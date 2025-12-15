R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I l p r o g e t t o l e g a t o a l p o r t a l e r a d i c i c u l t u r a l i . i t è i m p o r t a n t e p e r c h é d à l a p o s s i b i l i t à d i r a p p r e s e n t a r e q u e s t a I t a l i a c o s ì e n o r m e m e n t e r i c c a a l i v e l l o t e r r i t o r i a l e d i p a t r i m o n i c u l t u r a l i d i q u a l s i a s i g e n e r e . P a r l i a m o d i p a t r i m o n i i m m a t e r i a l i , u n c o n c e t t o c h e a v o l t e s c o n f i n a n e l m a t e r i a l e s e p e n s i a m o a l c i b o e a i p r o d o t t i d e l l ’ a g r i c o l t u r a . Q u e s t o p r o g e t t o , r e a l i z z a t o i n s i e m e a l l e P r o l o c o , p e r m e t t e a n c h e d i c a p i r e c o m e l e c o m u n i t à g e s t i s c o n o q u e s t i p a t r i m o n i . C ' è i l r a p p o r t o f r a l e c o m u n i t à e i p a t r i m o n i c h e è i l p r i m o e l e m e n t o a f f i n c h é n o n v a d a n o p e r s i e p o s s a n o e s s e r e v a l o r i z z a t i i n m a n i e r a a d e g u a t a " . C o s ì V i n c e n z o S a n t o r o , r e s p o n s a b i l e d i p a r t i m e n t o c u l t u r a d i A n c i ( A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e c o m u n i i t a l i a n i ) , a l l ’ e v e n t o “ C e n s i m e n t o d e l P a t r i m o n i o C u l t u r a l e I m m a t e r i a l e ” c h e s i è t e n u t o o g g i a R o m a p r e s s o l a C a m e r a d e i D e p u t a t i . L ’ i n c o n t r o h a o f f e r t o a n c h e l ’ o c c a s i o n e p e r p r e s e n t a r e i l p o r t a l e r a d i c i c u l t u r a l i . i t , l a p i a t t a f o r m a d i g i t a l e i n c u i s i t r a d u c e c o n c r e t a m e n t e i l l a v o r o f a t t o f i n o a d o r a e d e d i c a t o a l l a m a p p a t u r a d i t u t t o c i ò c h e r i e n t r a n e l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e i m m a t e r i a l e i t a l i a n o . “ I l r u o l o d e i C o m u n i è f o n d a m e n t a l e p e r c h é s o n o i l t e r m i n a l e i s t i t u z i o n a l e d i b a s e – s p i e g a S a n t o r o – N e i C o m u n i , s o p r a t t u t t o i n q u e l l i p i c c o l i , s i c o n s e r v a n o q u e s t i g i a c i m e n t i p a t r i m o n i a l i . N o i , c o m e A n c i , a b b i a m o f a v o r i t o i l r a c c o r d o d e l p r o g e t t o c o n i p i c c o l i c o m u n i , p o i a b b i a m o l a v o r a t o a n c h e s u i m u s e i d i i n t e r e s s e e t n o - a n t r o p o l o g i c o , c e n s e n d o n e p i ù d i m i l l e . I m u s e i s o n o i l l u o g o i n c u i q u e s t e m e m o r i e , c h e a v o l t e s o n o a n c h e r e m o t e , p o s s o n o e s s e r e c o n s e r v a t e , r e s t i t u i t e e a n c h e v a l o r i z z a t e i n t e r m i n i t u r i s t i c i ” .