R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - O l t r e t r e n t a m i l a e l e m e n t i d i p a t r i m o n i o c u l t u r a l e c e n s i t i : r i t i , t r a d i z i o n i , p r o d o t t i l o c a l i , m a n i f e s t a z i o n i , i n f i o r a t e e c o r t e i s t o r i c i . É s t a t o p r e s e n t a t o a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i l o s t a t o d i a t t u a z i o n e d e l p r i m o “ C e n s i m e n t o d e l P a t r i m o n i o C u l t u r a l e I m m a t e r i a l e ” f i n a l i z z a t o a l l a r a c c o l t a d i t u t t o q u e l l o c h e r a p p r e s e n t a l e n o s t r e r a d i c i . P e r c h é e s i s t e u n ’ I t a l i a c h e v i v e n e i p i c c o l i g e s t i , n e i s a p e r i t r a m a n d a t i , n e l l e l i n g u e l o c a l i c h e r e s i s t o n o a l t e m p o , n e i r i t i c u s t o d i t i d a l l e c o m u n i t à . E t u t t o q u e s t o p r i m a c h e v e n g a d i m e n t i c a t o v a p r e s e r v a t o , c o n s e r v a t o e c o n d i v i s o . I l p r o g e t t o d i " C e n s i m e n t o d e l P a t r i m o n i o C u l t u r a l e I m m a t e r i a l e " - a v v i a t o n e l 2 0 2 3 e p r o m o s s o d a l l ' U n i o n e N a z i o n a l e P r o L o c o d ’ I t a l i a ( U n p l i ) , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A n c i e l ' I s t i t u t o C e n t r a l e p e r i l P a t r i m o n i o I m m a t e r i a l e ( I c p i ) , s o t t o l a s u p e r v i s i o n e d e l M i n i s t e r o d e l l a C u l t u r a - h a p r o p r i o q u e s t a f i n a l i t à . U n l a v o r o i n l i n e a c o n l a C o n v e n z i o n e U n e s c o d e l 2 0 0 3 c h e r i c o n o s c e i l v a l o r e d e i p a t r i m o n i i m m a t e r i a l i n e l l a c o s t r u z i o n e d e l l ’ i d e n t i t à c o l l e t t i v a e n e l l o s v i l u p p o s o s t e n i b i l e ( U n p l i d a l 2 0 1 2 è a c c r e d i t a t a c o m e c o n s u l e n t e d e l C o m i t a t o I n t e r g o v e r n a t i v o U n e s c o ) e c h e n o n a v r à m a i f i n e v i s t a l a r i c c h e z z a d e l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e i m m a t e r i a l e d i c u i è r i c c o i l n o s t r o P a e s e . D u r a n t e l ’ e v e n t o è s t a t o p r e s e n t a t o a n c h e r a d i c i c u l t u r a l i . i t , i l p o r t a l e i n c u i s i t r a d u c e c o n c r e t a m e n t e q u e s t o l a v o r o d i m a p p a t u r a . S i t r a t t a d i u n c o n t e n i t o r e a p e r t o d o v e f i n o a d o g g i s o n o s t a t i c e n s i t i o l t r e t r e n t a m i l a e l e m e n t i , o r g a n i z z a t i i n 9 c a t e g o r i e t e m a t i c h e e 4 3 s o t t o c a t e g o r i e . I l p r o g e t t o , i n f a t t i , c o i n v o l g e c i r c a 3 . 0 0 0 m u s e i e d e c o m u s e i , c o n i l c o n t r i b u t o a t t i v o d i 2 . 6 2 8 e s p e r t i , s t u d i o s i e v o l o n t a r i . S o n o s t a t e c r e a t e 6 r e t i t e m a t i c h e e r a c c o l t e o l t r e 3 . 0 0 0 i m m a g i n i . U n p a t r i m o n i o v i v o , c h e s i r i g e n e r a c o s t a n t e m e n t e e c h e u n i s c e l e c o m u n i t à i n u n a r e t e d i c o n o s c e n z a c o n d i v i s a . “ E s i s t e u n ’ I t a l i a p r o f o n d a e s p e s s o m e n o r a c c o n t a t a , m a c h e r a p p r e s e n t a l ’ a n i m a p i ù a u t e n t i c a d e l n o s t r o P a e s e : è l ’ I t a l i a d e i p i c c o l i g e s t i q u o t i d i a n i , d e i s a p e r i a n t i c h i t r a m a n d a t i d i g e n e r a z i o n e i n g e n e r a z i o n e , d e i d i a l e t t i , d e i r i t i e d e l l e t r a d i z i o n i c u s t o d i t e c o n a m o r e d a l l e c o m u n i t à l o c a l i . C o n i l C e n s i m e n t o d e l P a t r i m