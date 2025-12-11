L o n d r a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S e i l p r o s s i m o g e n n a i o i l g o v e r n o b r i t a n n i c o d o v e s s e a s s e g n a r e l a s i c u r e z z a a l p r i n c i p e H a r r y e a l l a s u a f a m i g l i a , i l d u c a d i S u s s e x n o n s i l i m i t e r e b b e a v i a g g i a r e s e r e n a m e n t e n e l R e g n o U n i t o a s s i e m e a M e g h a n e a i f i g l i A r c h i e e L i l i b e t . P o t r e b b e i n v e c e d a r e i l v i a p e r u n a p e r m a n e n z a p i ù l u n g a , d u r a n t e l a q u a l e c e r c h e r e b b e d i i n s t a u r a r e u n a s o r t a d i c o r t e p a r a l l e l a , c h e r i v a l e g g e r e b b e c o n q u e l l a u f f i c i a l e d e l f r a t e l l o , i l p r i n c i p e W i l l i a m . S e c o n d o ' S h u t e r S c o o p ' d i R o b S h u t e r , q u e l l o d e l l a s i c u r e z z a s a r e b b e d u n q u e s o l t a n t o i l p r i m o t a s s e l l o d i u n p r o g e t t o a l u n g o t e r m i n e d e l s e c o n d o g e n i t o d i r e C a r l o p e r a u m e n t a r e l a p r o p r i a s f e r a d i i n f l u e n z a a L o n d r a . H a r r y , i n f a t t i , n o n s i a c c o n t e n t e r e b b e d i e s s e r e s o l t a n t o u n s e m p l i c e ' o s p i t e ' n e l s u o P a e s e , m a p u n t e r e b b e a d a v e r e u n r u o l o a t t i v o , e v e n t u a l m e n t e i n d i p e n d e n t e e i n c o m p e t i z i o n e c o n l a C o r o n a . U n a f o n t e h a a f f e r m a t o c h e H a r r y " h a g i o c a t o a l u n g o t e r m i n e . V u o l e l e g i t t i m i t à . V u o l e o p e r a r e n e l R e g n o U n i t o a l l e s u e c o n d i z i o n i - r i u n i o n i , o p e r e d i b e n e f i c e n z a , i m p e g n i d i a l t o l i v e l l o - s e n z a e s s e r e t r a t t a t o c o m e u n o s p i t e n e l s u o s t e s s o P a e s e " . U n ' a l t r a f o n t e h a s p i e g a t o c h e p e r H a r r y " n o n s i t r a t t a s o l o d i s i c u r e z z a , m a d i c r e a r e u n e c o s i s t e m a r e a l e s e p a r a t o . S t a c o s t r u e n d o u n a c o r t e e l o s t a f a c e n d o c o n a t t e n z i o n e " . S e c o n d o u n a t e r z a f o n t e , " W i l l i a m h a l a s u a c o r t e e H a r r y v u o l e l a s u a . N o n s i t r a t t a d i u n r i t o r n o i n f a m i g l i a , m a d i c o m p e t e r e c o n l o r o " . U n ' a l t r a p e r s o n a i n f o r m a t a h a a g g i u n t o : " L a d e c i s i o n e s u l l a s i c u r e z z a è s o l o i l p r i m o t a s s e l l o d e l d o m i n o . U n a v o l t a c h e s a r à i n a t t o , H a r r y p o t r à e s p a n d e r e s i l e n z i o s a m e n t e l a p r o p r i a i n f l u e n z a s e n z a c h e n e s s u n o s e n e a c c o r g a , f i n c h é n o n s a r à t r o p p o t a r d i " . I n s o m m a , s e c o n d o g l i i n s i d e r , i l d u c a p u n t e r e b b e a s t a b i l i r e u n a p r o p r i a , i n d i p e n d e n t e s f e r a d i i n f l u e n z a a l l ' i n t e r n o d e l l a f a m i g l i a r e a l e . M a , s p e c u l a z i o n i a p a r t e , i l d a t o c e r t o è c h e s e a i S u s s e x d o v e s s e e s s e r e r i c o n o s c i u t a l a s i c u r e z z a , r e C a r l o I I I , p o t r e b b e n e l n u o v o a n n o r i n c o n t r a r e i s u o i n i p o t i , A r c h i e e L i l i b e t , c h e n o n v e d e d a l G i u b i l e o d i P l a t i n o d e l g i u g n o 2 0 2 2 .