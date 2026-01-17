L ' A q u i l a , 1 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a c u l t u r a è l ' a n i m a d i c r e a t i v i t à e l i b e r t à . L e s u e v a r i e e s p r e s s i o n i h a n n o q u e s t o p o t e r e e q u e s t a t e r r a n e h a v i s t e t a n t e e c c e l l e n t i m a n i f e s t a z i o n i . I g n a z i o S i l o n e , s u o f i g l i o i l l u s t r e , h a s c r i t t o c h e l a l i b e r t à è l a p o s s i b i l i t à d i d u b i t a r e , l a p o s s i b i l i t à d i s b a g l i a r e , l a p o s s i b i l i t à d i c e r c a r e , d i s p e r i m e n t a r e , d i d i r e d i n o a q u a l s i a s i a u t o r i t à . U n a t e r r a f e c o n d a , l ' A q u i l a . T e r r a d i C e l e s t i n o V , P i e t r o A n g e l a r i o d e l M o r r o n e , d i c u i l a C h i e s a h a r i c o n o s c i u t o l a s a n t i t à . I l p e r d o n o c h e e l a r g ì , s c a r d i n a n d o o g n i p r i v i l e g i o d i r i c c h e z z a o d i c l a s s e s o c i a l e , d i v e n n e u n g e s t o r i v o l u z i o n a r i o . T u t t i p o t e v a n o r i c e v e r e i l p e r d o n o e a p r i r s i a v i t a n u o v a . L a p e r d o n a n z a è a s s a i p i ù d i u n r i t o c h e s i r i p e t e . È u n s e g n o u n i v e r s a l e c h e r a p p r e s e n t a q u e s t a c i t t à n e l l a s t o r i a . L ' A q u i l a , c a p i t a l e d e l p e r d o n o , è d u n q u e c a p i t a l e d i p a c e e d i r i c o n c i l i a z i o n e , c o s ì d i s s e P a p a F r a n c e s c o d u r a n t e l a s u a v i s i t a n e l l ' a g o s t o d e l 2 0 2 2 " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a l l ' i n a u g u r a z i o n e d i L ' A q u i l a c a p i t a l e i t a l i a n a d e l l a c u l t u r a 2 0 2 6 . " C ' è t a n t o b i s o g n o - h a r i b a d i t o i l C a p o d e l l o S t a t o - d i q u e s t o s e m e n e l m o n d o i n c u i c i t r o v i a m o , u n s e m e c h e p u ò r e n d e r e a n c o r a p i ù p r e z i o s o e a f f a s c i n a n t e l ' a n n o d a c a p i t a l e d e l l a c u l t u r a i t a l i a n a c h e q u e s t a c i t t à i m p e r s o n a e i n t e r p r e t a q u e s t ' a n n o . C u l t u r a è r i f i u t o d i o g n i f o r z a o s t i l e c h e c e r c h i d i c o m p r i m e r e l ' u m a n e s i m o . D o b b i a m o s a p e r a t t i n g e r e e i s p i r a r c i a l l e n o s t r e r a d i c i . È u n e r r o r e , h a s c r i t t o M a r i o P o m i l i o , i n t e l l e t t u a l e a b r u z z e s e d i g r a n d e f i n e z z a , p e n s a r e a l m a l e c o m e a u n a s o s t a n z a c h e v a a n n i e n t a t a , q u a n d o e s s o è i l c o n t r a r i o , è u n ' a s s e n z a , l ' a s s e n z a d i a m o r e c h e v a r i e m p i t a d i a m o r e " . " A u g u r o a L ' A q u i l a , s u r i c o r d o d i q u e s t i g r a n d i u o m i n i d i c u l t u r a d i q u e s t e t e r r e , a u g u r o a t u t t i g l i a b r u z z e s i , a q u a n t i s i i m p e g n e r a n n o n e l p r o g r a m m a d e l l a C a p i t a l e d e l l a C u l t u r a 2 0 2 6 , a c o l o r o c h e v i f a r a n n o v i s i t a d a l l e a l t r e r e g i o n i i t a l i a n e , d a i P a e s i e u r o p e i e d a a l t r i c o n t i n e n t i d i c o n t r i b u i r e a r i e m p i r e s a p i e n t e m e n t e - h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a - i v u o t i d i q u e s t o c a m b i a m e n t o d ' e p o c a . L e a r t i , g l i s p e t t a c o l i , l e i n i z i a t i v e a c a r a t t e r e e d u c a t i v o e c u l t u r a l e p r o d u r r a n n o c e r t a m e n t e o p p o r t u n i t à p e r d a r e f i d u c i a e p e r i m m e t t e r l a n e l l a c o m u n i t à " .