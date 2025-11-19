L o n d r a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - U n r e C a r l o m a l a t o e d a l c a r a t t e r e d e b o l e , a c u i W i l l i a m n o n v e d e l ' o r a d i s u b e n t r a r e . F o n t i d i P a l a z z o h a n n o r i f e r i t o a R a d a r O n l i n e c h e i l p r i n c i p e d i G a l l e s r i t e n g a i l p a d r e n o n i d o n e o a g o v e r n a r e e n o n v o g l i a a s p e t t a r e l a s u a m o r t e p e r s u c c e d e r g l i , p e r r i p r i s t i n a r e l ' o n o r e , s e c o n d o l u i p e r d u t o , n e l l a m o n a r c h i a b r i t a n n i c a . G l i s t e s s i i n s i d e r h a n n o d e t t o a l s i t o a m e r i c a n o d i g o s s i p c h e l a r e g i n a C a m i l l a è " f u r i o s a " p e r i l m o d o i n c u i l ' e r e d e a l t r o n o e s u a m o g l i e K a t e l ' h a n n o m e s s a d a p a r t e , h a n n o i n d e b o l i t o i l s o v r a n o e h a n n o p r e s o i n m a n o l a s i t u a z i o n e , d o p o c h e è s a l t a t o f u o r i i l l e g a m e d e l l ' e x p r i n c i p e A n d r e a c o n i l f i n a n z i e r e p e d o f i l o J e f f r e y E p s t e i n . U n a f o n t e i n t e r n a a l l a f a m i g l i a r e a l e h a r a c c o n t a t o : " Q u a n d o C a r l o h a a c c e t t a t o d i c e d e r e i l c o n t r o l l o a W i l l i a m , C a m i l l a , s c o n v o l t a , h a a f f e r r a t o l e s u e p e r l e , è c r o l l a t a p e r i l d o l o r e e h a e s c l a m a t o : ' N o n f a r m i q u e s t o ! ' " . U n ' a l t r a f o n t e h a a g g i u n t o : " C a m i l l a è t u t t a p r e s a d a l l a b r a m a d i p o t e r e . S a c h e s u o m a r i t o a s p e t t a v a d i d i v e n t a r e r e d a m o l t o t e m p o e , a d i r e i l v e r o , a n c h e l e i a s p e t t a v a d i d i v e n t a r e r e g i n a . C a m i l l a s t a s o l o c e r c a n d o d i m a n t e n e r e i l t r o n o i l p i ù a l u n g o p o s s i b i l e e t o g l i e r g l i e l o è p e r l e i d e v a s t a n t e " . E i n t a n t o c i s i m e t t e a n c h e C a t h e r i n e M i d d l e t o n a f a r p r e s s i o n e s u C h a r l e s e s u l m a r i t o . S e c o n d o a l c u n e f o n t i , h a p e r s i n o l a n c i a t o u n u l t i m a t u m a l r e , g i u r a n d o c h e a v r e b b e d i v o r z i a t o d a W i l l i a m s e n o n a v e s s e s t r a p p a t o i l c o n t r o l l o a C a m i l l a . " I l p r i n c i p e d i G a l l e s v e d e s u o p a d r e c o m e u n t i p o d e b o l e e i n c a p a c e d i f a r e l e c o s e c o m e l e f a r e b b e l u i p e r p r o t e g g e r e l a m o n a r c h i a " , s c r i v e R a d a r O n l i n e . " M e n t r e r e C a r l o c o c c o l a v a s u o f r a t e l l o , c o n c e d e n d o g l i i l b e n e f i c i o d e l d u b b i o , W i l l i a m g l i d i c e v a d i d e c i d e r s i a b u t t a r l o f u o r i . I l p r i n c i p e W i l l i a m è u n a p e r s o n a p r a g m a t i c a e n o n g l i p i a c e v a i l m o d o i n c u i i l p a d r e s t a v a g e s t e n d o " i l ' p r o b l e m a A n d r e a ' . P a d r e e f i g l i o s i s a r e b b e r o s c o n t r a t i a n c h e s u l r u o l o d i B e a t r i c e e d E u g e n i e n e l l a v i t a p u b b l i c a d o p o l o s c a n d a l o c h e h a c o i n v o l t o l ' e x d u c a d i Y o r k . S e c o n d o S h u t e r S c o o p d i R o b S h u t e r , l a d e c i s i o n e d i C a r l o d i a p p r o v a r e i l p a t r o n a t o d i B e a t r i c e p r e s s o l ' O u t w a r d B o u n d T r u s t h a " c o l t o d i s o r p r e s a " i c o r t i g i a n i , c o n v i n t i c h e g l i Y o r k f o s s e r o o r m a i " i n p a n c h i n a " . U n a f o n t e h a r i f e r i t o a S h u t e r : " W i l l i a m v o l e v a c h e g l i Y o r k r e s t a s s e r o l o n t a n i d a l l a r i b a l t a f i n o a l l a p r o s s i m a v i s i t a m e d i c a d e l r e . M a S u a M a e s t à h a i n s i s t i t o : r i t i e n e c h e l a f a m i g l i a a b b i a b i s o g n o d i g u a r i r e s o t t o g l i o c c h i d i t u t t i . W i l l i a m è p r a g m a t i c o . S a c h e g l i Y o r k s o n o v e l e n o p e r l ' o p i n i o n e p u b b l i c a . S u o p a d r e s e m p l i c e m e n t e n o n v u o l e r e n d e r s e n e c o n t o " .