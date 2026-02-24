R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i h a s o t t o l i n e a t o " i l v a l o r e c u l t u r a l e , m a a n c h e p o l i t i c o , i n u n m o m e n t o c o s ì d e l i c a t o " d e l l ' i n i z i a t i v a ' M a t e r a C a p i t a l e M e d i t e r r a n e a d e l l a C u l t u r a e d e l D i a l o g o ' , p r e s e n t a t a a l l a F a r n e s i n a . " N o i v i v i a m o u n a s t a g i o n e d i g r a n d e c r i s i i n t e r n a z i o n a l e - h a s p i e g a t o - I l n o s t r o i m p e g n o è d i c o s t r u i r e l a p a c e . E c o m e s i c o s t r u i s c e l a p a c e ? N o n b a s t a a s p e t t a r e q u a l c h e b a n d i e r a . L a p a c e è i l p u n t o d i d i a l o g o . E l a c u l t u r a è u n s t r a o r d i n a r i o s t r u m e n t o d i d i a l o g o , p e r c h é l a c u l t u r a n o n è m a i d i p a r t e . L a c u l t u r a è , f o r s e , l a m i g l i o r e e s p r e s s i o n e d e l l a u m a n i t à . E q u i n d i f a s ì c h e M a t e r a p o s s a t r a s f o r m a r s i i n u n a c i t t à d e l l ' a r e a d e l M e d i t e r r a n e o , d a d o v e p a r t a n o i m e s s a g g i p o s i t i v i p e r c o s t r u i r e l a p a c e , a t r a s f o r m a r e q u e s t a b e l l i s s i m a r e a l t à i n u n n u o v o m e s s a g g i o c e n t r a l e p e r c o s t r u i r e l a p a c e " . " I o c r e d o n e l r u o l o f o r t i s s i m o c h e n o i p o s s i a m o s v o l g e r e n e l l ' a r e a d e l M e d i t e r r a n e o , r a p p r e s e n t a l a n o s t r a p r i o r i t à . I n o l t r e , i l M e d i t e r r a n e o s i a l l u n g a a t t r a v e r s o i l M a r R o s s o f i n o a l l ' I n d o P a c i f i c o , q u i n d i è u n a c o n t i n u i t à m a r i t t i m a . S i a m o a n c h e u n p a e s e d o v e l ' e x p o r t r a p p r e s e n t a c i r c a i l 4 0 % d e l p r o d o t t o i n t e r n o l o r d o . I l m a r e p u ò i n o l t r e e s s e r e p o r t a t o r e d i p a c e . L a B a s i l i c a t a s i a f f a c c i a s u d u e m a r i , M a t e r a n o n è u n a c i t t à d i m a r e , m a i l m a r e è a q u a l c h e c h i l o m e t r o . Q u i n d i r i t e n g o c h e q u e s t a i n i z i a t i v a n o n s i a s o l t a n t o u n ' o p p o r t u n i t à p e r l a c i t t à , m a n o i d o b b i a m o i n q u e s t o m o m e n t o u t i l i z z a r e t e r m i n i p i ù p r a g m a t i c i , p e n s a n d o a l l ' o p p o r t u n i t à c h e h a l a c i t t à d i M a t e r a e d i a g g i u n g e r e u n a l t r o p a s s e t t o n e l l a c o s t r u z i o n e d e l l a p a c e e d e l d i a l o g o i n t e r n a z i o n a l e " .