R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I d a t i r a c c o l t i e p u b b l i c a t i d a r a d i c i c u l t u r a l i . i t s o n o f o n d a m e n t a l i p e r c o n s e n t i r e u n a c o n o s c e n z a g e o r e f e r e n z i a t a d e l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e i m m a t e r i a l e . Q u e s t o p u ò a i u t a r e u n o s v i l u p p o t u r i s t i c o d e l l e a r e e i n t e r n e e d e i p i c c o l i b o r g h i o l t r e c h e r e n d e r e n o t o i l p a t r i m o n i o i m m a t e r i a l e a i g i o v a n i , p e r c h é q u e s t o è l o s t r u m e n t o f o n d a m e n t a l e p e r s a l v a g u a r d a r l o . I l p a t r i m o n i o i m m a t e r i a l e s i s a l v a g u a r d i a n o n c o n i r e s t a u r i , m a c o n l a t r a s m i s s i o n e i n t e r g e n e r a z i o n a l e " . C o s ì L e a n d r o V e n t u r a , d i r e t t o r e d e l l ’ I s t i t u t o c e n t r a l e p e r i l p a t r i m o n i o i m m a t e r i a l e d e l m i n i s t e r o d e l l a C u l t u r a , i n t e r v e n e n d o o g g i a R o m a p r e s s o l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , a l l ’ e v e n t o “ C e n s i m e n t o d e l P a t r i m o n i o C u l t u r a l e I m m a t e r i a l e ” , d u r a n t e i l q u a l e è s t a t o p r e s e n t a t o i l p o r t a l e r a d i c i c u l t u r a l i . i t , l a p i a t t a f o r m a d i g i t a l e i n c u i s i t r a d u c e c o n c r e t a m e n t e i l l a v o r o f a t t o f i n o a d o r a e d e d i c a t o a l l a m a p p a t u r a d i t u t t o c i ò c h e r i e n t r a n e l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e i m m a t e r i a l e i t a l i a n o . “ T r a i b e n i i m m a t e r i a l i r i e n t r a n o t u t t i q u e g l i e l e m e n t i l e g a t i a l l a t r a d i z i o n e i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e – s p i e g a V e n t u r a – g l i e l e m e n t i r i t u a l i e f e s t i v i , l a m u s i c a t r a d i z i o n a l e , l e d a n z e , i l t e a t r o . A n c h e t u t t i i s a p e r i a r t i g i a n a l i e c i ò c h e è l e g a t o a l l a v i t a q u o t i d i a n a . Q u e s t o p r o g e t t o è n o t e v o l e , m a è u n p u n t o d i p a r t e n z a b a s a t o s u l l a d i s p o n i b i l i t à d e i v o l o n t a r i d e l l e P r o l o c o c h e h a n n o u n a p r e s e n z a c a p i l l a r e s u l t e r r i t o r i o . Q u e s t o h a c o n s e n t i t o d i r a c c o g l i e r e m o l t i m a t e r i a l i , m o l t i d o c u m e n t i c h e d e v o n o e s s e r e u n p u n t o d i p a r t e n z a p e r u l t e r i o r i l a v o r i d i a p p r o f o n d i m e n t o s u l l a c o n o s c e n z a d e l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e i m m a t e r i a l e ” c o n c l u d e .