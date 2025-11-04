L o n d r a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - D a i s u o i s o n t u o s i a b i t i d a c e r i m o n i a a l l e f a m o s e g i a c c h e d i t w e e d e a l l e c e l e b r i s c i a r p e : l o s t i l e d i s t i n t i v o d e l l a d e f u n t a r e g i n a E l i s a b e t t a I I s i p o t r à a p p r e z z a r e v i s i t a n d o u n a g r a n d e m o s t r a a L o n d r a a p a r t i r e d a a p r i l e 2 0 2 6 . I b i g l i e t t i p e r v i s i t a r e ' Q u e e n E l i z a b e t h I I : H e r L i f e i n S t y l e ' , i n v e n d i t a f i n d a o g g i , c o n s e n t i r a n n o d i a m m i r a r e c i r c a 2 0 0 p e z z i d e l l ' e c c e z i o n a l e g u a r d a r o b a d e l l a m o n a r c a , s c o m p a r s a n e l 2 0 2 2 a l l ' e t à d i 9 6 a n n i , d o p o u n r e g n o r e c o r d d i 7 0 a n n i . L a m o s t r a s a r à a l l e s t i t a n e l l a K i n g ' s G a l l e r y d i B u c k i n g h a m P a l a c e e c i r c a l a m e t à d e i p e z z i s a r à e s p o s t a a l p u b b l i c o p e r l a p r i m a v o l t a , s e c o n d o i l R o y a l C o l l e c t i o n T r u s t , l ' o r g a n i z z a z i o n e r e s p o n s a b i l e d e l l a c o n s e r v a z i o n e d e l p a t r i m o n i o r e a l e . T r a l e c r e a z i o n i c h e i l p u b b l i c o p o t r à a p p r e z z a r e , l ' a b i t o d a s p o s a d e l l ' a l l o r a p r i n c i p e s s a E l i s a b e t t a e i l s u o a b i t o p e r l ' i n c o r o n a z i o n e n e l 1 9 5 3 d i s e g n a t i d a l l o s t i l i s t a N o r m a n H a r t n e l l . C ' è p o i l ' a b i t o b l u c o n c r i n o l i n a e b o l e r o i n d o s s a t i p e r l e n o z z e d e l l a s o r e l l a , l a p r i n c i p e s s a M a r g a r e t , n e l 1 9 6 0 . M a a n c h e u n a b i t o v e r d e p e r i l b a n c h e t t o i n o n o r e d e l p r e s i d e n t e a m e r i c a n o D w i g h t E i s e n h o w e r p r e s s o l ' a m b a s c i a t a b r i t a n n i c a a W a s h i n g t o n n e l 1 9 5 7 . L a m o s t r a , p u b b l i c i z z a t a c o m e l a p i ù g r a n d e m a i d e d i c a t a a l g u a r d a r o b a d e l l a r e g i n a , i n c l u d e a n c h e c a p i p i ù i n f o r m a l i : a b i t i i n t w e e d , t e n u t e d a e q u i t a z i o n e , a b b i g l i a m e n t o o u t d o o r e s c i a r p e . C ' è a n c h e u n i m p e r m e a b i l e i n p l a s t i c a t r a s p a r e n t e d e l l o s t i l i s t a H a r d y A m i e s d e g l i a n n i ' 6 0 , s t r a o r d i n a r i a m e n t e m o d e r n o p e r l ' e p o c a . L a r e g i n a , a l t a p o c o p i ù d i 1 , 6 0 , e r a n o t a p e r i n d o s s a r e a b i t i d a i c o l o r i v i v a c i , a b b i n a t i a i c a p p e l l i , c h e l a r e n d e v a n o i m m e d i a t a m e n t e r i c o n o s c i b i l e . " I l g u a r d a r o b a d e l l a r e g i n a E l i s a b e t t a I I e r a u n c a p o l a v o r o d i s i m b o l i s m o , s a r t o r i a l i t à e a r t i g i a n a t o b r i t a n n i c o " , s o t t o l i n e a l a c u r a t r i c e d e l l a m o s t r a , C a r o l i n e d e G u i t a u t . G l i s t i l i s t i E r d e m M o r a l i o g l u , R i c h a r d Q u i n n e C h r i s t o p h e r K a n e , c h e s i s o n o i s p i r a t i a l l o s t i l e d e l l a r e g i n a E l i s a b e t t a I I , h a n n o c o n t r i b u i t o a l l a r e a l i z z a z i o n e d e l l a m o s t r a . G l i a b i t i d e l l a r e g i n a " r a c c o n t a n o l a s t o r i a d e l l a G r a n B r e t a g n a e l ' i d e n t i t à i n e v o l u z i o n e d e l P a e s e a t t r a v e r s o l a m o d a " , a f f e r m a l o s t i l i s t a C h r i s t o p h e r K a n e . L a m o s t r a s a r à a p e r t a a l p u b b l i c o d a l 1 0 a p r i l e a l 1 8 o t t o b r e 2 0 2 6 .