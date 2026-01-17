L ' A q u i l a , 1 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a c u l t u r a è m o t o r e e a n c h e c o l l a n t e d i c i v i l t à , è u n p a t r i m o n i o c h e d à p r e g i o e s i g n i f i c a t o a g l i s t e s s i b e n i m a t e r i a l i d i c u i d i s p o n i a m o , a l l a s t e s s a n a t u r a c h e c i c i r c o n d a e c h e a b b i a m o i l d o v e r e d i t u t e l a r e . U n p a t r i m o n i o , l a c u l t u r a , c h e s i s v i l u p p a n e l d i a l o g o e n e l c o n f r o n t o , c h e s i a r r i c c h i s c e n e l l o s c a m b i o , a c q u i s e n d o i l s a p e r e d e g l i a l t r i e t r a s m e t t e n d o i l p r o p r i o , a m m i r a n d o l a c r e a t i v i t à e c o n d i v i d e n d o l a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a l l ' i n a u g u r a z i o n e d i L ' A q u i l a c a p i t a l e i t a l i a n a d e l l a c u l t u r a 2 0 2 6 . " A b b i a m o l a f o r t u n a - h a a g g i u n t o i l C a p o d e l l o S t a t o - d i v i v e r e i n u n P a e s e c o l m o d i s t o r i a , d i b e l l e z z e , d i o p e r e d ' a r t e , d i c r e a z i o n i , c h e h a d a t o v i t a n e i s e c o l i a l l a n o s t r a i d e n t i t à , g r a z i e a i p o p o l i c h e h a n n o a b i t a t o l a n o s t r a t e r r a , a l l e l o r o t r a v a g l i a t e v i c e n d e s t o r i c h e , s p e s s o l i e t e , t a l v o l t a s o f f e r t e , a l l ' i n c o n t r o c o n a l t r i p o p o l i , a l l o s v i l u p p o d e l l e i n n o v a z i o n i e d e g l i s c a m b i " . " L ' i m m e n s o v a l o r e d e l l a c u l t u r a , d i c u i l ' A q u i l a s a r à c a p i t a l e p e r i l 2 0 2 6 , r i s a l t a a n c o r d i p i ù i n q u e s t o p e r i o d o s t o r i c o , i n u n m o n d o i n c u i v i s o n o m o l t e p l i c i m o t i v i d i p r e o c c u p a z i o n e . G u e r r e , v o l o n t à d i d o m i n i o s u g l i a l t r i , s t r a t e g i e p r e d a t o r i e c h e p e n s a v a m o a r c h i v i a t e d a l N o v e c e n t o , s o n o r i a p p a r s e c o n i l l o r o c a r i c o d i m o r t e e d e v a s t a z i o n e . L a c u l t u r a - h a q u i n d i r i b a d i t o M a t t a r e l l a - è s t r u m e n t o p r i n c i p e d i c o n v i v e n z a , d i d i a l o g o , d i i m p e g n o d i r i c e r c a c o m u n e e d u n q u e d i p a c e . L a n o s t r a r e s p o n s a b i l i t à è c o n s e n t i r e d i s v i l u p p a r s i , d i f a r s i s t r a d a , d i s e m i n a r e e l a s c i a r e t r a c c e . I n v e s t i r e i n c u l t u r a v u o l d i r e i n v e s t i r e n e l l a c o m u n i t à , n e l l o s v i l u p p o d e l l a c o s c i e n z a c i v i l e . V u o l d i r e i n v e s t i r e i n d e m o c r a z i a " .