a q u a t t o r d i c e s i m a e d i z i o n e d e g l i S t a t i G e n e r a l i d e l l a G r e e n E c o n o m y , o r g a n i z z a t i d a l l a F o n d a z i o n e p e r l o S v i l u p p o S o s t e n i b i l e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l M i n i s t e r o d e l l ' A m b i e n t e e d e l l a S i c u r e z z a E n e r g e t i c a ( M A S E ) e p r o m o s s i d a l C o n s i g l i o N a z i o n a l e d e l l a G r e e n E c o n o m y . L ’ e v e n t o s i è a p e r t o c o n i l b e n v e n u t o d i M a u r i z i o E r m e t i , p r e s i d e n t e d i I E G , e i s a l u t i d i I r e n e P r i o l o , A s s e s s o r a a l l ' A m b i e n t e , P r o g r a m m a z i o n e t e r r i t o r i a l e , M o b i l i t à e T r a s p o r t i , I n f r a s t r u t t u r e , R e g i o n e E m i l i a - R o m a g n a . A s e g u i r e E d o R o n c h i , p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e p e r l o s v i l u p p o s o s t e n i b i l e , h a p r e s e n t a t o l a R e l a z i o n e s u l l o s t a t o d e l l a g r e e n e c o n o m y 2 0 2 5 , a n t i c i p a t o d a l v i d e o m e s s a g g i o d e l M i n i s t r o d e l l ’ A m b i e n t e e d e l l a S i c u r e z z a E n e r g e t i c a G i l b e r t o P i c h e t t o F r a t i n . H a n n o p a r t e c i p a t o P a o l o G e n t i l o n i , C o - P r e s i d e n t e , T a s k F o r c e O n u c r i s i d e l d e b i t o e L u c r e z i a R e i c h l i n , P r o f e s s o r o f E c o n o m i c s , L o n d o n B u s i n e s s S c h o o l . D o m a n i 5 n o v e m b r e è i n p r o g r a m m a u n a s e s s i o n e p l e n a r i a i n t e r n a z i o n a l e , p e r l a p r i m a v o l t a i n t e r a m e n t e i n l i n g u a i n g l e s e p e r a m p l i a r e u l t e r i o r m e n t e l a p o r t a t a d e l l ' a p p u n t a m e n t o .