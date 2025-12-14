R o m a , 1 3 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l r i t o d e l l a c a t e n a d i b r i n d i s i , a p e r i t i v i e d o p o c e n a n a t a l i z i è u f f i c i a l m e n t e i n i z i a t o c o n l ' a l c o l i m m a n c a b i l e p r o t a g o n i s t a . M a a t t e n z i o n e : " A s s u m e r e ' t a n t o a l c o l i n p o c h e o r e ' , q u i n d i d a r e i l v i a a d u n a v e r a e p r o p r i a ' a b b u f f a t a a l c o l i c a ' ( n o t o c o m e b i n g e d r i n k i n g ) c o m p o r t a s e r i r i s c h i c o m e i n t o s s i c a z i o n e a c u t a , i n c i d e n t i , l e s i o n i e p r o b l e m i d i s a l u t e a l u n g o t e r m i n e " , s p i e g a a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e G i a n n i T e s t i n o , p r e s i d e n t e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i A l c o l o g i a ( S i a ) . " I l f e g a t o n o n r i e s c e a m e t a b o l i z z a r e g r a n d i q u a n t i t à v e l o c e m e n t e , c a u s a n d o d a n n i f i s i c i e m e n t a l i e a u m e n t a n d o l a p o s s i b i l i t à d i d i p e n d e n z a . I l c o n s i g l i o , s e p r o p r i o n o n s i v u o l e r i n u n c i a r e a l r i t o d i b e r e p e r ' s o c i a l i z z a r e ' c o n a m i c i , c o l l e g h i e f a m i l i a r i , è d i n o n c o n s u m a r e p i ù d i u n a u n i t à a l c o l i c a a s t o m a c o p i e n o p e r l e d o n n e , e n o n p i ù d i 2 u n i t à a l c o l i c h e , s e m p r e d o p o a v e r m a n g i a t o , p e r g l i u o m i n i " . " P r e m e s s o c h e l ' e t a n o l o o a l c o l e t i l i c o - p r e s e n t e n e l l a b i r r a , n e l v i n o , n e i s u p e r a l c o l i c i e n e l l o c h a m p a g n e - è d i p e r s é u n a s o s t a n z a t o s s i c a , c i s o n o m o d a l i t à d i c o n s u m o a l c o l i c o c h e a n c h e i n p e r s o n e c h e n o n a s s u m o n o a l c o l a b i t u a l m e n t e – s o t t o l i n e a T e s t i n o – p o s s o n o e s s e r e p a r t i c o l a r m e n t e d a n n o s e o s c a t e n a r e p r o b l e m i . M i r i f e r i s c o a l l ' a l l a r m e ' b i n g e d r i n k i n g ' , u n a m o d a c h e n o n r i g u a r d a s o l o i p i ù g i o v a n i . C i s o n o a d u l t i c h e m a g a r i l a s e r a d i C a p o d a n n o a s s u m o n o o l t r e 4 u n i t à d i a l c o l i n p o c h e o r e ( d a l l e 2 2 a l l ' u n a d i n o t t e ) t r a a p e r i t i v o , p r o s e c c o , v i n o , c h a m p a g n e e s u p e r a l c o l i c i . M a s e a l l e d o n n e o c c o r r o n o 3 o r e p e r s m a l t i r e 3 - 4 u n i t à d i a l c o l , a g l i u o m i n i s e r v o n o a l m e n o 3 - 4 o r e p e r s m a l t i r e g l i e f f e t t i d i 4 - 5 u n i t à . N o n s o l o , a l d i s o t t o d e i 2 5 a n n i 2 u n i t à d i a l c o l s o n o g i à c o n s i d e r a t e b i n g e d r i n k i n g " . M a c h i è a r i s c h i o ' a b b u f f a t a a l c o l i c a ' o g g i i n I t a l i a ? " O l t r e 4 m i l i o n i d i p e r s o n e – a v v e r t e l ' e s p e r t o – c i r c a 2 . 9 m i l i o n i s o n o m a s c h i , e u n m i l i o n e e 2 3 0 m i l a s o n o f e m m i n e , s e c o n d o i d a t i 2 0 2 5 d e l l ' I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à " . S o t t o i 2 5 a n n i " o g n i e p i s o d i o d i ' b i n g e d r i n k i n g ' i n f i a m m a i l c e r v e l l o – m e t t e i n g u a r d i a i l p r e s i d e n t e d e l l a S i a - : n e l l ' i m m e d i a t o i g i o v a n i h a n n o l a s e n s a z i o n e d i n o n e s s e r e a l c o l i s t i , a n z i , e d i p o t e r s v o l g e r e r e g o l a r m e n t e m a n s i o n i p s i c h i c h e e f i s i c h e . M a i n r e a l t à n o n h a n n o p i ù l a p e r c e z i o n e d e l r i s c h i o , n o n s o n o p i ù r a z i o n a l i . I r a g a z z i d i v e n t a n o a g g r e s s i v i , l e r a g a z z e v u l n e r a b i l i , t u t t i m a n i f e s t a n o p r o b l e m i d i a p p r e n d i m e n t o e d i l i n g u a g g i o " . A s s u m e r e t a n t o a l c o l i n u n b r e v e l a s s o d i t e m p o m e t t e a r i s c h i o l a s a l u t e d i t u t t i , i n p a r t i c o l a r e d i p e r s o n e c o n " i p e r t e n s i o n e , f i b r i l l a z i o n e a t r i a l e , f e g a t o g r a s s o , p r o b l e m i a l p a n c r e a s , p a t o l o g i e v a s c o l a r i o c e r e b r a l i – r i c o r d a T e s t i n o – p e r c h é l ' a l c o l a n n u l l a g l i e f f e t t i d e i f a r m a c i . C h i h a p r o b l e m i c a r d i o v a s c o l a r i a s s u m e n d o a l c o l h a u n a m a g g i o r e p r o b a b i l i t à d i a n d a r e i n c o n t r o a i n f a r t o o a i c t u s e m o r r a g i c o . T u t t a v i a , a n c h e c o l o r o c h e h a n n o u n f e g a t o s a n o d o p o u n s o l o e p i s o d i o d i ' b i n g e d r i n k i n g ' h a n n o u n a f u n z i o n a l i t à e p a t i c a r i d o t t a p e r q u a l c h e m e s e " . S e l ' a b b u f f a t a a l c o l i c a " è o c c a s i o n a l e – e v i d e n z i a T e s t i n o – o v v e r o s i t r a s g r e d i s c e u n a t a n t u m , l a f u n z i o n a l i t à d e l f e g a t o t o r n a n o r m a l e d o p o 3 m e s i , a l i v e l l o c e r e b r a l e d o p o 1 0 m e s i " . D a q u i , i l c o n s i g l i o d i l i m i t a r e l e q u a n t i t à , " t e n e n d o c o n t o c h e o g n i u n i t à a l c o l i c a v i e n e s m a l t i t a d o p o u n ' o r a d a l l e p e r s o n e c h e h a n n o u n f e g a t o s a n o e i n s a l u t e , a l t r i m e n t i s e r v e p i ù t e m p o " c o n c l u d e .