L o n d r a , 1 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - A v e r e u n c a n e è u n i m p e r a t i v o i m p r e s c i n d i b i l e p e r W i l l i a m e K a t e : f i n d a q u a n d o s i s o n o s p o s t a t i , n e l 2 0 1 1 , i n c a s a l o r o c e n ' è s e m p r e s t a t o a l m e n o u n o . M e n o c e r t o è d a q u a n d o i c o m p a g n i a q u a t t r o z a m p e a b b i a n o i n i z i a t o a d o r m i r e n e l l o s t e s s o l e t t o c o n l o r o . S i s a , i n f a t t i , c h e i p r i n c i p i d i G a l l e s , q u a n d o a b i t a v a n o a l l ' A d e l a i d e c o t t a g e , p e r m e t t e v a n o a l l a c a g n o l i n a O r l a d i d o r m i r e c o n l o r o . E a d e s s o c h e s i s o n o t r a s f e r i t i n e l l a F o r e s t L o d g e , s e m b r a c h e l a c o p p i a s i a ' p i ù s e v e r a ' q u a n t o a r e g o l e d a r i s p e t t a r e n e l l a d i m o r a . M a n o n s i s a c o n c e r t e z z a s e O r l a a b b i a r i p r e s o l e v e c c h i e a b i t u d i n i n e l l a n u o v a ' c a s a p e r s e m p r e ' . P e r m o l t e p e r s o n e , q u e l l a d i c o n d i v i d e r e i l l e t t o c o n i l p r o p r i o c a n e è u n a d e c i s i o n e p i u t t o s t o c o n t r o v e r s a e i l d i b a t t i t o p u ò s e r i a m e n t e d i v i d e r e g l i a n i m i . S e m b r a c h e W i l l i a m e K a t e s i a n o m o l t o f a v o r e v o l i e a p p r e z z i n o l a c o m p a g n i a d i O r l a l a s e r a e c h e p r o b a b i l m e n t e p e r i l c o c k e r s p a n i e l n e r o a b b i a n o f a t t o u n o s t r a p p o a l l a r e g o l a . D a l 2 0 2 0 , O r l a è u n m e m b r o m o l t o a m a t o d e l l a f a m i g l i a e s i r i t i e n e s i a s t a t o u n r e g a l o d e l f r a t e l l o d i K a t e , J a m e s M i d d l e t o n . P e r m o l t i a n n i n o n s i e r a a c o n o s c e n z a n e a n c h e d e l s u o n o m e , m a d i r e c e n t e i l p r i n c i p e e l a p r i n c i p e s s a d i G a l l e s h a n n o c o n d i v i s o m a g g i o r i i n f o r m a z i o n i s u l c a n e , a n c h e i n u n p o s t p e r l a G i o r n a t a n a z i o n a l e d e g l i a n i m a l i d o m e s t i c i . L o s p a n i e l h a r i c e v u t o p e r f i n o u n a m e n z i o n e s p e c i a l e - o v v i a m e n t e i n s i e m e a K a t e , i l p r i n c i p e G e o r g e , C h a r l o t t e e L o u i s - n e l l a d i d a s c a l i a d e l p o s t s u I n s t a g r a m d e l c o m p l e a n n o d i W i l l i a m d e l 2 0 2 5 . L a f o t o m o s t r a v a i l p r i n c i p e s e d u t o s u l l ' e r b a m e n t r e d e d i c a v a m o l t e a t t e n z i o n i a t r e p i c c o l i c u c c i o l i d i s p a n i e l , m e n t r e O r l a e r a s u l l o s f o n d o . I l p r i m o s p a n i e l d i W i l l i a m e K a t e è s t a t o L u p o , n e l 2 0 1 1 , c h e è m o r t o n e l 2 0 2 0 , a n n o i n c u i l a f a m i g l i a h a a c c o l t o O r l a . E n t r a m b i g l i s p a n i e l s o n o i m p a r e n t a t i e s o n o s t a t i a l l e v a t i d a J a m e s M i d d l e t o n , c h e d i r e c e n t e h a c o n d i v i s o l e s u e r i f l e s s i o n i s u l p e r c h é l a f a m i g l i a r e a l e a b b i a u n l e g a m e c o s ì f o r t e c o n i c a n i . " P e n s o c h e s i a p e r c h é a i c a n i n o n i m p o r t a c h i s e i . U n c a n e g u a r d a i l r e o l a r e g i n a n e l l o s t e s s o m o d o i n c u i i m i e i c a n i g u a r d a n o m e " , h a d e t t o a H e l l o ! . " P e n s o c h e , n e l l a v i t a d i t u t t i , s i a n o i m i g l i o r i c u s t o d i d e i s e g r e t i " . P r o p r i o c o m e l a d e f u n t a r e g i n a E l i s a b e t t a s a r à p e r s e m p r e a s s o c i a t a a i c o r g i , p e r l ' a m o r e p e r c h e n u t r i v a p e r q u e s t i c a n i , i l p r i n c i p e e l a p r i n c i p e s s a d i G a l l e s s t a n n o r a f f o r z a n d o i l l o r o l e g a m e c o n g l i s p a n i e l . T u t t a v i a , s i s a c h e i c o r g i n o n a b b i a n o p o t u t o d o r m i r e n e l l e t t o d e l l a s o v r a n a . H a n n o i n v e c e a v u t o i l p r i v i l e g i o d i u n a s t a n z a t u t t a p e r l o r o . " C ' è u n a s t a n z a s p e c i a l e p e r i c o r g i , c h e d o r m i v a n o i n c e s t i n i d i v i m i n i r i v e s t i t i d i c u s c i n i . E r a n o p o s i z i o n a t i u n p o ' i n a l t o , p e r p r o t e g g e r l i d a l l e c o r r e n t i d ' a r i a " , h a a f f e r m a t o l ' a u t r i c e r e a l e P e n n y J u n o r i n ' A l l T h e Q u e e n ' s C o r g i s ' .