L ' A q u i l a , 1 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " R i v o l g o u n s a l u t o a l m i n i s t r o d e l l ' E c o n o m i a , c h e p e n s o s i a q u i n o n s o l t a n t o p e r c h é c i t r o v i a m o o s p i t i d e l l a G u a r d i a d i F i n a n z a , c h e r i n g r a z i a m o , m a a n c h e p e r s o t t o l i n e a r e i l l e g a m e t r a e c o n o m i a e c u l t u r a , i b e n e f i c i c h e l ' e c o n o m i a t r a e d a l l a c u l t u r a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a l l ' i n a u g u r a z i o n e d i L ' A q u i l a c a p i t a l e i t a l i a n a d e l l a c u l t u r a 2 0 2 6 .