o n i o C u l t u r a l e I m m a t e r i a l e v o g l i a m o p r e s e r v a r e , v a l o r i z z a r e e c o n d i v i d e r e t u t t o q u e s t o , p r i m a c h e v a d a p e r d u t o " , h a c o m m e n t a t o A n t o n i n o L a S p i n a , p r e s i d e n t e d i U n p l i . " S i t r a t t a d i u n l a v o r o a m b i z i o s o e s e n z a f i n e - h a p r o s e g u i t o - p e r c h é i l p a t r i m o n i o i m m a t e r i a l e i t a l i a n o è v i v o , i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e , e c o s t i t u i s c e u n a r i s o r s a f o n d a m e n t a l e p e r l a c o s t r u z i o n e d e l l ’ i d e n t i t à c o l l e t t i v a e p e r u n o s v i l u p p o d a v v e r o s o s t e n i b i l e . È u n i n v i t o a r i s c o p r i r e c i ò c h e c i u n i s c e , a r i c o n o s c e r e i l v a l o r e d e l l a m e m o r i a e d e l l a d i v e r s i t à c u l t u r a l e , a c o s t r u i r e i n s i e m e u n a r e t e d i c o n o s c e n z a c h e t e n g a v i v e l e n o s t r e r a d i c i . I n o l t r e t u t t o q u e s t o r i c o p r e u n v a l o r e s t r a t e g i c o d a l p u n t o d i v i s t a d e l l ’ a t t r a z i o n e t u r i s t i c a n e i p i c c o l i b o r g h i p e r a g e v o l a r e l a d e s t a g i o n a l i z z a z i o n e e l a d e l o c a l i z z a z i o n e d e i f l u s s i d e i v i s i t a t o r i ” . I l P r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i , L o r e n z o F o n t a n a , n e l s u o m e s s a g g i o c h e h a r i v o l t o a i p r e s e n t i h a r i m a r c a t o i l v a l o r e d e l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e i m m a t e r i a l e c o m e e l e m e n t o f o n d a n t e d e l l ’ i d e n t i t à n a z i o n a l e e i l r u o l o c e n t r a l e d e l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a i s t i t u z i o n i , a s s o c i a z i o n i e c o m u n i t à l o c a l i n e l l a s u a t u t e l a e v a l o r i z z a z i o n e , s o t t o l i n e a n d o c o m e i l p r o g e t t o p r o m o s s o d a U n p l i r a p p r e s e n t i u n m o d e l l o v i r t u o s o d i p a r t e c i p a z i o n e e s a l v a g u a r d i a d e l l a m e m o r i a c o l l e t t i v a . I l m i n i s t r o d e l T u r i s m o D a n i e l a S a n t a n c h é n e l s u o i n t e r v e n t o h a r i b a d i t o l ’ i m p o r t a n z a s t r a t e g i c a d e l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e i m m a t e r i a l e c o m e l e v a d i s v i l u p p o t u r i s t i c o s o s t e n i b i l e . “ C e l e b r i a m o o g g i u n p a s s a g g i o d i p a r a d i g m a i m p o r t a n t e : i l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e i m m a t e r i a l e s t a a s s u m e n d o s e m p r e p i ù u n v a l o r e n o n s o l o c o m e s c r i g n o d i t r a d i z i o n i , m a c o m e r i s o r s a v i v a e p u l s a n t e , c h e d i v e n t a a n c h e a t t r a t t i v a t u r i s t i c a p e r i t e r r i t o r i - h a c o m m e n t a t o S a n t a n c h é - . I n q u e s t o p r o c e s s o d e t e r m i n a n t e è s t a t o i l c o n t r i b u t o d i U n p l i , c h e c o n l a s u a a t t i v i t à d i v a l o r i z z a z i o n e d e i p a t r i m o n i , d i c u i q u e s t o p r o g e t t o è u n e s e m p i o n o t e v o l e , c o n t r i b u i s c e i n m a n i e r a i m p o r t a n t e n o n s o l o a p r o m u o v e r e l ’ I t a l i a d e i b o r g h i , m a a n c h e a l l a d e s t a g i o n a l i z z a z i o n e d e l l a n o s t r a o f f e r t a t u r i s t i c a . E d i n f a t t i g i à n e l b i e n n i o 2 0 2 4 - 2 0 2 5 è e v i d e n t e l a c r e s c i t a d i p r e s e n z e t u r i s t i c h e n e i m e s i s p a l l a . U n a c r e s c i t a c h e è d i r e t t a m e n t e c o