R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - P a r t e r r e d ' o n o r e a l l a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e d e l l a X X X I X e d i z i o n e d e l P r e m i o L a u r e n t u m p e r l e A r t i n e l l a s a l a d e l l a L u p a d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , o l t r e a i p r e m i a t i - R e n a t o B r u n e t t a , A l b e r t o A n g e l a , C o r r a d o A u g i a s , L u c a D e M e o , F r a n c e s c a P a s i n e l l i , P a o l o R u f f i l l i , M a r y d e R a c h e w i l t z , M a r c o A m o r e , D a v i d e M a r i a D e s a r i o e a l l a H e y d a r A l i y e v F o u n d a t i o n - s o n o p r e s e n t i i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a L o r e n z o F o n t a n a , i l d i r e t t o r e g e n e r a l e R a i e d i r e t t o r e d e l P r e m i o R o b e r t o S e r g i o , p r e s i d e n t e d i g i u r i a G i a n n i L e t t a , l ' a m m i n i s t r a t r i c e d e l e g a t a d e l l ' A d n k r o n o s A n g e l a A n t o n i n i M a r r a e i l p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e c u l t u r a d e l l a C a m e r a F e d e r i c o M o l l i c o n e .