l l e g a t a c o n l a g r a n d e r i c c h e z z a d i t r a d i z i o n i p r e s e n t i n e l l a n o s t r a n a z i o n e . E q u i e n t r a n o i n g i o c o l e p r o l o c o , i v e r i c u s t o d i d i q u e s t a e r e d i t à . S o g g e t t i c h e h a n n o u n r u o l o c e n t r a l e p e r m a n t e n e r e v i v e l e t r a d i z i o n i e t r a s m e t t e r l e a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i " . A r i m a r c a r e i l r u o l o d e i C o m u n i R o b e r t o P e l l a , v i c e p r e s i d e n t e d i A n c i h a e s p r e s s o s o d d i s f a z i o n e p e r i l l a v o r o f a t t o f i n o a d o r a : “ S o n o m o l t o o r g o g l i o s o d i q u e s t o p r o g e t t o , r e a l i z z a t o d a U n p l i i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A n c i , c h e h a a v u t o i l c o m p i t o d i m a p p a r e i n m o d o s i s t e m a t i c o l ’ i n t e r o p a t r i m o n i o i m m a t e r i a l e d e l n o s t r o P a e s e . U n ’ i n i z i a t i v a d i g r a n d e v a l o r e c h e m e t t e a l c e n t r o i C o m u n i e l e c o m u n i t à l o c a l i , v e r i c u s t o d i d e l p a t r i m o n i o d i f f u s o i t a l i a n o , e c h e n a s c e g r a z i e a u n e m e n d a m e n t o d e l P a r l a m e n t o , d i m i a i n i z i a t i v a , c h e h a r e s o p o s s i b i l e i l c o n t r i b u t o d i r e t t o d i t u t t i i t e r r i t o r i a q u e s t o m o n i t o r a g g i o n a z i o n a l e – R o b e r t o P e l l a , v i c e p r e s i d e n t e A n c i - I C o m u n i , i n s i e m e a l l e P r o L o c o , d i v e n t a n o c o s ì p r o t a g o n i s t i a t t i v i d i u n l a v o r o d i c o n o s c e n z a , t u t e l a e v a l o r i z z a z i o n e c h e r a f f o r z a i l l e g a m e t r a i s t i t u z i o n i , i d e n t i t à l o c a l i e s v i l u p p o d e i t e r r i t o r i . Q u e s t o e v e n t o a s s u m e u n s i g n i f i c a t o a n c o r a p i ù p r o f o n d o p e r c h é s i c o l l o c a n e l l a s t e s s a s e t t i m a n a i n c u i l ’ U n e s c o h a r i c o n o s c i u t o , p e r l a p r i m a v o l t a a l m o n d o , l a c u c i n a i t a l i a n a c o m e p a t r i m o n i o c u l t u r a l e i m m a t e r i a l e d e l l ’ u m a n i t à ” . A l l ’ i n c o n t r o h a n n o p r e s o p a r t e o l t r e R o b e r t o P e l l a , v i c e p r e s i d e n t e A n c i , F e d e r i c o M o l l i c o n e , p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e C u l t u r a , S c i e n z e e I s t r u z i o n e d e l l a C a m e r a ; V i n c e n z o S a n t o r o , r e s p o n s a b i l e d e l D i p a r t i m e n t o C u l t u r a A n c i , L e a n d r o V e n t u r a , d i r e t t o r e d e l l ’ I s t i t u t o C e n t r a l e p e r i l P a t r i m o n i o I m m a t e r i a l e ; F e r n a n d o T o m a s e l l o , c o o r d i n a t o r e d e l c e n t r o s t u d i d e l l a F o n d a z i o n e P r o L o c o I t a l i a E t s , P i e r L u i g i P e t r i l l o , d i r e t t o r e C a t t e d r a U n e s c o U n i v e r s i t à U n i t e l m a S a p i e n z a , A n g e l o M e l l o n e , d i r e t t o r e I n t r a t t e n i m e n t o D a y T i m e R A I e S a n d r o P a p p a l a r d o , p r e s i d e n t e I t a A i r w a y s . A c o n d u r r e l ’ i n c o n t r o i v o l t i R A I A d r i a n a V o l p e e B e p p e C o n v e r t i n i . P e r l ’ o c c a s i o n e s o n o i n t e r v e n u t i d e i p a t r i m o n i v i v e n t i : i M u v e s d e l m u s e o d e l l e v e s t i m e n t a c h e h a n n o s f i l a t o c o n a b i t i d e l l a c u l t u r a p o p o l a r e m o l i s a n a d e l l a C o l l e z i o n e S c a s s e r r a e i l G r u p p o s t o r i c o " R I T i n a z o l i " L e t i n o d i C a s e r t a .